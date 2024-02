Infodis achève sa stratégie de transformation vers les services d’Infogérance, Cloud et Cybersécurité avec l’acquisition de la société Prolival et de son Cloud souverain Horizon.

INFODIS, leader reconnu et expert dans les services d’intégration, d’infogérance et de soutien aux Infrastructures informatiques, a le plaisir d'annoncer l’acquisition de la société PROLIVAL, qui depuis plus de 30 ans, met tout en œuvre pour offrir à ses clients le meilleur du cloud français, des services managés et de la cyber défense. C’est la 3ème acquisition en moins d’un an suite à l’entrée au capital du Groupe HLD, qui permet au nouveau Groupe de franchir la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires et des 1.000 collaborateurs conformément à sa stratégie annoncée il y a 2 ans et le propulse dans le TOP 50 des ESN françaises.

« Ce rapprochement avec PROLIVAL est le point d’orgue que nous souhaitions pour inscrire INFODIS comme un leader 100 % made in France avec une offre équilibrée et unique d’un continuum de services depuis le Data Center jusqu’au End-Point en maitrisant les systèmes, les réseaux, les applicatifs, les terminaux utilisateurs et la cybersécurité associée. Cette alliance stratégique nous place ainsi dans une position privilégiée pour concurrencer les grands mastodontes de l'IT", déclare Stéphane Clément, Président d’INFODIS et du nouveau groupe formé. "La complémentarité de nos structures et de nos expertises ouvre la voie à des opportunités de croissance organique forte et à une valeur ajoutée significative pour nos clients respectifs. » Stéphane Clément Président Infodis

Cette intégration permettra :

• Une intégration harmonieuse des expertises en cybersécurité et solutions cloud de PROLIVAL avec les technologies d’ingénierie et d’infogérance des infrastructures IT ainsi que les services end-users d'INFODIS,

• La création d'une offre de services complète, premium tout en restant compétitive, positionnant le groupe comme un leader de la transformation digitale des entreprises,

• L'exploitation de synergies opérationnelles et financières pour accroître l'efficacité et renforcer la compétitivité sur nos marchés,

• Le développement de nouvelles solutions innovantes, notamment avec l’intégration de l’IA générative dans tous les services, grâce à une collaboration renforcée entre les équipes R&D des deux entités.

« Rejoindre le groupe Infodis représente une formidable opportunité d’accélérer le développement des offres de Prolival et de proposer à nos Clients une palette de services enrichie du savoir-faire, des capacités et des vecteurs d’innovation d’un acteur de référence sur ses Métiers. Cela permet également de proposer des possibilités de développement élargies à l’ensemble des collaborateurs du Groupe » affirme Jacques Orivel, PDG de Prolival. « Au-delà de l’opportunité industrielle que représente notre rapprochement, le partage de mêmes valeurs humaines, solidaires, éthiques a été le véritable ciment de l’accord entre nos deux sociétés. Aujourd’hui comme hier, Prolival est le partenaire du succès de ses Clients. » Jacques Orivel PDG de Prolival

Ce regroupement est l'aboutissement d'une stratégie de croissance ciblée, débutée avec l’entrée du Groupe HLD au capital du Groupe Infodis sous le leadership de Stéphane Clément. Il reflète l'engagement continu de l'entreprise à se développer, à innover et à se positionner comme un leader dans le secteur de l'IT.