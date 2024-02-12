GDHG 截止日期提醒：老牌律所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Golden Heaven Group Holdings Ltd. 投資者在該所首次提起的證券集體訴訟的重要截止日期 2 月 20 日之前聘請律師 - GDHG

紐約, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 12 月 8 日（包括首尾兩日）期間（以下簡稱「集體訴訟期」）購買 Golden Heaven Group Holdings Ltd. (NASDAQ: GDHG) 普通股的投資者，2024 年 2 月 20 日是由該律師事務所首次提起的證券集體訴訟案中重要的首席原告截止日期。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Golden Heaven 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Golden Heaven 集體訴訟，請訪問https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=20494或撥打免費電話 866-767-3653 致電 Phillip Kim 律師，或傳送電子郵件至pkim@rosenlegal.com或cases@rosenlegal.com以了解有關集體訴訟的資訊。目前已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，您必須在 2024 年 2 月 20 日或之前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多這類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自2013年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了重大虛假和／或誤導性陳述和／或未披露以下內容：(1) Golden Heaven 的遊樂園整體狀況較差；(2) Golden Heaven大幅誇大其遊樂園的遊客人數和整體增長前景；及 (3) 因此，被告有關其業務、營運和前景的陳述在任何相關時間都存在重大虛假和誤導性的及／或缺乏合理依據。訴訟稱，在市場了解真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Golden Heaven 集體訴訟，請訪問https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=20494或撥打免費電話 866-767-3653 致電 Phillip Kim 律師，或傳送電子郵件至pkim@rosenlegal.com或cases@rosenlegal.com以了解有關集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，您也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自2013年以來，Rosen Law Firm每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的多名律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

律師廣告。先前的結果並不保證會有類似的結果。

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