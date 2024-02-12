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麥拿倫車隊宣佈 Optimum Nutrition 成為麥拿倫一級方程式團隊的官方運動營養合作夥伴

倫敦, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 麥拿倫車隊 (McLaren Racing) 今天宣佈，全球首屈一指的運動營養品牌 Optimum Nutrition 於 2024 年賽季起成為麥拿倫一級方程式賽車隊 (McLaren Formula 1 Team) 的官方運動營養合作夥伴。

是次合作以麥拿倫一級方程式車隊的車手與後勤維修人員為重點，將兩個以人類高超效能為核心的品牌聯成一線，不斷追求更卓越的表現。 Optimum Nutrition 將會透過創新驅動、科學主導的運動營養產品，支援團隊的績效表現、健康及福祉，確保團隊於 2024 年賽季得以盡展潛能。

團隊於 2023 年賽季取得的驕人成就，當中包括在卡塔爾格蘭披治大賽創下 1.80 秒健力士世界紀錄有史以來最快的停站時間，而 Optimum Nutrition 將會在這個基礎上全力支援麥拿倫車隊，協助每位成員保持最頂尖的比賽狀態。

Optimum Nutrition 的品牌將會標示於後勤維修人員的工作服和設置工具，以及麥拿倫一級方程式車手 Lando Norris 及 Oscar Piastri 的車手工作服。

麥拿倫車隊合作夥伴關係及業務促進執行董事 Matt Dennington 說：

「歡迎 Optimum Nutrition 加入這個團隊。 我們在高效能表現的環境中運作，人才就是我們最重要的資產，因此 Optimum Nutrition 支援我們持續追求卓越和改進的一切工作，實在令人興奮。」

Glanbia Performance Nutrition 的環球品牌總監 Colin Westcott-Pitt 表示：

「 Optimum Nutrition 在 35 年來深受眾多不同體育範疇的所有類型運動員信賴，加盟麥拿倫成為官方運動營養合作夥伴，我們感到興奮不已。 麥拿倫與 Optimum Nutrition 均致力將人類效能和卓越狀態推向顛峰，我們極為期待在即將來臨的 F1 賽季攜手合作。」

如需更多資料，請聯絡：

  • Fran Campbell，麥拿倫車隊傳訊主管

fran.campbell@mclaren.com / +44 (0) 7442 692 253

  • Daniel Funston，The PHA Group / Optimum Nutrition 客戶總監（體育運動）

optimumnutrition@thephagroup.com / +44 (0) 7864 506 541

關於麥拿倫車隊

麥拿倫車隊於 1963 年由賽車手 Bruce McLaren 創辦， 於 1966 年首次參加一級方程式賽事。 麥拿倫已先後 20 次贏得世界一級方程式錦標賽的總冠軍和 183 場一級方程式格蘭披治大賽的分站冠軍，三次於印第安納波利斯 500 大獎賽（Indianapolis 500）中掄元，而且首度出戰利曼 24 小時耐力賽（Le Mans 24 Hours）即榮膺冠軍。

麥拿倫車隊一共出戰五項賽車系列賽事， 派出一級方程式車手 Lando Norris 及 Oscar Piastri 參加由 FIA（國際汽車聯合會）主辦的世界一級方程式錦標賽，Arrow McLaren 的車手 Pato O’Ward、Alexander Rossi 及 David Malukas 則出戰 NTT 印第賽車系列賽 (NTT INDYCAR SERIES)，由 NEOM McLaren 電動方程式車手 Jake Hughes 及 Sam Bird 競逐 ABB FIA 世界電動方程式錦標賽，並有 NEOM McLaren   Extreme E 車隊出戰 Extreme E 錦標賽。 團隊亦以 McLaren Shadow 的名義參與模擬一級方程式錦標賽 (F1 Sim Racing Championship)，並於 2022 年勇奪製造商及車手錦標。

麥拿倫是賽車運動可持續發展的倡導者，亦是聯合國體育氣候行動承諾的簽署方。 車隊致力於 2040 年達致淨零排放的目標，並在賽車運動產業中促進多元共融的文化。

麥拿倫車隊 - 官方網站

關於 Optimum Nutrition

作為 Glanbia Performance Nutrition (GPN) 旗下的成員，Optimum Nutrition 為世界首屈一指的運動營養品牌*，生產各種高品質的營養補充食品和飲品，為積極健康的生活方式提供支援，當中包括蛋白粉、能量產品和即食蛋白質能量棒。 超過 35 年來，Optimum Nutrition 為廣受信賴的產品奠定標準，憑著出產出 Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey™ 乳清蛋白而深感自豪，尤其這款產品是全球最值得信賴和最多用戶評論的蛋白粉。 Optimum Nutrition 的產品於全球 90 多個國家及地區有售。 欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.optimumnutrition.com/en-us，並可到 InstagramTikTokYouTube 上關注品牌。

*資料來源：Euromonitor International Limited；消費者健康 2024 年版，運動營養類別，零售價值份額 %，2023 年數據

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/751060d3-0636-4356-8d80-5cbf7489d5b6


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Optimum Nutrition x McLaren Formula 1

McLaren Racing today announced Optimum Nutrition, the world’s number one sports nutrition brand, as Official Sports Nutrition Partner of the McLaren Formula 1 Team for the 2024 season and beyond.

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