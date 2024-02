McLaren Racing annonce qu'Optimum Nutrition sera le partenaire officiel en nutrition sportive de l'écurie de Formule 1 McLaren

LONDRES, 12 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- McLaren Racing a annoncé aujourd'hui qu'Optimum Nutrition, première marque de nutrition sportive dans le monde, sera le partenaire officiel en nutrition sportive de l'écurie de Formule 1 McLaren à partir de cette saison 2024.



Principalement consacrée aux pilotes et à l'équipe des stands de l'écurie McLaren F1, cette collaboration réunit deux marques dont le cœur de métier est la performance humaine, et qui s'efforcent constamment de l'améliorer. Grâce à des produits de nutrition sportive fondée sur la science et l'innovation, Optimum Nutrition soutiendra la performance, la santé et le bien-être de l'équipe pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même pendant toute la saison 2024.

S'appuyant sur les exploits de l'équipe au cours de la saison 2023, y compris le record mondial Guinness pour l'arrêt au stand le plus rapide, à la vitesse inégalée de 1,80 seconde au Grand Prix du Qatar, Optimum Nutrition soutiendra l'équipe McLaren afin que chacun puisse être au meilleur de sa forme.

La marque Optimum Nutrition figurera sur la combinaison de l'équipe des stands et le matériel d'installation, ainsi que sur la combinaison des pilotes Lando Norris et Oscar Piastri de l'équipe McLaren F1.

Matt Dennington, directeur exécutif des programmes de partenariat et d'accélération chez McLaren Racing, a déclaré :

« Nous sommes heureux d'accueillir Optimum Nutrition parmi nous. Nous évoluons dans un environnement de haute performance dans lequel nos équipes sont notre atout le plus important ; il est donc formidable d'avoir le soutien d'Optimum Nutrition pour nous accompagner dans notre recherche constante de l'amélioration et de l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. »

Colin Westcott-Pitt, responsable mondial de la marque, Glanbia Performance Nutrition, a ajouté :

« Depuis 35 ans, Optimum Nutrition jouit de la confiance des athlètes de tous types dans de nombreuses disciplines sportives. Nous nous réjouissons de voir Optimum Nutrition s'associer à McLaren Racing comme Partenaire officiel en nutrition sportive. McLaren et Optimum Nutrition se consacrent toutes deux à la performance humaine et à l'excellence au plus haut niveau. Nous sommes donc absolument ravis de travailler ensemble au cours de la prochaine saison de Formule 1 ».

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée par le pilote de course automobile, Bruce McLaren, en 1963. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. McLaren a depuis gagné 20 championnats du monde de Formule 1, 183 grands prix de Formule 1, l'Indianapolis 500 à trois reprises et les 24 Heures du Mans dès sa première tentative.

McLaren Racing participe à cinq séries de courses. L'équipe participe au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec les pilotes Lando Norris et Oscar Piastri, à la course NTT INDYCAR SERIES avec les pilotes d'Arrow McLaren Pato O’Ward, Alexander Rossi et David Malukas, au championnat du monde ABB de Formule E de la FIA avec les pilotes de l'équipe NEOM McLaren Formule E, Jake Hughes et Sam Bird, et au championnat Extreme E en tant qu'équipe NEOM McLaren Extreme E. L'équipe participe également sous le nom de McLaren Shadow au championnat de simulation de course de F1, ayant déjà gagné les championnats des constructeurs et des pilotes automobiles en 2022.

Signataire de l'engagement des Nations Unies en faveur de l'action pour le climat, McLaren soutient le développement durable dans le sport. L'entreprise s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et à favoriser une culture de la diversité et de l'intégration dans l'industrie du sport automobile.

À propos d'Optimum Nutrition

Appartenant au groupe Glanbia Performance Nutrition (GPN), Optimum Nutrition est la première marque* de nutrition sportive dans le monde, produisant une large gamme de compléments alimentaires et de boissons de haute qualité pour favoriser un mode de vie actif et sain, notamment des poudres de protéines, des produits énergétiques et des barres protéinées prêtes à consommer. Depuis plus de 35 ans, Optimum Nutrition définit la norme pour des produits de confiance et produit avec fierté Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey™, la protéine en poudre la plus fiable et la plus appréciée au monde. Les produits d'Optimum Nutrition sont vendus dans plus de 90 pays dans le monde. Pour des informations supplémentaires, consultez le site https://www.optimumnutrition.com/en-us et suivez la marque sur Instagram , TikTok et YouTube .

* Source : Euromonitor International Limited ; édition 2024 de Consumer Health, catégorie Sports Nutrition, part de la valeur au détail en %, données de 2023.

