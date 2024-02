Mohawk Industries publie ses résultats pour le T4

CALHOUN, État de Géorgie, 12 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) a annoncé aujourd’hui un bénéfice net de 139 millions de dollars et un bénéfice par action (« BPA ») de 2,18 dollars pour le quatrième trimestre 2023 ; le bénéfice net ajusté est ressorti à 125 millions de dollars et le BPA ajusté de 1,96 dollar. Le chiffre d’affaires net pour le quatrième trimestre 2023 s’est élevé à 2,6 milliards de dollars, soit une baisse de 1,4 % en données publiées et de 4,1 % en données historiques et sur une base constante par rapport à l’année précédente. Au cours du quatrième trimestre 2022, la Société a déclaré un chiffre d’affaires net de 2,7 milliards de dollars, un bénéfice net de 33 millions de dollars et un BPA de 0,52 dollar ; le bénéfice net ajusté s’est élevé à 84 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,32 dollar.



Pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2023, la Société a déclaré une perte nette de 440 millions de dollars ainsi qu’une perte par action de 6,90 dollars, ce qui inclut des charges de dépréciation hors trésorerie de 878 millions de dollars ; le bénéfice net ajusté s’est établi à 587 millions de dollars et le BPA ajusté était de 9,19 dollars. Le chiffre d’affaires net pour l’exercice 2023 sur douze mois s’est élevé à 11,1 milliards de dollars, soit une baisse de 5,1 % en données publiées et de 7,7 % en données historiques et sur une base constante par rapport à l’année précédente. Au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022, la Société a déclaré un chiffre d’affaires net de 11,7 milliards de dollars, un bénéfice net de 25 millions de dollars et un BPA de 0,39 dollar ; le bénéfice net ajusté s’est élevé à 823 millions de dollars et le BPA ajusté à 12,85 dollar.

Alors qu’il commentait les résultats de la Société pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année, Jeff Lorberbaum, président-directeur général, s’est exprimé en ces termes : « Nos résultats du quatrième trimestre ont surpassé nos attentes, grâce à la maîtrise des coûts, à la productivité et à la baisse du coût des intrants. L’industrie a réduit ses prix de vente et nous avons répercuté la baisse des coûts de l’énergie et des matières premières. Dans ces conditions, nous nous sommes concentrés sur l’optimisation de nos revenus et la réduction de nos coûts par le biais de mesures de restructuration et d’amélioration de la production. Nous avons géré les niveaux de stocks de manière agressive, ce qui a permis de réduire notre fonds de roulement de plus de 300 millions de dollars par rapport à l’année précédente, hors acquisitions. Nous avons également investi dans les ressources de vente, le merchandising et de nouveaux produits aux caractéristiques innovantes pour inciter les consommateurs à acheter des revêtements de sol. Nous avons clôturé l’année sur un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 1,5 fois, des flux de trésorerie disponible de 716 millions de dollars et des liquidités disponibles de 1,9 milliard de dollars, et nous remboursons un prêt à terme à taux d’intérêt plus élevé d’environ 900 millions de dollars au premier trimestre 2024. Notre situation nous positionne avantageusement pour faire face à la situation actuelle et sortir renforcés de ce cycle économique lorsque le rebond se produira.

Pour le quatrième trimestre, le Segment « Céramique, Monde » a signé une augmentation de 0,6 % de son chiffre d’affaires net, soit une baisse de 4,7 % à périmètre et taux de change constants. La marge d’exploitation du Segment s’établit à 4,2 % en données publiées et à 4,8 % en données ajustées. Dans l’ensemble du Segment, nous gérons la production aux fins de l’aligner sur la demande et nous avons considérablement réduit les stocks tout au long de l’année. Pour contenir les coûts, nous avons augmenté la productivité, réduit les frais généraux et mis en œuvre des formulations alternatives. Aux États-Unis, nous étendons notre distribution par le biais de nos centres de service locaux et proposons de nouvelles collections au style italien haut de gamme afin d’améliorer notre gamme de produits. Nous avons intégré Vitromex au Mexique et Elizabeth au Brésil et nous améliorons nos stratégies de vente, de marketing et d’exploitation. Dans ces deux pays, la demande a fortement diminué l’année dernière en raison de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement de l’économie, donnant un coup dans l’aile à nos résultats. En Italie, nous optimisons notre récente expansion de dalles de porcelaine de qualité supérieure pour répondre à la demande croissante dans les canaux résidentiels et commerciaux.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du Segment « Revêtements de sol, reste du monde » a diminué de 1,5 % en données publiées, ou de 4,1 % en données historiques et à taux de change constant. La marge d’exploitation du Segment s’établit à 9,5 % en données publiées et à 10,6 % en données ajustées. La catégorie européenne des produits de construction reste sous pression, les consommateurs restant prudents et les détaillants réduisant leurs niveaux de stocks. Nous investissons dans de nouveaux produits pour 2024 tout en instaurant un rigoureux contrôle des coûts. Nous redynamisons notre marque phare Quick-Step grâce à des présentoirs interactifs inspirants. Nous achevons la transition vers les formats LVT rigides et avons retiré notre ligne de produits flexibles résidentiels du catalogue. Les performances de nos panneaux de bois ont essuyé un déclin au cours de l’année, en raison de prix cycliquement élevés et d’un environnement plus concurrentiel assorti d’une capacité excédentaire. Nous continuons à mettre en œuvre des mesures de restructuration dans ce segment et à améliorer nos récentes acquisitions européennes de plus petite taille, notamment dans les domaines de l’isolation, des panneaux MDF, des feuilles de vinyle et des planchers de mezzanine.

Au quatrième trimestre, les ventes du Segment « Revêtements de sol, Amérique du Nord » ont accusé une baisse de 3,6 %. La marge d’exploitation du Segment s’établit à 8,2 % en données publiées et à 6,9 % en données ajustées. La réduction des volumes du marché a entraîné de faibles taux d’utilisation dans l’industrie et une concurrence agressive sur le marché. Nous continuons à investir dans des initiatives de vente et de marketing afin d’étendre notre distribution et d’améliorer notre croissance à long terme. Pour donner un coup de pouce à notre activité, nous réalisons des investissements en capital afin d’accroître les caractéristiques différenciantes et de réduire nos coûts de fabrication. Dans chaque catégorie de produits, nous introduisons de nouvelles collections innovantes, qui témoignent d’une bonne acceptation. Le canal commercial a dépassé nos attentes, grâce au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Nous tirons parti de nos relations avec la clientèle pour développer nos acquisitions de revêtements de sol et de garnitures à l’aiguille.

À l’aube de 2024, notre industrie se trouve à un creux cyclique et nous nous attendons à ce que la saisonnalité au premier trimestre soit plus alignée sur les niveaux historiques à long terme. Nos entités respectives minimisent leurs dépenses, réduisent leurs frais généraux et restructurent leurs activités pour s’adapter aux conditions actuelles. Nous continuons à investir dans des produits innovants afin d’augmenter les ventes et étoffer la gamme de produits. Nous réagissons aux pressions concurrentielles pour optimiser nos volumes en répercutant les baisses des coûts des intrants. Nous continuons à gérer nos stocks et prévoyons des mises à l’arrêt temporaires pour répondre à la demande. Toutes nos entités instaurent des initiatives d’amélioration des processus afin de réduire l’impact de l’inflation. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le premier trimestre sera compris entre 1,60 et 1,70 dollar.

Au cours des dix-huit derniers mois, nous avons pris de nombreuses mesures à l’échelle de toute la Société afin d’améliorer notre structure de coûts, de gérer la baisse des volumes et d’intégrer nos récentes acquisitions. Combinée à ces actions, l’amélioration des conditions du secteur à mesure que nous sortons du creux de ce cycle devrait améliorer nos résultats au second semestre de l’année. Les marchés s’attendent à ce que les banques centrales abaissent les taux d’intérêt, ce qui entraînera une augmentation des ventes de logements, des rénovations résidentielles et des projets commerciaux. Le rythme d’amélioration de la catégorie des revêtements de sol dépendra des taux d’inflation, de la confiance des consommateurs et de la vigueur des ventes de logements. Nous pensons que les marchés américain et latino-américain pourraient noter une embellie avant l’Europe, qui pourrait rester à la traîne en raison des pressions géopolitiques actuelles. Après les récessions immobilières passées, notre industrie a rebondi avec des ventes accrues et des marges en hausse depuis de nombreuses années. L’offre de logements demeure insuffisante dans toutes nos zones géographiques de présence, et des investissements accrus en matière de rénovation seront nécessaires pour moderniser le parc immobilier vieillissant. Nos mesures de restructuration, nos investissements dans de nouvelles technologies, nos expansions ciblées et nos récentes acquisitions nous permettront de poursuivre le développement de nos activités. En tant que première entreprise mondiale de revêtements de sol, nous pensons que nous sommes particulièrement bien placés pour améliorer nos résultats à mesure que le marché se redresse ».

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierres et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d’obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de la décennie passée, Mohawk a transformé son activité de fabricant américain de tapis en la plus grande entreprise mondiale de revêtements de sol, avec des activités en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui contiennent les mots « pourrait », « devrait », « croit », « anticipe », « s’attend à » et « estime », ou des expressions similaires, constituent des « déclarations prospectives ». S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prévisionnelles contenue dans le Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées) de 1995. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner des différences dans les résultats futurs : l’évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l’inflation et la déflation du fret, des prix des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; l’inflation et la déflation des marchés de consommation ; les fluctuations monétaires ; les coûts et l’approvisionnement en énergie ; le calendrier et le niveau des dépenses d’investissement ; le calendrier et la mise en œuvre des augmentations de prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l’intégration des acquisitions ; les opérations internationales ; l’introduction de nouveaux produits ; la rationalisation des opérations ; les impôts et la réforme fiscale ; les réclamations relatives aux produits et autres ; les litiges ; les conflits géopolitiques ; les changements réglementaires et politiques dans les juridictions où la Société exerce ses activités ; et d’autres risques identifiés dans les rapports SEC et les annonces publiques de Mohawk.

Conférence téléphonique du vendredi 9 février 2024, à 11 h (heure de l’Est)

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Cost of sales 1,969,984 2,096,235 8,425,463 8,793,639 Gross profit 642,294 554,440 2,709,652 2,943,426 Selling, general and administrative expenses 473,560 493,362 2,119,716 2,003,438 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — 877,744 695,771 Operating income (loss) 167,098 61,078 (287,808 ) 244,217 Interest expense 17,376 14,601 77,514 51,938 Other (income) expense, net (3,911 ) 10,008 (10,813 ) 8,386 Earnings (loss) before income taxes 153,633 36,469 (354,509 ) 183,893 Income tax expense 14,205 2,917 84,862 158,110 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 139,428 33,552 (439,371 ) 25,783 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (60 ) 96 145 536 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 139,488 33,456 (439,516 ) 25,247 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.19 0.53 (6.90 ) 0.40 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,683 63,534 63,657 63,826 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.18 0.52 (6.90 ) 0.39 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,938 63,792 63,657 64,062

Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net cash provided by operating activities $ 296,322 241,718 1,329,229 669,153 Less: Capital expenditures 240,364 150,658 612,929 580,742 Free cash flow $ 55,958 91,060 716,300 88,411 Depreciation and amortization $ 154,215 159,014 630,327 595,464

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 642,550 509,623 Short-term investments — 158,000 Receivables, net 1,874,656 1,904,786 Inventories 2,551,853 2,793,765 Prepaid expenses and other current assets 535,158 528,925 Total current assets 5,604,217 5,895,099 Property, plant and equipment, net 4,993,166 4,661,178 Right of use operating lease assets 428,532 387,816 Goodwill 1,159,724 1,927,759 Intangible assets, net 875,383 857,948 Deferred income taxes and other non-current assets 498,847 390,632 Total assets $ 13,559,869 14,120,432 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,001,715 840,571 Accounts payable and accrued expenses 2,035,339 2,124,448 Current operating lease liabilities 108,860 105,266 Total current liabilities 3,145,914 3,070,285 Long-term debt, less current portion 1,701,785 1,978,563 Non-current operating lease liabilities 337,506 296,136 Deferred income taxes and other long-term liabilities 745,528 757,534 Total liabilities 5,930,733 6,102,518 Total stockholders' equity 7,629,136 8,017,914 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,559,869 14,120,432

Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 993,739 987,699 4,300,107 4,307,681 Flooring NA 912,049 945,959 3,829,386 4,207,041 Flooring ROW 706,490 717,017 3,005,622 3,222,343 Consolidated net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Operating income (loss): Global Ceramic $ 41,505 69,033 (166,448 ) (236,066 ) Flooring NA 74,605 (28,950 ) (57,182 ) 231,076 Flooring ROW 67,137 35,902 69,727 340,167 Corporate and intersegment eliminations (16,149 ) (14,907 ) (133,905 ) (90,960 ) Consolidated operating income (loss) $ 167,098 61,078 (287,808 ) 244,217 Assets: Global Ceramic $ 4,988,347 4,841,310 Flooring NA 3,909,943 4,299,360 Flooring ROW 4,051,647 4,275,519 Corporate and intersegment eliminations 609,932 704,243 Consolidated assets $ 13,559,869 14,120,432

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 139,488 33,456 (439,516 ) 25,247 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,591 49,701 129,323 87,819 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 4,476 2,762 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — 877,744 695,771 Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 87,824 54,231 Release of indemnification asset (107 ) — (2,957 ) 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position 107 — 2,957 (7,324 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — (12,838 ) (10,168 ) European tax restructuring (9,999 ) — (9,999 ) — Income tax effect of adjusting items (9,805 ) (9,245 ) (50,038 ) (32,536 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 125,259 84,361 586,976 823,126 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.96 1.32 9.19 12.85 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,938 63,792 63,892 64,062

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) December 31, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,001,715 Long-term debt, less current portion 1,701,785 Total debt 2,703,500 Less: Cash and cash equivalents 642,550 Net debt $ 2,060,950

Reconciliation of Net Earnings(Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 July 1, 2023 September 30, 2023 December 31, 2023 December 31, 2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 80,276 101,214 (760,289 ) 139,428 (439,371 ) Interest expense 17,137 22,857 20,144 17,376 77,514 Income tax expense 28,943 26,760 14,954 14,205 84,862 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (38 ) 3 (170 ) 60 (145 ) Depreciation and amortization(1) 169,909 156,633 149,570 154,215 630,327 EBITDA 296,227 307,467 (575,791 ) 325,284 353,187 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,971 33,682 47,606 5,959 96,218 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 1,276 (105 ) — 4,476 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 1,636 877,744 Legal settlements, reserves and fees 990 48,022 43,464 (4,652 ) 87,824 Release of indemnification asset (857 ) (103 ) (1,890 ) (107 ) (2,957 ) Adjusted EBITDA $ 308,636 390,344 389,392 328,120 1,416,492 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1)Includes accelerated depreciation of $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023, ($525) for Q3 2023 and $2,632 for Q4 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Adjustment for constant shipping days 1,878 — 20,707 — Adjustment for constant exchange rates 9,987 — 71,553 — Adjustment for acquisition volume (82,669 ) — (389,018 ) — Adjusted net sales $ 2,541,474 2,650,675 10,838,357 11,737,065

Three Months Ended December 31, 2023 December 31, 2022 Global Ceramic Net sales $ 993,739 987,699 Adjustment for constant shipping days 12,719 — Adjustment for constant exchange rates 15,521 — Adjustment for acquisition volume (80,321 ) — Adjusted net sales $ 941,658 987,699

Flooring ROW Net sales $ 706,490 717,017 Adjustment for constant shipping days (10,841 ) — Adjustment for constant exchange rates (5,534 ) — Adjustment for acquisition volume (2,348 ) — Adjusted net sales $ 687,767 717,017

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Gross Profit $ 642,294 554,440 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,829 39,159 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Adjusted gross profit $ 645,123 594,817

Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.7 % 22.4 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 473,560 493,362 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (8,507 ) (8,480 ) Legal settlements, reserves and fees 4,652 (9,231 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 469,705 475,651

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.0 % 17.9 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 167,098 61,078 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,336 47,639 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 Adjusted operating income $ 175,418 119,166

Adjusted operating income as a percent of net sales 6.7 % 4.5 %

Global Ceramic Operating income $ 41,505 69,033 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,907 1,054 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Adjusted segment operating income $ 48,048 70,087

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8 % 7.1 %

Flooring NA Operating income (loss) $ 74,605 (28,950 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,113 ) 28,174 Legal settlements, reserves and fees (10,250 ) — Adjusted segment operating income (loss) $ 63,242 (776 )

Adjusted segment operating income (loss) as a percent of net sales 6.9 % (0.1 )%

Flooring ROW Operating income $ 67,137 35,902 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7,542 18,411 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,218 Adjusted segment operating income $ 74,679 55,531

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.6 % 7.7 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (16,149 ) (14,907 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 5,598 9,231 Adjusted segment operating (loss) $ (10,551 ) (5,676 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Earnings before income taxes $ 153,633 36,469 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 60 (96 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,591 49,701 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 Release of indemnification asset (107 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 159,161 96,523

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Income tax expense $ 14,205 2,917 Income taxes - reversal of uncertain tax position (107 ) — European tax restructuring 9,999 — Income tax effect of adjusting items 9,805 9,245 Adjusted income tax expense $ 33,902 12,162 Adjusted income tax rate 21.3 % 12.6 %





La Société complète ses états financiers consolidés condensés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR américains, par certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Comme l’exigent les règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures des PCGR américains les plus directement comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR présentées ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure PCGR américaine comparable, et peut ne pas être comparable à des mesures intitulées de la même manière et présentées par d’autres sociétés. La Société estime que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu’elles sont rapprochées des mesures PCGR américaines correspondantes, aident ses investisseurs de la manière suivante : Les mesures du chiffre d’affaires non conformes aux PCGR qui aident à identifier les tendances de croissance et à comparer le chiffre d’affaires avec les périodes précédentes et futures et les mesures de la rentabilité non conformes aux PCGR qui aident à comprendre les tendances de rentabilité à long terme des activités de la Société et à comparer ses bénéfices avec les périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures de revenus non conformes aux PCGR car ces éléments peuvent varier considérablement d’une période à l’autre et masquer les tendances commerciales sous-jacentes. Les éléments exclus des mesures du chiffre d’affaires de la Société non conformes aux PCGR comprennent : les transactions et les conversions en devises étrangères, un nombre plus ou moins élevé de jours d’expédition au cours d’une période et l’impact des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures de rentabilité non conformes aux PCGR, car ces éléments peuvent ne pas être représentatifs de la performance opérationnelle de base de la Société ou ne pas y être liés. Les éléments exclus des mesures de rentabilité non conformes aux PCGR de la Société comprennent : les coûts de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres coûts, les règlements juridiques, les réserves et les honoraires, la dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie, la comptabilisation de l’acquisition, y compris la réévaluation des stocks par rapport à la comptabilisation de l’achat, la libération des actifs d’indemnisation, l’annulation des positions fiscales incertaines et la restructuration fiscale en Europe.

