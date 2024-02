Mohawk Industries presenta i risultati del quarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 139 milioni di dollari e un utile per azione ("EPS") di 2,18 dollari per il quarto trimestre 2023; l’utile netto rettificato è stato di 125 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,96 dollari. Le vendite nette per il quarto trimestre del 2023 sono state di 2,6 miliardi di dollari, con un calo dell’1,4% rispetto al trimestre precedente e del 4,1% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Nel quarto trimestre del 2022, la Società aveva registrato vendite nette pari a 2,7 miliardi di dollari, un utile netto di 33 milioni di dollari e un EPS di 0,52 dollari; l’utile netto rettificato era stato di 84 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,32 dollari.



Per i dodici mesi terminati il 31 dicembre 2023, la Società ha registrato una perdita netta di 440 milioni di dollari e una perdita per azione di 6,90 dollari, che ha incluso oneri di svalutazione non monetari per 878 milioni di dollari; l’utile netto rettificato è stato di 587 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 9,19 dollari. Per il periodo di dodici mesi del 2023, le vendite nette sono state di 11,1 miliardi di dollari, con un calo del 5,1% rispetto al trimestre precedente e del 7,7% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Per il periodo di dodici mesi conclusosi il 31 dicembre 2022, la Società aveva registrato vendite nette di 11,7 miliardi di dollari, un utile netto di 25 milioni di dollari e un EPS di 0,39 dollari; l’utile netto rettificato era stato di 823 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 12,85 dollari.

Commentando i risultati della Società per il quarto trimestre e per l’intero anno, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “I risultati del quarto trimestre sono stati superiori alle nostre aspettative, con benefici derivanti dal contenimento dei costi, dalla produttività e dalla riduzione dei costi dei fattori produttivi. Il settore ha ridotto i prezzi di vendita e noi abbiamo trasferito la riduzione dei costi dell’energia e delle materie prime. In queste condizioni, ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dei ricavi e sulla riduzione dei costi attraverso azioni di ristrutturazione e miglioramenti produttivi. Abbiamo gestito in modo aggressivo i livelli delle scorte riducendo il nostro capitale circolante rispetto all’anno precedente di oltre 300 milioni di dollari, escluse le acquisizioni. Abbiamo anche investito nelle risorse di vendita, nel merchandising e in nuovi prodotti con caratteristiche innovative per indurre i consumatori ad acquistare i pavimenti. Abbiamo chiuso l’anno con un rapporto tra debito netto ed EBITDA rettificato di 1,5 volte, un free cash flow di 716 milioni di dollari e una liquidità disponibile di 1,9 miliardi di dollari, e stiamo ritirando un prestito a termine a tasso di interesse più elevato di circa 900 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024. Siamo ben posizionati per gestire le condizioni attuali e per uscire rafforzati da questo ciclo economico, quando partirà la ripresa.

Per il quarto trimestre, il Segmento Global Ceramic ha registrato un aumento dello 0,6% delle vendite nette rispetto al trimestre precedente, o un calo del 4,7% rispetto all’anno precedente, a valute e giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato del 4,2% secondo i dati riportati, o del 4,8% su base rettificata. In tutto il segmento, stiamo gestendo la produzione per allinearci alla domanda e abbiamo ridotto significativamente le scorte nel corso dell’anno. Per contenere i costi, abbiamo aumentato la produttività, ridotto le spese generali e implementato formulazioni alternative. Negli Stati Uniti, stiamo ampliando la distribuzione attraverso i nostri centri di servizio locali e stiamo offrendo nuove gamme con uno stile italiano di qualità superiore per migliorare il nostro mix di prodotti. Abbiamo integrato Vitromex in Messico ed Elizabeth in Brasile e stiamo migliorando le nostre strategie di vendita, marketing e operative. In entrambi i Paesi, l’anno scorso la domanda è diminuita in modo significativo a causa dell’aumento dei tassi di interesse e del rallentamento economico, causando una riduzione dei nostri risultati. In Italia, stiamo ottimizzando la nostra recente espansione di lastre di porcellana di prima qualità per soddisfare la crescente domanda sia nel canale residenziale che in quello commerciale.

Nel quarto trimestre, le vendite nette del nostro Segmento Flooring Rest of the World sono diminuite dell’1,5% rispetto al trimestre precedente, o del 4,1% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato del 9,5% secondo i dati riportati, o del 10,6% su base rettificata. La categoria europea dei prodotti per l’edilizia continua a registrare difficoltà, poiché i consumatori rimangono cauti e i rivenditori riducono i loro livelli di scorte. Stiamo investendo in nuovi prodotti per il 2024, attuando al contempo un rigido controllo dei costi. Stiamo rivitalizzando il nostro marchio di punta Quick-Step con il merchandising attraverso espositori interattivi e coinvolgenti. Stiamo completando la transizione verso il LVT rigido e abbiamo smantellato la nostra linea flessibile residenziale. La performance dei nostri pannelli in legno è diminuita nel corso dell’anno, a causa dei prezzi ciclicamente elevati e di un contesto competitivo in eccesso di capacità. Continuiamo a implementare azioni di ristrutturazione nel segmento e a potenziare le nostre recenti acquisizioni europee più piccole, tra cui l’isolamento, i pannelli MDF, il vinile in fogli e i pavimenti per soppalchi.

Nel quarto trimestre, le vendite del nostro segmento Flooring North America sono diminuite del 3,6%. Il margine operativo del Segmento è stato del 8,2% secondo i dati riportati, o del 6,9% su base rettificata. La riduzione dei volumi di mercato ha portato alla riduzione dei tassi di utilizzo del settore e all’aggressiva concorrenza sul mercato. Stiamo continuando a investire in iniziative di vendita e marketing per espandere la nostra distribuzione e migliorare la nostra crescita a lungo termine. Per migliorare la nostra attività, stiamo effettuando investimenti di capitale per migliorare le nostre caratteristiche distintive e ridurre i nostri costi di produzione. In ogni categoria di prodotti, stiamo introducendo nuove gamme innovative, ben accolte sul mercato. Il canale commerciale ha superato le nostre aspettative, trainato dal settore dell’ospitalità. Stiamo facendo leva sulle nostre relazioni con i clienti per espandere le nostre acquisizioni di pavimenti e rifiniture ad aghi.

Mentre entriamo nel 2024, il nostro settore si trova in un punto di minimo ciclico e ci aspettiamo che la stagionalità del primo trimestre sia più allineata con i livelli storici a lungo termine. Le nostre attività stanno minimizzando i costi, riducendo le spese generali e ristrutturando le operazioni per adattarsi alle condizioni attuali. Continuiamo a investire in prodotti innovativi per aumentare le vendite e il mix. Stiamo reagendo alle pressioni della concorrenza per ottimizzare i nostri volumi, mentre trasferiamo i cali dei costi di produzione. Continuiamo a gestire le nostre scorte e ad anticipare le chiusure temporanee per allinearci alla domanda. Tutte le nostre attività stanno implementando iniziative di miglioramento dei processi per ridurre l’impatto dell’inflazione. Alla luce di questi fattori, prevediamo che il nostro EPS rettificato del primo trimestre sarà compreso tra 1,60 e 1,70 dollari.

Negli ultimi diciotto mesi, abbiamo intrapreso molte iniziative in tutta la Società per migliorare la nostra struttura dei costi, gestire la riduzione dei volumi e integrare le nostre recenti acquisizioni. Insieme a queste azioni, il miglioramento delle condizioni del settore, in seguito al superamento del punto di minimo di questo ciclo, dovrebbe permettere un miglioramento dei nostri risultati nella seconda metà dell’anno. I mercati prevedono che le banche centrali abbasseranno i tassi di interesse e ciò darà impulso alle vendite di case, le ristrutturazioni residenziali e i progetti commerciali. Il ritmo di miglioramento della categoria dei pavimenti dipenderà dai tassi di inflazione, dalla fiducia dei consumatori e dalla forza delle vendite di case. Riteniamo che i mercati degli Stati Uniti e dell’America Latina potrebbero migliorare prima dell’Europa, che potrebbe subire ritardi a causa delle attuali pressioni geopolitiche. Dopo le passate recessioni immobiliari, il nostro settore si è ripreso con un aumento delle vendite e un’espansione dei margini per diversi anni. L’offerta di abitazioni rimane scarsa in tutte le nostre aree geografiche e saranno necessari maggiori investimenti di ristrutturazione per modernizzare il parco immobiliare. Le nostre iniziative di ristrutturazione, gli investimenti in nuove tecnologie, le espansioni mirate e le recenti acquisizioni ci permetteranno di espandere ulteriormente la nostra attività. Essendo la più grande azienda di pavimentazioni al mondo, crediamo di avere una posizione unica per migliorare i nostri risultati grazie alla ripresa del mercato”.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Nell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di tappeti nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili e quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori importanti potrebbero causare differenze nei risultati futuri: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società; e altri rischi identificati nelle relazioni SEC e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 9 febbraio 2024, 11:00 Eastern Time

Per partecipare alla conference call, visitare il link http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2023-earnings-call. Per partecipare alla conference call telefonicamente, registrarsi in anticipo all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10185489/fb57257e00 per ricevere un numero identificativo personale unico o comporre il numero 1-833-630-1962 per gli Stati Uniti e il Canada e 1-412-317-1843 a livello internazionale/locale il giorno della call per essere assistiti da un operatore. Fino all’8 marzo 2024 sarà disponibile una replica, componendo il numero 1-877-344-7529 per le chiamate dagli Stati Uniti/Canada e il numero 1-412-317-0088 per le chiamate internazionali/locali e inserendo il codice di accesso #3161276.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Cost of sales 1,969,984 2,096,235 8,425,463 8,793,639 Gross profit 642,294 554,440 2,709,652 2,943,426 Selling, general and administrative expenses 473,560 493,362 2,119,716 2,003,438 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — 877,744 695,771 Operating income (loss) 167,098 61,078 (287,808 ) 244,217 Interest expense 17,376 14,601 77,514 51,938 Other (income) expense, net (3,911 ) 10,008 (10,813 ) 8,386 Earnings (loss) before income taxes 153,633 36,469 (354,509 ) 183,893 Income tax expense 14,205 2,917 84,862 158,110 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 139,428 33,552 (439,371 ) 25,783 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (60 ) 96 145 536 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 139,488 33,456 (439,516 ) 25,247 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.19 0.53 (6.90 ) 0.40 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,683 63,534 63,657 63,826 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.18 0.52 (6.90 ) 0.39 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,938 63,792 63,657 64,062





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net cash provided by operating activities $ 296,322 241,718 1,329,229 669,153 Less: Capital expenditures 240,364 150,658 612,929 580,742 Free cash flow $ 55,958 91,060 716,300 88,411 Depreciation and amortization $ 154,215 159,014 630,327 595,464





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 642,550 509,623 Short-term investments — 158,000 Receivables, net 1,874,656 1,904,786 Inventories 2,551,853 2,793,765 Prepaid expenses and other current assets 535,158 528,925 Total current assets 5,604,217 5,895,099 Property, plant and equipment, net 4,993,166 4,661,178 Right of use operating lease assets 428,532 387,816 Goodwill 1,159,724 1,927,759 Intangible assets, net 875,383 857,948 Deferred income taxes and other non-current assets 498,847 390,632 Total assets $ 13,559,869 14,120,432 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,001,715 840,571 Accounts payable and accrued expenses 2,035,339 2,124,448 Current operating lease liabilities 108,860 105,266 Total current liabilities 3,145,914 3,070,285 Long-term debt, less current portion 1,701,785 1,978,563 Non-current operating lease liabilities 337,506 296,136 Deferred income taxes and other long-term liabilities 745,528 757,534 Total liabilities 5,930,733 6,102,518 Total stockholders' equity 7,629,136 8,017,914 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,559,869 14,120,432





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 993,739 987,699 4,300,107 4,307,681 Flooring NA 912,049 945,959 3,829,386 4,207,041 Flooring ROW 706,490 717,017 3,005,622 3,222,343 Consolidated net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Operating income (loss): Global Ceramic $ 41,505 69,033 (166,448 ) (236,066 ) Flooring NA 74,605 (28,950 ) (57,182 ) 231,076 Flooring ROW 67,137 35,902 69,727 340,167 Corporate and intersegment eliminations (16,149 ) (14,907 ) (133,905 ) (90,960 ) Consolidated operating income (loss) $ 167,098 61,078 (287,808 ) 244,217 Assets: Global Ceramic $ 4,988,347 4,841,310 Flooring NA 3,909,943 4,299,360 Flooring ROW 4,051,647 4,275,519 Corporate and intersegment eliminations 609,932 704,243 Consolidated assets $ 13,559,869 14,120,432





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 139,488 33,456 (439,516 ) 25,247 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,591 49,701 129,323 87,819 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 4,476 2,762 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — 877,744 695,771 Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 87,824 54,231 Release of indemnification asset (107 ) — (2,957 ) 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position 107 — 2,957 (7,324 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — (12,838 ) (10,168 ) European tax restructuring (9,999 ) — (9,999 ) — Income tax effect of adjusting items (9,805 ) (9,245 ) (50,038 ) (32,536 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 125,259 84,361 586,976 823,126 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.96 1.32 9.19 12.85 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,938 63,792 63,892 64,062





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) December 31, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,001,715 Long-term debt, less current portion 1,701,785 Total debt 2,703,500 Less: Cash and cash equivalents 642,550 Net debt $ 2,060,950





Reconciliation of Net Earnings(Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 July 1, 2023 September 30, 2023 December 31, 2023 December 31, 2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 80,276 101,214 (760,289 ) 139,428 (439,371 ) Interest expense 17,137 22,857 20,144 17,376 77,514 Income tax expense 28,943 26,760 14,954 14,205 84,862 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (38 ) 3 (170 ) 60 (145 ) Depreciation and amortization(1) 169,909 156,633 149,570 154,215 630,327 EBITDA 296,227 307,467 (575,791 ) 325,284 353,187 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,971 33,682 47,606 5,959 96,218 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 1,276 (105 ) — 4,476 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 1,636 877,744 Legal settlements, reserves and fees 990 48,022 43,464 (4,652 ) 87,824 Release of indemnification asset (857 ) (103 ) (1,890 ) (107 ) (2,957 ) Adjusted EBITDA $ 308,636 390,344 389,392 328,120 1,416,492 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1)Includes accelerated depreciation of $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023, ($525) for Q3 2023 and $2,632 for Q4 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Adjustment for constant shipping days 1,878 — 20,707 — Adjustment for constant exchange rates 9,987 — 71,553 — Adjustment for acquisition volume (82,669 ) — (389,018 ) — Adjusted net sales $ 2,541,474 2,650,675 10,838,357 11,737,065





Three Months Ended December 31, 2023 December 31, 2022 Global Ceramic Net sales $ 993,739 987,699 Adjustment for constant shipping days 12,719 — Adjustment for constant exchange rates 15,521 — Adjustment for acquisition volume (80,321 ) — Adjusted net sales $ 941,658 987,699





Flooring ROW Net sales $ 706,490 717,017 Adjustment for constant shipping days (10,841 ) — Adjustment for constant exchange rates (5,534 ) — Adjustment for acquisition volume (2,348 ) — Adjusted net sales $ 687,767 717,017





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Gross Profit $ 642,294 554,440 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,829 39,159 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Adjusted gross profit $ 645,123 594,817





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.7 % 22.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 473,560 493,362 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (8,507 ) (8,480 ) Legal settlements, reserves and fees 4,652 (9,231 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 469,705 475,651





Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.0 % 17.9 %





Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 167,098 61,078 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,336 47,639 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 Adjusted operating income $ 175,418 119,166





Adjusted operating income as a percent of net sales 6.7 % 4.5 %





Global Ceramic Operating income $ 41,505 69,033 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,907 1,054 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Adjusted segment operating income $ 48,048 70,087





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8 % 7.1 %





Flooring NA Operating income (loss) $ 74,605 (28,950 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,113 ) 28,174 Legal settlements, reserves and fees (10,250 ) — Adjusted segment operating income (loss) $ 63,242 (776 )





Adjusted segment operating income (loss) as a percent of net sales 6.9 % (0.1 )%





Flooring ROW Operating income $ 67,137 35,902 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7,542 18,411 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,218 Adjusted segment operating income $ 74,679 55,531





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.6 % 7.7 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (16,149 ) (14,907 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 5,598 9,231 Adjusted segment operating (loss) $ (10,551 ) (5,676 )





Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Earnings before income taxes $ 153,633 36,469 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 60 (96 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,591 49,701 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 Release of indemnification asset (107 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 159,161 96,523





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Income tax expense $ 14,205 2,917 Income taxes - reversal of uncertain tax position (107 ) — European tax restructuring 9,999 — Income tax effect of adjusting items 9,805 9,245 Adjusted income tax expense $ 33,902 12,162 Adjusted income tax rate 21.3 % 12.6 %



La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure GAAP statunitensi più direttamente comparabili. Ciascuna delle misure non-GAAP sopra riportate deve essere considerata come aggiunta alla misura comparabile US GAAP e potrebbe non essere comparabile alle misure con denominazione simile riportate da altre società. La Società ritiene che queste misure non-GAAP, se riconciliate con le corrispondenti misure US GAAP, aiutino gli investitori nel modo seguente: Le misure di ricavi non-GAAP aiutano a identificare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi con i periodi precedenti e futuri e le misure di redditività non-GAAP aiutano a comprendere le tendenze di redditività a lungo termine dell’attività della Società e a confrontare i suoi profitti con i periodi precedenti e futuri.

La Società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La Società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione e di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, rilascio di attività di indennizzo, storno di posizioni fiscali incerte e ristrutturazione fiscale europea.

Contatti:

James Brunk, Chief Financial Officer

(706) 624-2239