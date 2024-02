Fisherfolk express gratitude to Senators Alan, Pia for livelihood assistance

A total of 60 fisherfolk in Catanauan, Quezon expressed their gratitude for the livelihood assistance they received from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano.

In partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) through its Sustainable Livelihood Program (SLP), the teams of Senator Alan Peter and Senator Pia Cayetano provided assistance to each group to help the beneficiaries in their livelihood endeavors.

Alvin Garcia Villalbia, head of Samahan ng Kalingang Pangkabuhayan SLP Association, said the assistance they received will help sustain their group.

"Ito po ay talagang malaking katulungan. Maraming-maraming salamat po sa ating Senador Pia at Alan Peter Cayetano," he said.

Edwardo Badida, head of Bagong Pag-unlad SLP Association, was also thankful for the aid the group received.

"Sa kagaya po naming hikahos, at gustong makadama ng unting biyaya, malaking bagay po ito [livelihood assistance]," he said.

"Makakatulong hindi lang po sa akin, hindi lang po sa mga member ko, kundi sa mga kapwa ko dahil pwede naming silang mapa-order ng bigas o isda na hindi masyado tataas ang presyo," he added.

The SLP is a sustainability initiative that allows one member from each family benefiting from the 4Ps program to choose between starting their own micro-business through the Microenterprise Development (MD) track or participating in job matching and skills training through the Employment Facilitation (EF) track.

The SLP initiative in Catanauan, Quezon, was successful due to the efforts and participation of Catanauan Mayor Ramon Orfanel Vice Mayor Manuel Montano, DSWD Project Development Officer Naidie Rivera, and Althea Santiago, MSWD.

The recipients of the beneficiaries can expect further assistance from the offices of the sibling senators.

"Ako po ay natutuwa dahil may kasunod pa po ito na pondo. Kayo-kayo rin ang pagbibigyan," Mayor Orfanel said.

Mga mangingisda, nagpasalamat kay Sen. Alan at Sen. Pia sa tulong pangkabuhayan

Nasa 60 na mangingisda sa Catanauan, Quezon ang nagpaabot ng kanilang pasasalamat para sa tulong pangkabuhayan na kanilang natanggap mula sa opisina nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano.

Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa programa nitong Sustainable Livelihood Program (SLP), nagbigay ng tulong ang magkapatid na senador sa bawat grupo ng benepisyaryo para sa kanilang kabuhayan.

Sinabi ni Alvin Garcia Villalbia, pinuno ng Samahan ng Kalingang Pangkabuhayan SLP Association, na malaking tulong ang kanilang natanggap.

"Ito po ay talagang malaking katulungan. Maraming-maraming salamat po sa ating Senador Pia at Alan Peter Cayetano," aniya.

Nagpasalamat din sa tulong na kanilang natanggap si Edwardo Badida, ulo ng Bagong Pag-unlad SLP Association.

"Sa kagaya po naming hikahos, at gustong makadama ng unting biyaya, malaking bagay po ito [livelihood assistance]," sabi niya.

"Makakatulong hindi lang po sa akin, hindi lang po sa mga member ko, kundi sa mga kapwa ko dahil pwede naming silang mapa-order ng bigas o isda na hindi masyado tataas ang presyo," dagdag pa niya.

Ang SLP ay isang programa kung saan makapipili ang mga 4Ps beneficiaries kung magtatayo sila ng sariling maliit na negosyo sa pamamagitan ng Microenterprise Development (MD) track o lalahok sa pagsasanay ng kakayahan upang makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng Employment Facilitation (EF) track.

Naging matagumpay ang SLP sa Catanauan, Quezon dahil sa mga pagsisikap at pakikilahok nina Catanauan Mayor Ramon Orfanel, Vice Mayor Manuel Montano, DSWD Project Development Officer Naidie Rivera, at Althea Santiago, MSWD.

Makakaasa ang mga benepisyaryo ng karagdagang tulong sa hinaharap mula sa opisina ng magkapatid na mga senador.

"Ako po ay natutuwa dahil may kasunod pa po ito na pondo. Kayo-kayo rin ang pagbibigyan," wika ni Mayor Orfanel.