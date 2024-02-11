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فنادق مجموعة ماريوت الدولية في الأردن تواصل شراكتها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وتتبرع ب 60 ألف دولار عن عام 2023

تسليم الدعم من مجموعة الماريوت لصندوق الأمان

تسليم الدعم من مجموعة الماريوت لصندوق الأمان

إن إيمان المجموعة برسالة الصندوق وتبنيها لمبادرتنا كمشروع أساسي لهم، يعكس مسؤوليتهم المجتمعية الهادفة لتأمين وتمكين مستقبل شبابنا الأيتام وتعزيز الشعور بالأمل والفرص العادلة”
— المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود
AMMAN, JORDAN, February 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- تعلن مجموعة الفنادق التابعة لسلسة ماريوت الدولية في الأردن، تحت رعاية مجلس الأعمال الأردني (JBC)، بفخر عن استمرار شراكتها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. حيث تم جمع مبلغ 60 ألف دولار كتبرع خلال عام 2023 من خلال أنشطتها المتعددة، مما ساهم بشكل كبير في دعم التعليم وتحسين الظروف المعيشية للأيتام.

وتم تسليم التبرعات في فعالية أقيمت في فندق ماريوت عمان بحضور أعضاء لجنة مجلس الأعمال الأردني وممثلين عن صندوق الأمان، للاحتفال بالإنجاز المشترك.

وكان مجلس الأعمال الأردني، إلى جانب فنادقه الثمانية المشاركة - فندق الريتز - كارلتون عمان، وفندق سانت ريجيس عمان، وفندق دبليو عمان، وفندق المنارة، أحد فنادق لاكشيري كوليكشن، سرايا العقبة، وفندق ماريوت عمان، ومنتجع وسبا ماريوت البحر الميت، وفندق ماريوت البتراء، وفندق شيراتون عمان النبيل – قد نفذ ثلاثة أنشطة رئيسية عام 2023 لدعم صندوق الأمان، وذلك للسنة الثانية لهذه الشراكة.

وتضمنت المبادرات حملة "يوم من أجل الحياة"، حيث تبرع موظفي مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن بما مجموعه 819 يوم إجازة، مما أظهر روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

ومن أبرز الفعاليات "Feast of Seven"، وهو فعالية خيرية للطهي، تم فيها استضافه فندق الريتز - كارلتون عمان لكبار الطهاة من مختلف مجموعة الفنادق التابعة لسلسة ماريوت الدولية في الأردن لخلق تجربة طهي غير عادية، حيث رصدت جميع العائدات من الفعالية لصندوق الأمان.

وساهمت بطولة "بطل كرة القدم لفنادق الخمس نجوم لعام 2023"، التي أقيمت في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، في تعزيز جهود جمع التبرعات. وتنافست فرق من الفنادق المشاركة لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع.

وعلق إردن كينديجيلين، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني، على الشراكة قائلاً: "يشرفنا أن نواصل تعاوننا مع صندوق الأمان. إن المساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وخاصة في دعم التعليم وفرص العمل المستقبلية للأيتام، أمر ضروري، حيث تُجسّد هذه الشراكة التزامنا بإحداث تغيير ملموس".

وقالت نور حمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: "نعرب عن امتناننا العميق لمجموعة الفنادق التابعة لسلسة ماريوت الدولية في الأردن، لدعمها المستمر لتمكين الشباب الأيتام من خلال رحلتهم التعليمية، مما يمهد الطريق لمستقبل واعد وأكثر إشراقاً وازدهاراً." وأضافت: "إن إيمان المجموعة برسالة الصندوق وتبنيها لمبادرتنا كمشروع أساسي لهم، يعكس مسؤوليتهم المجتمعية الهادفة لتأمين وتمكين مستقبل شبابنا الأيتام وتعزيز الشعور بالأمل والفرص العادلة".

ومن الجدير بالذكر أن فنادق ماريوت الدولية في الأردن ملتزمة بهذه الشراكة المثمرة مع صندوق الأمان لخدمة المجتمعات المحلية والارتقاء بها.

Batoul Arnaout
Al Aman Fund
+962792244223 ext.
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فنادق مجموعة ماريوت الدولية في الأردن تواصل شراكتها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وتتبرع ب 60 ألف دولار عن عام 2023

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