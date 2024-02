La Fondation Asie Pacifique du Canada dirigera une mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam

TORONTO, 09 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada, avec un fort appui des secteurs public et privé, est fière d’annoncer qu’elle dirigera une mission commerciale canadienne exclusivement féminine à Taïwan et au Vietnam à la fin de l’automne 2024.



Avec le soutien du gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, la mission fait partie de la série de missions commerciales 2023-2025 de la Fondation, Nord-Est X Sud-Est : Favoriser les partenariats entre le Canada et l’Asie.

Huitième mission de la série de missions commerciales exclusivement féminines en Asie de la FAP Canada, ce double événement au sein de deux économies dynamiques en Asie du Nord-Est et du Sud-Est réunira des entrepreneures canadiennes et des entreprises établies à Taïwan et au Vietnam dans le but de favoriser le commerce inclusif pour les femmes, de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et de catalyser la formation de partenariats internationaux entre les entreprises canadiennes et ces marchés incontournables d’Asie.

La mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam tiendra des conférences publiques avec des présentatrices de renom provenant du Canada, de Taïwan et du Vietnam pour discuter du commerce régional et bilatéral, de l’inclusion des genres dans l’économie axée sur la promotion économique des femmes et du soutien aux petites et moyennes entreprises. Les déléguées participeront à des séances de jumelage personnalisées d’entreprise à entreprise, assisteront à des présentations d’entreprises et profiteront d’occasions de réseautage avec les participantes à la conférence et des parties prenantes potentielles sur les marchés des destinations.

Occasions à Taïwan et au Vietnam

Taïwan est une pierre angulaire de l’écosystème de fabrication de haute technologie de la région, et l’économie dynamique du Vietnam représente une occasion de croissance pour les entreprises canadiennes cherchant à s’engager dans le secteur de la technologie en pleine expansion de la région. En profitant de ces marchés complémentaires, les entreprises canadiennes peuvent s’établir au sein de la filière des hautes technologies de la région et favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques dans la région Indo-Pacifique.

L’économie de 1 billion $ CA de Taïwan en fait une destination attrayante pour les entreprises canadiennes en raison de sa main-d’œuvre très qualifiée, de son rôle essentiel dans les filières mondiales et régionales des hautes technologies et de son secteur manufacturier de pointe. En 2022, le commerce bilatéral entre le Canada et Taïwan a atteint 12 milliards $ CA, alors que les échanges de services bilatéraux ont atteint 1,9 milliard $ CA. Les principales exportations de Taïwan au Canada comprennent de l’équipement électronique et mécanique et des semi-conducteurs, alors que ses principales importations canadiennes incluent des produits du pétrole, des pièces d’automobile et du minerai. L’investissement étranger direct bilatéral entre les marchés a atteint 602 milliards $ CA en 2022. Le nouvel accord de promotion et de protection des investissements étrangers entre Ottawa et Taipei met en évidence l’engagement visant à favoriser davantage les relations d’investissement et les échanges bilatéraux.

La forte consommation intérieure du Vietnam et son secteur manufacturier florissant orienté sur l’exportation offrent des possibilités importantes aux entreprises canadiennes. Cette économie de 571 milliards $ CA, comptant 95 millions d’habitants, fait désormais partie intégrante des principales chaînes d’approvisionnement mondiales grâce à sa main-d’œuvre qualifiée et sa position géopolitique stratégique. En 2022, le commerce de marchandises entre le Canada et le Vietnam a atteint 13,8 milliards $ CA. Les principales exportations du Vietnam au Canada en 2022 comprenaient des produits électroniques et des vêtements, alors que les principales exportations du Canada au Vietnam étaient des produits issus de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Le Vietnam a déjà conclu des accords de libre-échange avec le Canada par l’intermédiaire de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Les inscriptions débuteront le 11 mars 2024.

La mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam est généreusement soutenue par des contributions du gouvernement du Canada grâce à Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

