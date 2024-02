Cayetano, Pia: Padel Pilipinas, nagsagawa ng kauna-unahang padel tournament sa Baler

PHILIPPINES, February 9 - Press Release

February 9, 2024 Padel Pilipinas, nagsagawa ng kauna-unahang padel tournament sa Baler Baler, Aurora - Sa pangunguna ng Padel Pilipinas, ang opisyal na pederasyon ng Padel sa bansa, magaganap ang kauna-unahang Baler National Padel Open Tournament ngayong Pebrero 9-11 sa Costa Pacifica Resort dito sa lungsod. Ang nasabing torneo ay inorganisa ng Padel Pilipinas at ng Play Padel Philippines, sa pakikipagtulungan ng opisina ni Senador Sonny Angara at ng lokal na pamahalaan ng Aurora sa pamumuno ni Congressman Rommel Angara. Labing-anim (16) na koponan ang maglalaban-laban sa ilalim ng tatlong kategorya - Women's Open; Men's Open; at Mixed Intermediate. Kabilang sa mga inaabangang manlalaro sa Women's Open division ay walang iba kundi si Senadora Pia S. Cayetano, ang lider sa likod ng Padel Pilipinas. Kasama rin sa mga kalahok ang foreign padel players mula sa iba't ibang parte ng mundo, kagaya ng numero unong player sa Japan na si Shungo Kusakabe. Ang padel ay isang uri ng racket sport kagaya ng tennis at squash na nilalaro ng dalawang magkalabang pares o "doubles." Nauna itong sumikat sa Espanya, at unti-unting kumalat sa buong Europa at sa iba pang mga bansa sa Asya. Itinuturing itong "social sport" at madali ring matutunan. Ang Baler National Padel Open Tournament ay isa lamang sa mga inisyatiba ng Padel Pilipinas upang itaguyod ang paglago ng padel sa buong bansa. Sa pamumuno ni Senadora Pia Cayetano, nagsagawa na rin ang asosasyon ng mga grassroots padel clinic sa iba't ibang lugar, kabilang ang Laguna, Marikina, Parañaque, Batangas, Mandaluyong, Muntinlupa, Tarlac, Pampanga, Bataan, at buong lalawigan ng Aurora. Ang iba pang mga proyekto ng Senadora para sa sports ay ang kanyang Pinay In Action (PIA) football clinics at tournaments para sa kababaihan at kabataan; skateboarding clinic kasama ang Olympic athlete na si Margielyn Didal; at running at triathlon clinics para sa kabataan sa ilalim ng kanyang Gabriel's Symphony Foundation, sa pakikipagtulungan ni national triathlon coach Melvin Fausto.