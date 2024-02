L'Oréal Groupe signe un contrat de licence mondiale exclusif avec Miu Miu

L'Oréal Groupe et Prada S.p.A ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de licence long terme et mondiale pour la création, le développement et la distribution des produits de beauté de luxe de la marque Miu Miu. Après la collaboration réussie avec la marque Prada, Miu Miu rejoint la division L'Oréal Luxe pour écrire son nouveau chapitre dans l’univers de la beauté.

Miu Miu est né en 1993 de l'esprit indépendant et non conventionnel de Miuccia Prada. Cette marque de luxe unique incarne depuis lors la créativité expérimentale dans le monde de la couture et de la mode.

Avec beaucoup de subtilité et de sophistication, Miu Miu se distingue par ses prises de risques audacieuses et son instinct aiguisé des évolutions culturelles et des tendances de mode contemporaines. La marque est une source d'inspiration infinie pour l’univers de la beauté et trouvera un écho auprès d'un public émancipé, sophistiqué et averti. Ce partenariat marque le début d'une nouvelle ère d'interprétation de la beauté au sein de la marque.

Les premiers parfums lancés par L'Oréal Groupe sont attendus en 2025.

L'accord entrera en vigueur après les approbations réglementaires usuelles.

Cyril Chapuy, Président de L'Oréal Luxe, commente : « Nous avons établi avec succès ces dernières années, un partenariat solide avec les équipes Prada. Nous sommes aujourd’hui heureux d’accueillir Miu Miu pour développer le potentiel exceptionnel de la facette beauté de la marque. Avec son positionnement singulier, animé par son essence créative sans limites et expérimentale, Miu Miu complètera parfaitement le portefeuille de marques emblématiques de L'Oréal Luxe, renforçant ainsi sa position de leader mondial du parfum. »

Benedetta Petruzzo, PDG de Miu Miu, commente : "Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec un acteur de premier plan, leader de la beauté, tel que L'Oréal. Ce nouveau chapitre viendra soutenir la croissance de la marque et contribuera à libérer tout le potentiel de Miu Miu dans cet univers.".

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90.000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

À propos de Prada Group

Pionnier d'un dialogue avec la société contemporaine dans diverses sphères culturelles et leader influent de la mode de luxe, Prada Group fonde son identité sur des valeurs essentielles telles que l'indépendance créative, la transformation et le développement durable, offrant à ses marques une vision partagée pour interpréter et exprimer leur esprit. Le groupe possède certaines des marques de luxe les plus prestigieuses au monde, Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, l'historique Pasticceria Marchesi et Luna Rossa, et travaille constamment à leur valorisation en augmentant leur visibilité et leur attrait. Le Groupe conçoit, fabrique et distribue des collections de prêt-à-porter, de maroquinerie et de chaussures dans plus de 70 pays à travers un réseau de 603 magasins (au 30 juin 2023) ainsi que des canaux de e-commerce, des e-tailers sélectionnés et des grands magasins dans le monde entier. Le groupe, qui opère également dans le secteur des lunettes et de la beauté par le biais d'accords de licence, possède 24 usines en propre et emploie 14 085 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pradagroup.com .

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

