Aduro Clean Technologies invitée à l’émission Viewpoint with Dennis Quaid

LONDON, Ontario, 09 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. , ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, est ravie d’annoncer sa participation à venir à la série documentaire Viewpoint with Dennis Quaid . Cette émission spéciale mettra en lumière les innovations et les avancées durables réalisées par Aduro dans les secteurs de la chimie et de l’énergie.



Cette participation représente une opportunité médiatique mondiale de taille pour Aduro, qui aura ainsi l’occasion de présenter au grand public sa technologie brevetée Hydrochemolytic™ (ou HCT), et de revenir sur son engagement à relever certains des enjeux environnementaux actuels les plus urgents, comme la pollution plastique ou l’exploitation durable des ressources naturelles.

Pour Ofer Vicus, PDG d’Aduro, « Participer à la série Viewpoint with Dennis Quaid est l’occasion idéale de diffuser sur un canal prestigieux et largement reconnu le potentiel révolutionnaire de la technologie Hydrochemolytic™ développée par nos soins. C’est pour nous un excellent moyen de sensibiliser le public et les acteurs de notre secteur aux solutions évolutives et durables que nous développons en matière de recyclage chimique des déchets plastiques ».

La série documentaire Viewpoint with Dennis Quaid est réputée pour ses immersions dans l’univers des technologies innovantes, et pour présenter des percées qui façonnent notre monde. Lors de la prochaine émission, le public sera invité à plonger au cœur des efforts de recherche et de développement menés par Aduro, et découvrira également ses initiatives d’industrialisation technologique à travers l’exploration des applications réelles de sa solution HCT, et des avantages qu’elle apporte en créant des ressources durables à partir de matières premières de faible valeur.

« Participer à cette série documentaire souligne la pertinence et l’urgence de la mission d’Aduro pour la configuration environnementale actuelle » observe Stefanie Steenhuis, Responsable marque et marketing chez Aduro, avant d’ajouter : « Nous sommes fiers de partager notre histoire, nos avancées et notre vision d’un avenir durable avec un plus large public ».

L’épisode mettant Aduro à l’honneur sera diffusé sur plus de 170 chaînes américaines le 12 février prochain et programmé pour une année entière, ce qui permettra ainsi de faire découvrir le travail révolutionnaire de la Société à tous les spectateurs aux États-Unis en le rendant accessible à tous les foyers du pays. Aduro a également conçu une publicité qui sera diffusée à l’échelle nationale sur Fox Business Network le jeudi 22 février 2024 pendant les heures de grande écoute. Elle sera programmée quatre fois sur des chaînes télévisées américaines parmi les 100 plus importantes pendant tout le mois de février 2024. Vous pouvez visionner le spot publicitaire sur la page média du site web d’Aduro.

À propos de l’émission Viewpoint with Dennis Quaid

Viewpoint with Dennis Quaid est une série courte très prisée présentant des éclairages perspicaces sur de nombreux sujets. Animée par l’acteur de renom Dennis Quaid, l’émission offre aux spectateurs des perspectives uniques à travers un contenu captivant et des invités experts. Viewpoint with Dennis Quaid vise à éduquer, inspirer et éveiller l'intérêt des téléspectateurs en explorant des thèmes majeurs, et en présentant les avancées du secteur.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et générant des coûts moindres, une approche révolutionnaire pour transformer les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Directeur

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction envers les informations actuellement disponibles, et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur incertitude inhérente. D’importants facteurs tels que des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la Société. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

La bourse de valeur canadienne n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.