NGen présente 86,7 millions $ en nouveaux projets de fabrication de pointe au Sommet N3

15 nouveaux projets pour consolider la position du Canada comme chef de file mondial de la fabrication de pointe

TORONTO, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen a annoncé l’attribution de plus de 32,3 millions de dollars du Programme des grappes d’innovation mondiales du gouvernement du Canada à l’appui de 15 nouveaux projets de fabrication de pointe. En combinaison avec les 54,4 millions de dollars apportés par les acteurs industriels, la valeur total des investissements se chiffre à 86,7 millions de dollars. L'annonce a été faite lors du premier Sommet N3 de NGen, un nouvel événement de premier plan qui a pour but de faire connaître et promouvoir les stratégies et les réalisations canadiennes dans le domaine de la fabrication de pointe.



Entre 2019 et 2023, NGen a mené à bien 165 projets du Programme des grappes d’innovation mondiales du gouvernement du Canada de concert avec 370 partenaires industriels et 311 groupes de recherche à travers le Canada. À ce jour, ces investissements ont permis de réaliser 7 milliards de dollars de nouvelles ventes, un quotient de retour sur investissement de l’ordre de 32X pour NGen et un quotient retour sur impôt fédéral de l’ordre de 4,8X. Cinquante-cinq nouvelles entreprises et 3 449 nouveaux emplois ont été créés à la suite de ces investissements.

Les consortiums de projets suivants représentent la dernière cohorte de candidats retenus pour le programme de financement de la fabrication de pointe de NGen :

Technologie de formage superplastique par oscillation à gaz

AEM Power Systems Inc. (Windsor, Ont.)

Macrodyne Technologies Inc. (Vaughan, Ont.)

Mise en œuvre d’une technologie de béton sans ciment

CarbiCrete (Montréal, Qc)

Macron Industries Corp. (Port Colborne, Ont.)

Solution numérique transformatrice et entièrement intégrée pour la fabrication de produits alimentaires

FPS Food Process Solutions Corp. (Richmond, C.-B.)

Saint Germain Bakery Ltd. (Scarborough, Ont.)

Recyclage et production d’oxydes de terres rares à partir de rebuts d’aimants permanents

Ressources Géoméga Inc. (Boucherville, Qc)

NeoCtech Corp. (Montréal, Qc)

Projet de déploiement et d’intégration de micro-usines

Mosaic Manufacturing Ltd. (Toronto, Ont.)

Microart Services Inc. (Markham, Ont.)

Wrmth Corp. (Toronto, Ont.)

Bioproduction avancée d'implants cartilagineux par l’utilisation de la plateforme Cocoon

Octane Orthobiologics Inc. (Kingston, Ont.)

C3i Center Inc. (Montréal, Qc.)

Orthopaedic Innovation Centre Inc. (Winnipeg, Man.)

Fabrication additive métallique pour les treillis biomédicaux de prochaine génération

Orthopaedic Innovation Centre Inc. (Winnipeg, Man.)

OrthoPediatrics Canada (Laval, Qc)

Spinologics (Montréal, Qc)

Mise à l'échelle des capteurs de navigation autonomes grâce au câblage photonique

One Silicon Chip Photonics (Montréal, Qc)

AEPONYX Inc. (Montréal, Qc)

Système avancé d'optimisation de l'ordonnancement de la production

Panevo Services Ltd. (Vancouver, C.-B.)

Saputo Dairy Products Canada G.P. (Montréal, Qc)

Fabrication d'outils de pointe pour les composants critiques des piles à hydrogène au Canada

Precision Resource Canada Ltd. (Cambridge, Ont.)

Miltera Machining Research Corp. (Cambridge, Ont.)

Panneaux de ciment d’oxyde de magnésium canadiens

ZS2 Technologies Ltd. (Calgary, Alb.)

Falkbuilt Ltd. (Calgary, Alb.)

LithiumBank Resources Corp. (Vancouver, C.-B.)

Occam’s Technologies Inc. (Calgary, Alb.)

Progressive Planet Solutions (Richmond, C.-B.)

Fabrication de fibres de collagène recombinant

3D BioFibR Inc. (Halifax, NS)

Plantform Corporation (Toronto, Ont.)

Système de fabrication additive robotisée PTAAM

Canadian Innovative Materials Ltd. (Calgary, Alb.)

Manluk Mining (Wetaskiwin, Alb.)

Suncor Energy Inc. (Calgary, Alb.)

Favoriser les thérapies avancées et la chaîne d'approvisionnement nationale pour la biofabrication

CCRM (Toronto, Ont.)

BioVectra Inc. (Charlottetown, Î.-P.-É.)

Global Life Sciences Solutions Canada (Vancouver, C.-B.)

Northern RNA Inc. (Calgary, Alb.)

OmniaBio Inc (Toronto, Ont.)

Precision NanoSystems Inc. (Vancouver, C.-B.)

Transformation des assemblages de fabrication discrète

Price Industries Ltd. (Winnipeg, Man.)

Innovair Automation (Winnipeg, Man.)

Mode40 (Steinbach, Man.)

Citation

« Le modèle des grappes d'innovation fonctionne – comme en témoignent les résultats. NGen se réjouit de pouvoir ajouter à ses succès avec une nouvelle série de projets de fabrication de pointe, a déclaré le premier dirigeant de NGen, Jayson Myers. Notre rôle de catalyseur de l'innovation n'est possible que grâce à l'engagement de nos partenaires de l'industrie et de l'écosystème, et au soutien du Programme des grappes d’innovation mondiales du gouvernement du Canada. Ensemble, nous mettons en place au Canada des capacités de fabrication de pointe de premier plan, au bénéfice de tous les Canadiens. »

« Notre gouvernement est fier de collaborer avec NGen pour stimuler davantage l’innovation et donc accélérer les avancées relatives à la durabilité environnementale, à la résilience des chaînes d’approvisionnement, et à la santé et sécurité, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Des projets comme celui-ci aident les secteurs canadiens des technologies et de la fabrication à développer, à acquérir et à consolider de nouvelles capacités de calibre mondial qui généreront d’importantes retombées pour la population canadienne. »

À propos de NGen

Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) est l'organisation sectorielle à but non lucratif qui dirige la Grappe d’innovation mondiale en fabrication de pointe du Canada. NGen a pour mandat d’assurer la mise en place de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada, au bénéfice de tous les Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et nous fournissons du financement et un soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca/membership

