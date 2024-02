REE achève la certification américaine de ses véhicules entièrement à commande électrique et commence les livraisons aux clients de son camion électrique P7-C

Le P7-C de REE est le premier camion entièrement à commande électrique à obtenir les certifications FMVSS et EPA aux États-Unis

Les livraisons aux clients des camions de démonstration ont débuté

Les véhicules P7-C peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral américain allant jusqu’à 40 000 dollars par véhicule, et devraient être éligibles à plus de 100 000 dollars de primes par véhicule avec des crédits d’État supplémentaires



TEL AVIV, Israël, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REE Automotive Ltd. (Nasdaq : REE) (« REE » ou la « Société »), société de technologie automobile et fournisseur de camions et de plateformes entièrement électriques, a annoncé ce jour avoir commencé les livraisons à ses clients de son utilitaire châssis-cabine électrique P7-C après avoir obtenu la certification des normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur (Federal Motor Vehicle Safety Standards, FMVSS) et de l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA), ce qui en fait la première à certifier un véhicule entièrement « x-by-wire. »

REE est la première société à certifier un véhicule à direction, freinage et conduite entièrement à commande électrique. Le camion utilitaire électrique de taille moyenne P7-C Powered by REE™ répond aux exigences des normes FMVSS et a reçu l’approbation de l’EPA.

REE a commencé les livraisons aux clients du premier lot de camions de démonstration P7-C pour plusieurs évaluations de parcs automobiles en Amérique du Nord par l’intermédiaire de son réseau de concessionnaires agréés en pleine expansion. Pritchard EV, l’un des principaux concessionnaires aux États-Unis, est le premier à recevoir le camion de démonstration P7-C pour une tournée de présentation auprès de ses grands clients. D’autres concessionnaires agréés REE et des parcs automobiles de premier plan devraient recevoir d’autres unités de démonstration P7-C dans les semaines à venir.

Le P7-C de REE est éligible au crédit d’impôt fédéral américain pour les véhicules propres (Internal Revenue Code 45W), qui permet aux clients de bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 000 dollars par véhicule. La Société est également en passe d’amorcer l’éligibilité à diverses primes nationales, ce qui pourrait porter la prime totale à plus de 100 000 dollars par véhicule, en fonction de l’emplacement du client.

« Je pense que notre REEcorner change véritablement la donne, en nous permettant de construire des camions électriques que les parcs automobiles voudront acheter et que les conducteurs prendront plaisir à conduire, tandis que nous continuerons à observer une forte demande pour nos utilitaires », a déclaré Daniel Barel, PDG et cofondateur de REE Automotive. « Je suis incroyablement fier de l’équipe de REE qui a obtenu la certification du premier véhicule entièrement électrique de l’industrie automobile. Nos clients ont attendu avec impatience que nos véhicules soient prêts à être livrés et nos premiers camions de démonstration sont désormais en route vers les concessionnaires pour être évalués par les clients. »

Les avantages de la technologie brevetée REEcorner™ et x-by-wire de REE sont les suivants :

Maniabilité et efficacité volumétrique supérieures

Sécurité accrue grâce à une conception opérationnelle en cas de défaillance, par le biais de redondances dans le matériel et les logiciels

Amélioration de l’ergonomie grâce à une faible hauteur d’accès et à un habitacle centré sur le conducteur

Amélioration de la facilité d’entretien

Maintenance plus efficace et gestion des stocks de pièces détachées moins importante

Amélioration de la valeur résiduelle

À l’épreuve du temps, prêt pour l’autonomie et capable d’effectuer des mises à jour OTA

Conception modulaire et mise sur le marché rapide

Efficacité énergétique optimale



« L’obtention de cette certification témoigne du dévouement de l’équipe de REE et de sa détermination à mettre cette technologie sur le marché en toute sécurité, » a déclaré Richard Colley, vice-président des affaires gouvernementales et réglementaires de REE. « Les primes fédérales et nationales auxquelles le P7-C pourra prétendre contribueront à accélérer l’électrification des parcs automobiles aux États-Unis, ce qui permettra d’améliorer la santé publique et d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de climat. »

Pour en savoir plus sur la technologie brevetée et la proposition de valeur unique de REE Automotive qui permettent à la Société d’ouvrir de nouvelles voies dans le domaine de l’e-mobilité, consultez le site www.ree.auto.

Contact auprès des médias

Malory Van Guilder

RP Skyya pour REE Automotive

+1 651-335-0585

ree@skyya.com

Contact auprès des investisseurs

Kamal Hamid

Vice-président des relations avec les investisseurs | REE Automotive

+1 303-670-7756

investors@ree.auto

À propos de REE

REE Automotive (Nasdaq : REE) est une société de technologie automobile qui permet aux entreprises de construire des véhicules électriques de formes et de tailles variées sur leurs plateformes modulaires. Avec une liberté de conception totale, les véhicules Powered by REE™ sont équipés du révolutionnaire REEcorner™, qui regroupe les composants critiques du véhicule (direction, freinage, suspension, groupe motopropulseur et contrôle) en un seul module compact positionné entre le châssis et la roue. Première société à certifier un véhicule entièrement à commande électrique aux États-Unis, la technologie à commande électrique exclusive de REE pour la conduite, la direction et la commande de freinage élimine la nécessité d’une connexion mécanique. L’utilisation de quatre REEcorners™ identiques permet à REE de fabriquer les plateformes de VE les plus plates du secteur, avec plus d’espace pour les passagers, le chargement et les batteries. Les plateformes REE sont à l’épreuve du temps, autonomes, offrent un faible coût total de propriété et réduisent considérablement le temps de mise sur le marché pour les parcs automobiles cherchant à passer à l’électrique. Pour en savoir plus, consultez le site www.ree.auto.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives aux attentes, espoirs, croyances, intentions ou stratégies de REE ou de son équipe de direction concernant l’avenir. Par exemple, REE utilise des déclarations prospectives lorsqu’elle évoque le fait que les concessionnaires agréés et les principaux parcs automobiles devraient recevoir des unités de démonstration P7-C supplémentaires dans les semaines à venir, les crédits d’impôt potentiels et les primes disponibles pour le P7-C, les avantages potentiels de ses technologies exclusives REEcorner™ et x-by-wire et que les primes fédérales et nationales auxquelles le P7-C sera éligible permettront d’accélérer l’électrification des parcs automobiles aux États-Unis, contribuant ainsi à améliorer la santé publique et à atteindre des objectifs ambitieux en matière de climat. En outre, toute déclaration faisant référence à des plans, des projections, des prévisions ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs, y compris toute hypothèse sous-jacente, constitue une déclaration prospective. Les mots « viser », « anticiper », « sembler », « approximatif », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « a l’intention de », « peut », « pourrait », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « chercher », « devrait », « serait », « conçu », « cible » et autres expressions similaires (ou la version négative de ces mots ou expressions) peuvent identifier des déclarations prospectives, mais l’absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Toutes les déclarations, autres que celles relevant de faits historiques, peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans stratégiques et commerciaux, la technologie, les relations et les objectifs de REE, y compris sa capacité à satisfaire aux exigences de certification, l’impact des tendances et de l’intérêt pour nos activités, nos produits et notre propriété intellectuelle, les prévisions de croissance de REE, ainsi que ses résultats, ses opérations, ses performances et sa situation financière futurs.

Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de REE concernant des événements futurs, et sont basées sur les informations actuellement disponibles à la date du présent communiqué et sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles. Bien que REE estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations impliquent un nombre inconnu de risques, d’incertitudes, de jugements et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs sont difficiles à prévoir avec précision et peuvent échapper au contrôle de REE. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été rédigées, et REE ne s’engage nullement à les mettre à jour, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, si les circonstances changent, sauf si cela est requis par les lois sur les valeurs mobilières et autres lois applicables. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs doivent garder à l’esprit que les résultats, événements ou développements évoqués dans les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire.

Les incertitudes et les facteurs de risque susceptibles d’affecter les performances futures de REE et d’entraîner des différences dans les résultats réels comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants : La capacité de REE à commercialiser son plan stratégique, y compris son plan visant à évaluer avec succès, obtenir l’approbation réglementaire, produire et commercialiser sa gamme P7 ; la capacité de REE à maintenir et faire progresser les relations avec les fournisseurs de niveau 1 et les partenaires stratégiques actuels ; le développement des prototypes avancés de REE pour en faire des produits commercialisables ; la capacité de REE à accroître et à adapter sa capacité de production grâce à ses relations avec les fournisseurs de niveau 1 ; les estimations de REE concernant les ventes unitaires, les dépenses et la rentabilité, ainsi que les hypothèses sous-jacentes ; la dépendance de REE à l’égard de son centre d’excellence en ingénierie au Royaume-Uni pour la conception, la validation, la vérification, les tests et l’homologation de ses produits ; l’historique d’exploitation limité de REE ; les risques associés à la mise en place de la chaîne d’approvisionnement de REE ; les risques liés aux plans de production commerciale initiale de REE ; la dépendance de REE à l’égard de fournisseurs potentiels, dont certains auront une source unique ou limitée ; le développement du marché des VE commerciaux ; les risques liés à la violation de la sécurité des données, à la défaillance des systèmes de sécurité de l’information et aux préoccupations en matière de protection de la vie privée ; les risques liés au non-respect de l’exigence du Nasdaq relative au prix minimum de l’offre ; les ventes futures de nos titres par les actionnaires importants existants ou par nous-mêmes pourraient entraîner une baisse du cours des actions ordinaires de catégorie A ; la perturbation potentielle des routes maritimes en raison d’accidents, d’événements politiques, d’hostilités et d’instabilité internationales, de piraterie ou d’actes terroristes ; la concurrence intense dans le domaine de l’e-mobilité, y compris avec des concurrents disposant de ressources nettement plus importantes ; les risques liés au fait que REE est constituée en société en Israël et régie par le droit israélien ; la capacité de REE à réaliser des investissements continus dans sa plateforme ; l’impact de la pandémie de COVID-19, les variations des taux d’intérêt, le conflit en cours entre l’Ukraine et la Russie et toute autre épidémie ou foyer sanitaire mondial qui pourrait survenir et les conditions mondiales défavorables, y compris l’incertitude macroéconomique et géopolitique ; l’environnement économique mondial, le marché général, les conditions politiques et économiques dans les pays dans lesquels nous opérons ; le conflit militaire en cours en Israël ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; la nécessité d’attirer, de former et de retenir une main-d’œuvre technique hautement qualifiée ; les modifications des lois et des réglementations ayant un impact sur REE ; la capacité de REE à faire respecter, à protéger et à maintenir les droits de propriété intellectuelle ; la capacité de REE à retenir des ingénieurs et d’autres employés hautement qualifiés pour atteindre ses objectifs ; et d’autres risques et incertitudes énoncés dans les rubriques intitulées « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du rapport annuel de REE déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis le 28 mars 2023 et dans les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC.

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a18793f0-debe-4992-8603-10b80945d8d5

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff40302a-4396-4726-86fb-0b29551bd7e0



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49770f22-1d7d-4ed1-b976-65372ff7c12f