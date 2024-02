FHP publica el nombre del conductor de un camión que murió en el accidente del viernes, en el que también murió el agente de FHP Zachary Fink

February 8, 2024





~Arsenio Mas, 55-year-old white male from Homestead, Florida~

TALLAHASSEE, FLA.– Today, Florida Highway Patrol (FHP) released the name of the semi-truck driver killed along with FHP Trooper Zachary Fink on Friday, February 2, 2024, as Arsenio Mas, a 55-year-old white male from Homestead, Florida.

Section 316.066, Florida Statutes, governs the completion and subsequent distribution of traffic crash reports and can be requested on the FLHSMV public website. Traffic crash reports may take up to 10 days to become available.

