As reservas de caixa para private equity e venture capital na América Latina são as mais altas desde 2015 – Relatórios Preqin

O número de investidores ativos em private equity e venture capital na América Latina dobrou para quase 400 em cinco anos

O relatório conclui que os ativos sob gestão (assets under management, AUM) da América Latina em investimentos alternativos tiveram um crescimento contínuo em 2023, impulsionado por private equity e por venture capital (VC). Segundo os últimos dados disponíveis, os AUM somados de private equity e VC atingiram US$ 49,2 bilhões em março de 2023. Esse valor foi superior aos US$ 45,8 bilhões, ou um aumento de 7%, em relação ao final de dezembro de 2022.

Apesar da diminuição global na captação de recursos de private equity e VC, e também no valor das transações em 2023, os dados da Preqin indicam que o crescimento dos AUM em investimentos alternativos continuará na América Latina em 2024. Esse crescimento vai depender de como a região vai lidar com as incertezas atuais em decorrência da instabilidade política, da inflação e do aumento das taxas de juros.

As reservas de caixa para private equity e VC e o número de investidores ativos aumentam

Em março de 2023, a reserva de caixa representava US$ 13,4 bilhões, ou 27% dos AUM, que é a maior reserva de caixa da região desde 2015, quando representava 31% do total de AUM. A pesquisa da Preqin mostra que o aumento da reserva de caixa para private equity e VC pode ser atribuído à insegurança dos investidores, devido as incertezas do mercado.

Entretanto, comprovando o crescimento resiliente da América Latina em investimentos alternativos, o número de investidores ativos em private equity e VC aumentou rapidamente. Do final de 2018 a outubro de 2023, esse número quase dobrou de 201 para pouco menos de 400. Esse aumento expressivo no número de investidores ativos mostra que a evolução econômica da região é adequada para investimentos alternativos.

Os negócios de private equity diminuíram em 2023 em meio à desaceleração global

O fluxo de negócios de private equity na América Latina refletiu a desaceleração dos mercados privados globais, atingindo o nível mais baixo em cinco anos na região. Em outubro de 2023, o valor agregado caiu 81%, para US$ 2,5 bilhões em 85 negócios, contra US$ 13,5 bilhões em 139 negócios em 2022. Em comparação, o fluxo global de negócios de private equity caiu 19%, para US$ 76,5 bilhões, quando comparamos o 3º trimestre de 2022 com o 3º trimestre de 2023. O valor agregado dos negócios de US$ 76,5 bilhões no terceiro trimestre de 2023 foi de 1.558 transações.

Apesar da redução no valor e no volume dos negócios de private equity na América Latina em 2023, as transformações e supply chain devido às tendências geopolíticas e à pandemia de COVID-19 devem beneficiar a América Latina. O crescimento do nearshoring significa que o mercado dos EUA está reorientando seus supply chain mais internamente.

David Dawkins, redator financeiro da Preqin, afirma: "Apesar de todos os desafios da região, a América Latina oferece oportunidades aos investidores. Juntamente com o impulso gerado pelo nearshoring, o investimento privado está demonstrando o potencial existente em seu crescente mercado de private equity."

Outras conclusões importantes do Guia Territorial Preqin: Private Equity e Venture Capital na América Latina 2023 incluem:

Captação de recursos de private equity desacelera: A captação de recursos em private equity na América Latina caiu para o nível mais baixo em 10 anos em 2023. Esse valor caiu para US$ 0,6 bilhão em outubro de 2023 (últimos dados disponíveis), contra US$ 3,4 bilhões em 2022.

A captação de recursos em private equity na América Latina caiu para o nível mais baixo em 10 anos em 2023. Esse valor caiu para US$ 0,6 bilhão em outubro de 2023 (últimos dados disponíveis), contra US$ 3,4 bilhões em 2022. Tipo de negócio de private equity: Os negócios discricionários de consumo representaram metade das dez maiores transações em private equity concluídas nos últimos dois anos, sendo a maior delas a compra da LATAM Airlines Group por US$ 4,5 bilhões em dezembro de 2022.

Os negócios discricionários de consumo representaram metade das dez maiores transações em private equity concluídas nos últimos dois anos, sendo a maior delas a compra da LATAM Airlines Group por US$ 4,5 bilhões em dezembro de 2022. O Brasil e os negócios de private equity: Os negócios na categoria de bens de consumo discricionários foram notáveis no Brasil, além do México. As Operações de Abate e Desossa de Gado da Marfig Alimentos foram uma empresa comprada em uma incorporação e fusão por US$ 1,5 bilhão em agosto de 2023.



