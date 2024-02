Dayforce Pulse of Talent-Studie: Empathie in der Führung unverzichtbar, um Mitarbeiterinteressen und geschäftliche Belange in Einklang zu bringen

Die Studie stellt heraus, dass mehr Empathie in der Unternehmensführung nicht nur zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch zu höherer Produktivität beiträgt.

TORONTO und MINNEAPOLIS, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dayforce, Inc. (NYSE: DAY; TSX: DAY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Human Capital Management (HCM), das sich auf die Verbesserung des Arbeitslebens fokussiert, hat heute die Ergebnisse seiner 14. jährlichen Pulse of Talent-Studie veröffentlicht. Sie zeigt, dass ein höheres Maß an Empathie in der Mitarbeiterführung ein kosteneffizienter und oft übersehener Produktivitätshebel im Unternehmen ist.



Fast die Hälfte der Befragten (48 %) gab an, dass ihr Unternehmen Einfühlungsvermögen gegenüber Mitarbeitern zeigt. Von den Befragten, die anderer Meinung waren, gaben 90 % an, dass sich ihr Arbeitsleben verbessern würde, wenn Führungskräfte mehr Einfühlungsvermögen zeigen würden, einschließlich einer Verbesserung ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz (52 %), einer Verbesserung ihrer Arbeitsleistung (39 %), einer Steigerung ihrer Produktivität (37 %), einer Verbesserung der psychischen Gesundheit/Burnout-Rate (48 %) und einer höheren Unternehmenstreue (41 %).

Darüber hinaus gaben mehr als 8 von 10 (81 %) der befragten Arbeitnehmer an, dass es bei ihrem Arbeitgeber im letzten Jahr betriebliche Änderungen gegeben habe. Auch wenn Wandel und Innovation aus der heutigen Welt der Arbeitnehmer kaum noch wegzudenken sind, können Unternehmen einige der resultierenden Herausforderungen abfedern und auf diese Weise Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen weiterhelfen. Die Studie, für die 8.751 Mitarbeiter von Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten weltweit befragt wurden, kam zu folgendem Ergebnis:

Hohe Arbeitsbelastung: 70% der Befragten gaben an, dass aggressivere Leistungsziele/-vorgaben zu einem erhöhten Belastungsniveau führen. 43 % gaben an, dass sie weniger motiviert sind, wenn sie ihre Leistungsziele nicht erreichen.





70% der Befragten gaben an, dass aggressivere Leistungsziele/-vorgaben zu einem erhöhten Belastungsniveau führen. 43 % gaben an, dass sie weniger motiviert sind, wenn sie ihre Leistungsziele nicht erreichen. Burnout und Mitarbeiterfluktuation weiterhin ein großes Problem: Mehr als 8 von 10 (81 %) der Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten einen Burnout erlebt zu haben. Das entspricht annähernd dem Gesamtwert der vorangegangenen drei Jahre. Das Flukuationsrisiko (69 %) blieb im Vergleich zum Vorjahr trotz der wachsenden Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt im Wesentlichen unverändert.





Mehr als 8 von 10 (81 %) der Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten einen Burnout erlebt zu haben. Das entspricht annähernd dem Gesamtwert der vorangegangenen drei Jahre. Das Flukuationsrisiko (69 %) blieb im Vergleich zum Vorjahr trotz der wachsenden Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt im Wesentlichen unverändert. Mangelndes Vertrauen: Nur etwa die Hälfte (56 %) der Befragten gibt an, ihrem Arbeitgeber zu vertrauen, und nur 55 %, dass ihr Arbeitgeber seinen Mitarbeitern vertraut.





Nur etwa die Hälfte (56 %) der Befragten gibt an, ihrem Arbeitgeber zu vertrauen, und nur 55 %, dass ihr Arbeitgeber seinen Mitarbeitern vertraut. Verständnis und Abhilfe erforderlich: 91 % der Befragten gaben an, dass Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen können, um ihre Produktivität zu steigern, darunter die Schaffung einer besseren Work-Life-Balance (37 %), Einstellung von mehr Mitarbeitern in ihrem Team (32 %), berufliche Förderung (29 %) und flexiblere Arbeitszeiten (29 %).



„Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Arbeitgeber sich in einem Balanceakt befinden zwischen der Notwendigkeit, die Effizienz zu steigern, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, und dem Wohlbefinden und Vertrauen der Mitarbeiter, das sich seit der Pandemie verändert hat“, sagte Katie Meyers, VP Global Talent Management and Development, Dayforce. „Die gute Nachricht ist, dass jetzt Instrumente und Initiativen verfügbar sind, die auf beiden Seiten dieses Gleichgewichts helfen, die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt und einer internationalen Belegschaft zu meistern.“

Die Umfrage ergab, dass 85 % der Befragten eine Modernisierung der Technologie am Arbeitsplatz befürworten. 69 % gaben an, dass sie im vergangenen Jahr durch Investitionen in neue Technologie produktiver geworden seien, und 39 % gaben an, dass sich ihre Arbeitsbelastung dadurch verringert habe.

Darüber hinaus gaben sich 50 % der Befragten überzeugt, dass künstliche Intelligenz (KI) ihre Produktivität am Arbeitsplatz verbessern kann, und 80 % der befragten Arbeitnehmer waren zumindest etwas daran interessiert, dass ihr Arbeitgeber KI nutzt, um neue interne Karriere- und Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten zu empfehlen.

Um den Pulse of Talent Report auf Englisch herunterzuladen, klicken Sie hier. Die deutsche Version des Berichts folgt.

Methodik der Erhebung

Hanover Research führte vom 16. August bis 7. September 2023 die 14. jährliche Pulse of Talent-Forschungsumfrage von Dayforce online durch. Befragt wurden 8.751 Personen im Alter von mindestens 18 Jahren, die in Unternehmen mit wenigstens 100 Mitarbeitern in Australien, Kanada, Deutschland, Malaysia, Neuseeland, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten arbeiten.

Über Dayforce

Dayforce macht das Arbeitsleben besser. Unser gesamtes Handeln als weltweit führender Anbieter von HCM-Technologie konzentriert sich darauf, die Arbeit für Tausende von Kunden und Millionen von Mitarbeitern auf der ganzen Welt zu verbessern. Mit unserer globalen All-in-One-Personalplattform für HR, Entgeltabrechnung, Talentmanagement, Workforce-Management und Benefits versetzen wir Dayforce-Kunden in die Lage, ihr Personalpotenzial voll auszuschöpfen und ihre Aufgaben mit einem guten Gefühl anzugehen. Unter Dayforce.com erfahren Sie mehr darüber, wie Dayforce die Unternehmen bei der Schaffung von messbarem Mehrwert unterstützt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Prognosen, die keine historischen Fakten darstellen, wie zum Beispiel Aussagen über die Änderung unseres Firmennamens, die Vorzüge unserer gemeinsamen Marke, unsere KI-orientierten Investitionen und Erfahrungen auf höchstem Niveau und unsere Erwartungen, Hoffnungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft. Sie basieren auf den Überzeugungen des Managements sowie auf dessen Annahmen und den ihm derzeit vorliegenden Informationen. Da solche Prognosen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse beruhen und keine Tatsachenaussagen darstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie veröffentlicht wurden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, soweit diesbezüglich keine Rechtspflicht besteht.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit den ausführlichen Risikoerläuterungen der Abschnitte „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information“, „Forward-Looking Statement“, „Risk Factors“ und anderen Abschnitten der Quartalsberichte von Dayforce gemäß Form 10-Q, Jahresberichten gemäß Form 10-Q und anderen Berichten an die amerikanische Securities and Exchange Commission gelesen werden. Kopien der Berichte an die Securities and Exchange Commission werden auf unserer Website veröffentlicht und sind bei uns kostenlos erhältlich.

Medienkontakt:

Mona Szyperski

mona.szyperski@ceridian.com