Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market's Surge to $28.0 Billion with 14.28% CAGR by 2030

WILMINGTON, DELAWARE, UNITED STATES, February 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research has recently unveiled a research study titled "Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market Outlook and Forecast 2020-2030." This report delivers a comprehensive analysis of market risks, spotlights opportunities, and provides essential support for strategic and tactical decision-making spanning from 2020 to 2030. The study categorizes the market by pivotal regions propelling its growth and commercialization. Moreover, the report encompasses vital insights into market research and development, growth catalysts, and the evolving investment landscape within the Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market. It also includes profiles of key industry players, such as Senseonics Holdings, Inc., Abbott laboratories, MannKind Corporation, Glysens Incorporated, Dexcom, Inc, Medtronic plc, Sanofi S.A., Novo Nordisk A/S, Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company



๐๐ž๐ฑ๐ญ ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ: ๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐ž๐ฑ๐ญ ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ $7.1 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2020, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก $28.0 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2030, ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 14.28% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2021 ๐ญ๐จ 2030.



๐๐ž๐ฑ๐ญ ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ:

โ— ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: The continuous development of innovative insulin delivery systems, such as smart insulin pens, patches, and inhalers, enhances the ease of use and effectiveness of diabetes therapy. Improved technology promotes better adherence to treatment plans, contributing to overall patient outcomes.

โ— ๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ซ๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ: The global increase in diabetes cases, both type 1 and type 2, creates a growing demand for advanced and efficient therapies. Next-generation solutions offer more personalized and effective options for managing diabetes, addressing the expanding patient population.

โ— ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ ๐จ๐ง ๐๐š๐ญ๐ข๐ž๐ง๐ญ-๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐š๐œ๐ก๐ž๐ฌ: Next-generation therapies prioritize patient convenience, comfort, and compliance. Patient-centric designs, including user-friendly interfaces and automated features, improve the overall diabetes management experience, leading to better treatment adherence.

โ— ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž๐ฌ: The integration of digital health technologies, such as mobile apps, connected devices, and telemedicine solutions, empowers individuals with diabetes to monitor their condition more effectively. This integration fosters a holistic approach to diabetes management and encourages proactive healthcare.

โ— ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ง๐ฌ: The shift towards precision medicine allows for more personalized treatment plans based on an individual's specific needs, lifestyle, and genetic factors. Next-generation therapies aim to provide tailored solutions that optimize glycemic control and minimize side effects.

โ— ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ: Ongoing research and development efforts in diabetes therapy contribute to the discovery of novel drugs and delivery methods. Pharmaceutical companies and biotech firms invest in cutting-edge technologies, fostering a pipeline of innovative solutions that can revolutionize diabetes care.

โ— ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: Governments worldwide are recognizing the increasing burden of diabetes and are actively supporting initiatives to improve diabetes care. Regulatory support, funding, and partnerships encourage the development and adoption of next-generation diabetes therapies and drug delivery systems.

โ— ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐„๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฌ: Increased awareness about the benefits of advanced diabetes therapies and drug delivery methods among healthcare professionals, patients, and caregivers plays a crucial role in driving market growth. Education programs contribute to the acceptance and adoption of new technologies.

โ— ๐‚๐จ๐ฅ๐ฅ๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐š๐ซ๐ญ๐ง๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ๐ฌ: Collaborations between pharmaceutical companies, technology firms, and healthcare organizations facilitate the integration of diverse expertise, leading to the development of comprehensive and innovative solutions in diabetes therapy and drug delivery.

โ— ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ฌ: The ongoing global health challenges, including the COVID-19 pandemic, have highlighted the need for resilient and adaptable healthcare systems. Next-generation diabetes therapies, with features like remote monitoring and minimal healthcare facility visits, align with the demand for more flexible and decentralized healthcare solutions.



๐“๐ก๐ž ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐’๐ญ๐ž๐š๐ฆ ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ ๐๐š๐ง๐ค๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ก๐จ๐ฐ๐ง ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ:

โ— Inhalable Insulin

โ— Oral Insulin

โ— Insulin Patches

โ— CGM Systems

โ— Artificial Pancreas



๐๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ:

โ— Adult Population (>14years)

โ— Child Population (14years)



๐๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ— Type 1 Diabetes

โ— Type 2 Diabetes



๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ:

โ— Diagnostic/Clinics

โ— ICUs

โ— Home Healthcare



๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฏ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž: Senseonics Holdings, Inc., Abbott laboratories, MannKind Corporation, Glysens Incorporated, Dexcom, Inc, Medtronic plc, Sanofi S.A., Novo Nordisk A/S, Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company



๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐ฒ๐ž๐š๐ซ๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฑ๐ญ ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ฒ:

Historical year โ€“ 2018-2020; Base year โ€“ 2020; Forecast period** โ€“ 2020 to 2030 [** unless otherwise stated]



๐ˆ๐Ÿ ๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐๐ž๐ฑ๐ญ ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ; ๐ญ๐ก๐ž๐ง ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐ฐ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ ๐›๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐:

โ€“ North America (USA, Canada and Mexico)

โ€“ Europe (Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Italy, Nordic Nations, Spain, Switzerland and Rest of Europe)

โ€“ Asia-Pacific (China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India, Southeast Asia and Rest of APAC)

โ€“ South America (Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Rest of countries etc.)

โ€“ Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Egypt, Turkey, Nigeria, South Africa, Rest of MEA)



๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐€๐ง๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ฒ:

1) What makes Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market feasible for long term investment?

2) How are factors influencing the driving demand of Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery in the next few years?

3) Territory that may see steep rise in CAGR & Y-O-Y growth?

4) What geographic region would have better demand for products/services?

5) What opportunity emerging territory would offer to established and new entrants in Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market?

6) What strategies of big players help them acquire share in mature market?

7) Know value chain areas where players can create value?

8) What is the impact analysis of various factors in the Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market growth?

9) Risk side analysis connected with service providers?



๐ˆ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐ž๐ฑ๐ญ ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:

ยป Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market Size (Sales) Market Share by Type (Product Category)

ยป Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Market by Application/End Users

ยป Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery (Volume) and Market Share Comparison by Applications

ยป Global Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery and Growth Rate (2020-2030)

ยป Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Competition by Players/Suppliers, Region, Type, and Application

ยป Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery (Volume, Value, and Sales Price) table defined for each geographic region defined.

ยป Next Generation Diabetes Therapy and Drug Delivery Players/Suppliers Profiles and Sales Data

ยป Key Raw Materials Analysis & Price Trends

ยป Supply Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers, Industrial Chain Analysis and view more in complete table of Contents



