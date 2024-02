SAINT-HENRI, LE COEUR À L’OUVRAGE du 8 février 2024 au 11 mai 2025 à Pointe-à-Callière

Une immersion inédite dans l’histoire et la vie du quartier Saint-Henri d’hier à aujourd’hui

MONTRÉAL, 07 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal présente l’exposition Saint-Henri, le cœur à l’ouvrage, une exposition qui célèbre l’histoire singulière de ce quartier de la métropole. Explorez Saint-Henri à travers les époques et ses lieux emblématiques et rencontrez les hommes et les femmes qui ont forgé l’âme de ce quartier. Une exposition à découvrir dès le 8 février 2024 !



Quartier industriel emblématique de Montréal, saviez-vous que Saint-Henri était autrefois la troisième ville la plus populeuse du Québec* ? L’exposition propose une rétrospective riche et inédite qui met en lumière sa communauté dévouée au fil du temps. Riche de 380 objets provenant de 34 prêteurs privés et institutionnels, dont la Société historique de Saint-Henri, l’exposition met en perspective près de 350 ans d’évolution de ce quartier unique.

Présenté comme une incursion dans le quotidien des résidents et résidentes à travers les époques, le parcours de l’exposition transporte les visiteurs entre lieux emblématiques du quartier et intimité de la population. On découvre ainsi des témoignages, des photographies, des films, des objets, des maquettes et des œuvres d’art qui rendent compte de ce quartier vivant en évolution permanente. Plus de 300 documents audiovisuels et iconographiques ponctuent le parcours de l’exposition.

« Plus que jamais en lien avec notre mission de faire aimer le Montréal d’hier et d’aujourd’hui, l’exposition Saint-Henri, le cœur à l’ouvrage rend hommage à ce quartier de la métropole dont le passé industriel a grandement contribué à son développement. Dans cette exposition, nous invitons le public à découvrir ou à redécouvrir l’histoire de ce quartier à travers des centaines d’objets, d’images et de documents audiovisuels, témoins authentiques qui offrent une immersion émouvante au cœur de ce quartier emblématique de Montréal » Anne Élisabeth Thibault, directrice générale de Pointe-à-Callière

* Avant son annexion à Montréal en 1905, Saint-Henri était la 3e ville la plus populeuse au Québec comptant 24 165 personnes.

UNE HISTOIRE SIGNIFICATIVE DANS LA MÉTROPOLE

Du village artisanal Saint-Henri des tanneries, à la ville industrielle et ouvrière prospère, jusqu’au quartier en pleine transformation d’aujourd’hui, chaque époque a laissé son empreinte dans l’histoire. L’exposition dévoile des objets du 18e et 19e siècle provenant de récentes fouilles archéologiques qui témoignent du passé artisanal du tannage et explore l’évolution industrielle à travers la diversité des produits fabriqués dans les usines de Saint-Henri qui ont fait sa renommée et sculpté son paysage architectural. Entre évolution continue et fierté du passé, l’exposition aborde les changements du quartier et ses projets actuels.

UNE COMMUNAUTÉ DÉVOUÉE ET ACTIVE

Cette exposition est également une célébration de la communauté engagée et solidaire qui a toujours été au cœur de Saint-Henri. Des savoir-faire artisanaux aux luttes sociales qui ont marqué le Québec, découvrez l’intimité des habitants et habitantes de Saint-Henri à travers leurs activités culturelles, religieuses et sportives. Adoptant une démarche participative, plusieurs objets exposés émanent directement d’un appel à la population, offrant ainsi des témoignages touchants. L’exposition souligne également les nombreuses initiatives communautaires et artistiques novatrices qui agitent le quartier d’aujourd’hui.

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

Visites guidées

Des visites guidées d’une durée de 20 minutes sont offertes chaque jour. Joignez-vous à nos guides passionnés pour découvrir l’exposition. Une médiation vivante qui vous permettra d’explorer l’histoire de Saint-Henri et de poser vos questions !

Gratuit avec le billet d’entrée

Tous les jours sauf le lundi (horaires au comptoir d’accueil)

Option de réservation d’une visite guidée de 50 minutes pour les groupes de plus de 15 personnes (payant)



Conférence : L’histoire afro-descendante de Saint-Henri

Présentée par Dorothy Williams, Ph. D., historienne et résidente du quartier Saint-Henri, cette conférence porte sur l’histoire des communautés noires à Montréal et plus particulièrement dans le quartier Saint-Henri. Ce pan de l’histoire montréalaise sera mis en lumière à travers l’histoire du quartier, ses lieux phares et les personnalités marquantes de la communauté noire.

Cette conférence est présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs.

Jeudi 22 février 2024 à 19 h

7 $ pour le grand public et 4 $ pour les membres

Places limitées, réservation obligatoire sur le site internet du Musée



Conférence : Le passé industriel de Saint-Henri : enjeux de patrimoine et de mémoire

Autrefois un village, puis une municipalité autonome, avant de devenir un quartier de Montréal, Saint-Henri se distingue par son très long et riche passé industriel. Cette présentation souhaite retracer les grands moments de cette histoire industrielle pour ensuite aborder les enjeux de conservation et de valorisation de ses traces. Quels patrimoines conserver ? Quelles mémoires transmettre et valoriser ? Une conférence présentée par Joanne Burgess, historienne et professeure au Département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal.

Dimanche 7 avril 2024 à 13 h

7 $ pour le grand public et 4 $ pour les membres

Places limitées, réservation obligatoire sur le site internet du Musée



REMERCIEMENTS

L’exposition Saint-Henri, le cœur à l’ouvrage est réalisée par Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. Le Musée remercie ses prêteurs et prêteuses, commanditaires et partenaires dont L'Hôtel InterContinental Montréal, La Presse et Tourisme Montréal et la ville de Montréal.

À PROPOS DE POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE MONTRÉAL

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd’hui le plus grand musée d’archéologie au Canada et le musée d’histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d’envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d’enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d’éducation, d’inclusion et d’initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes.

Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

