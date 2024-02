Il nuovo blog di cucina: nanono.it

Il blog nanono.it si dedica alla cucina con enorme passione, guardando sempre all'aspetto salutare del piatto. Troverete tantissime ricette del benessere!

CAMAIORE, LU, ITALIA, February 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Nanono.it è un nuovo blog di ricette dedicato all'alimentazione sana ed equilibrata. L' obiettivo è quello di far conoscere agli utenti una visione di cucina devota alla bontà, unita ai benefici che ogni materia prima può donare alla salute, tramite la ricerca e la sperimentazione.Le ricette pubblicate cercano di tenere controllato l'aspetto glicemico del piatto, introducendo sempre nuove fonti di carboidrati alternativi, ricchi di fibre ed a impatto glicemico controllato. Questa è la caratteristica fondamentale ed è stato scientificamente dimostrato, quanto sia positivo per la salute di una persona, tenere controllata la curva glicemica e di conseguenza anche la curva insulinica.All'interno del blog sono presenti una serie di piatti molto gustosi nella categoria " Ricette del benessere ", suddivisi in primi piatti, secondi, snack,e dessert. Allo stesso modo, saranno suddivisi anche i piatti dedicati alle " ricette del weekend ", dove sarà possibile trovare deliziose preparazioni, dedicate alle occasioni particolari.Nanono.it è alla continua ricerca di prodotti con particolari effetti benefici, del perché alcuni piatti siano più salutari di altri. In campo scientifico è stato dimostrato che le linee guida di un'alimentazione ad impatto glicemico controllato, in realtà, offrono tantissimi effetti benefici per l'intera società, non soltanto per chi soffre di diabete alimentare, o altre patologie. Per cui nanono.it ha deciso di divulgare ogni singolo elemento delle ricerche effettuate in campo culinario, perché possa essere di aiuto, per coloro che affrontano malesseri quotidiani, cercando di sconfiggerli con una sana alimentazione.Sarà possibile, per alcune ricette visionare anche le video ricette sul canale youtube del blog.

