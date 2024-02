PHILIPPINES, February 7 - Press Release

February 7, 2024 Statement of Senate Majority Leader Joel Villanueva on the revised IRR of the Service Charge Law Patas na service charge, deserve ng lahat! Simula palang po nang inihain natin ang Service Charge Law noong 17th Congress, pinaglaban na po natin na lahat ng mga empleyado sa service industry ay makatanggap ng 100% service charge na nararapat sa kanila, anuman po ang kanilang employment status. Kaya po welcome development po ang paglilinaw na kasama na rin ang mga non-regular workers sa makikibahagi sa service charge na deserve po nila. Patuloy po tayong nagsusulong ng mga panukalang magbibigay proteksyon sa ating mga manggagawa. Kabilang na po rito ang Expanded Unemployment Insurance Act, Hazard Pay for Workers in Critical Industries Act at Security of Tenure Act.