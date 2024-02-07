KFSH&RC 與 KAUST 研究人員發現負責最致命瘧疾菌株繁殖的遺傳因子

沙特阿拉伯，利雅得, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在一項重大科學突破中，來自費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 的研究團隊在與阿卜杜拉國王科技大學 (KAUST) 合作的過程中，與英國、美國和印度的研究人員共同發現了在防治瘧疾中至關重要的遺傳因子。被稱為 PfAP2-MRP 的遺傳因子在惡性瘧原蟲 (Plasmodium falciparum) 的複製進程中必不可少，該寄生物會引致最致命瘧疾菌株。

透過進階實驗室技術，研究人員能夠抑制 PfAP2-MRP 遺傳因子，這顯示了它在紅細胞內瘧疾寄生物的生命週期中的關鍵角色。經抑制後，寄生物的繁殖能力受到嚴重干擾，以此減輕疾病症狀的嚴重程度，並阻礙其擴散。該發現具有重要的影響力，因為它涉及到惡性瘧原蟲瘧疾，該疾病每年奪走超過五十萬人的生命。

費薩爾國王專科醫院和研究中心病理與實驗室醫學部主席及研究負責人 Ashraf Dada 博士表示：「該發現為更有效治療最致命惡性瘧原蟲瘧疾菌株鋪平道路。」而且，這項研究加強了科學社群對疾病進展及其與人類免疫系統相互作用的理解，從而強化了對這種在非洲廣泛流行的瘧疾寄生物的防治力度。

此外，研究表明，PfAP2-MRP 遺傳因子調控了多樣化蛋白受體的產生，使寄生物能夠逃避宿主的免疫系統。這種機制在瘧疾的全球擴散中起着重要作用，並強調了該遺傳因子在未來制定治療策略中的重要性。

這項重要研究發表於著名雜誌《自然》，該研究是 KFSH&RC 與 KAUST 之間緊密合作的一部分，旨在進行創新研究活動，從而改善微生物、細菌和寄生物的診斷，而且強調了全球為防治病原體並改善人類健康所做的努力。

費薩爾國王專科醫院和研究中心位居全球專業醫療的領導者之列，致力於推動創新，並成為先進的醫學研究和教育中心。透過與當地、區域和國際著名機構建立策略合作夥伴關係，醫院致力於推動醫療技術的發展並提高全球醫療保健標準。

關於費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC)：

費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 是中東地區領先的醫療機構，致力於成為每位尋求專業醫療服務的患者的最佳選擇。該醫院在治療癌症、心血管疾病、器官移植、神經科學和遺傳學方面擁有悠久的歷史。

2023 年，Brand Finance 將費薩爾國王專科醫院和研究中心評為中東及非洲頂級學術醫療中心，並躋身全球前 20 強。此外，2022 年，它被「新聞週刊」雜誌評為全球領先的醫療保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯發布了一項皇家法令，作為「沙特阿拉伯 2030 年願景」的一部分，將醫院轉型為獨立、非營利、政府所有的實體，為全面轉型計劃鋪平道路，透過卓越與創新的方式實現醫療保健領域的全球領導地位。

此公告隨附的照片可於此獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38b3fbef-fece-4a76-b326-2d57ab1b16ba

聯絡資訊 欲了解更多資訊，請聯絡： Essam Al-Zahrani 先生，傳媒事務主管，0555254429 Abdullah Al-Awn 先生，傳媒協調主任，0556294232