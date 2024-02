Forscher des KFSH&RC und der KAUST entdecken Gen, das für die Vermehrung des gefährlichsten Malariastamms verantwortlich ist

RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Einem Forscherteam des King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) ist in Zusammenarbeit mit der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) und Forschern aus dem Vereinigten Königreich, den USA und Indien ein wichtiger wissenschaftlicher Durchbruch gelungen: die Entdeckung eines entscheidenden Gens, das zur Bekämpfung der Malariaerkrankung beiträgt. Dieses als PfAP2-MRP bezeichnete Gen ist für den Replikationsprozess von Plasmodium falciparum, dem Parasiten, der die tödlichste Form der Malaria verursacht, von wesentlicher Bedeutung.

Mit Hilfe fortschrittlicher Labortechniken gelang es den Forschern, das PfAP2-MRP-Gen zu hemmen und seine entscheidende Rolle im Lebenszyklus des Malariaparasiten in den roten Blutkörperchen aufzudecken. Durch diese Hemmung wird die Fähigkeit des Parasiten, sich zu vermehren, erheblich beeinträchtigt, wodurch die Schwere der Krankheitssymptome verringert und ihre Ausbreitung eingedämmt wird. Diese Entdeckung ist besonders wichtig im Zusammenhang mit der Malariaform Plasmodium falciparum, die jährlich über eine halbe Million Menschenleben fordert.

Dr. Ashraf Dada, Vorsitzender der Abteilung für Pathologie und Labormedizin am King Faisal Specialist Hospital and Research Centre in Dschidda und leitender Forscher, erklärte: „Diese Entdeckung ebnet den Weg für die Entwicklung wirksamerer Behandlungen gegen Plasmodium falciparum, dem tödlichsten Malariastamm.“ Darüber hinaus verbessert diese Studie das Verständnis der wissenschaftlichen Community für den Verlauf der Krankheit und ihre Interaktion mit dem menschlichen Immunsystem und stärkt damit die Bemühungen zur Bekämpfung dieses in Afrika weit verbreiteten Malariaparasiten.

Zudem wurde nachgewiesen, dass das PfAP2-MRP-Gen die Produktion genetisch unterschiedlicher Proteinrezeptoren steuert, die es dem Parasiten ermöglichen, sich dem Immunsystem des Wirts zu entziehen. Dieser Mechanismus spielt eine wichtige Rolle bei der weltweiten Ausbreitung der Malaria und unterstreicht die Bedeutung des Gens für die Entwicklung künftiger therapeutischer Strategien.

Diese bemerkenswerte Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurde, entstand im Rahmen einer engen Zusammenarbeit zwischen dem KFSH&RC und der KAUST bei der Durchführung innovativer Forschungstätigkeiten, die nicht nur auf die Verbesserung der Diagnose von Mikroben, Bakterien und Parasiten abzielen, sondern auch die globalen Bemühungen zur Bekämpfung von Krankheitserregern und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit unterstreichen.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre gehört zu den weltweit führenden Anbietern spezialisierter Gesundheitsversorgung, treibt Innovationen voran und dient als Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung. Durch strategische Partnerschaften mit bekannten lokalen, regionalen und internationalen Instituten engagiert sich das Krankenhaus für die Weiterentwicklung medizinischer Technologien und die Anhebung der Standards im Gesundheitswesen weltweit.

Über das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ist eine führende Gesundheitseinrichtung im Nahen Osten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die optimale Wahl für jeden Patienten zu sein, der eine spezialisierte Gesundheitsversorgung benötigt. Das Krankenhaus kann auf eine lange Geschichte in der Behandlung von Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Organtransplantationen, Neurowissenschaften und Genetik zurückblicken.

Im Jahr 2023 stufte „Brand Finance“ das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre als das beste akademische medizinische Zentrum im Nahen Osten und in Afrika und als eines der 20 besten weltweit ein. Darüber hinaus wurde das Krankenhaus im Jahr 2022 von der Zeitschrift Newsweek als einer der weltweit führenden Gesundheitsdienstleister ausgezeichnet.

Im Rahmen von Saudi Vision 2030 wurde am 21. Dezember 2021 ein königliches Dekret erlassen, das die Umwandlung des Krankenhauses in eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in staatlichem Besitz vorsieht und den Weg für ein umfassendes Transformationsprogramm ebnet, das darauf abzielt, durch Exzellenz und Innovation eine globale Führungsposition im Gesundheitswesen zu erreichen.

