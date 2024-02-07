奢侈品產業領導品牌：Automobili Pininfarina 榮獲三項國際獎項

2024 年伊始，Automobili Pininfarina 以其設計勇奪多項殊榮

PURA Vision 於國際設計大獎（The International Design Awards）的概念產品／汽車和運輸產品設計類別榮獲銀獎

Automobili Pininfarina 獲 LUXlife 雜誌評為「2024 年度最佳豪華電動性能汽車製造商」

Battista Edizione Nino Farina 則榮膺 Robb Report Monaco & Côte d’Azur 2024 年度最佳電動超級跑車

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意大利坎比亞諾, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobili Pininfarina 承接 上屆破紀錄的佳續 ，於今年以贏得三項大獎揭開了 2024 年的序幕。

LUXlife 雜誌在其年度頒獎典禮上將 Automobili Pininfarina 評為「2024 年度最佳豪華電動性能汽車製造商」。

LUXlife 雜誌的獎項旨在頌揚奢侈品產業的非凡成就和卓越創造力，同時表揚一眾領導及創新品牌重新定義行業的卓越性，並提升精緻及優雅的標準。 Automobili Pininfarina 於「豪華車領導品牌」類別獲勝。

PURA Vision 的設計概念再度獲獎，於 2024 年國際設計大獎中的概念產品／汽車和運輸產品設計類別中榮獲銀獎。

PURA Vision 設計總監 Dave Amantea 寫道，品牌代表著電動豪華車開創性時代的開始。 品牌的車款曾在 2023 年蒙特雷汽車週（2023 Monterey Car Week）亮相。

Dave Amantea 評論道：「Automobili Pininfarina 的每款汽車型號，都融入了 PURA 以簡約和永恆美感為重心的設計理念。 優雅的外型和奪目的比例呈現了 PURA Vision 這一理念，並化成首款電動豪華多功能車 (e-LUV)。」

Automobili Pininfarina 制定的 PURA 理念原則，透過改變 Pininfarina SpA 過往標誌性車型的風格定義未來，在標誌性經典汽車的靈感與未來元素之間取得平衡。

PURA Vision 從經典比例和精緻細節中獲得啟發，呈現出優雅外型和令人眼前一亮的後車比例，將永恆美感與精緻細節結合起來，打造出鮮明的動態形象。 引人注目的功能包括窄身玻璃和三面無框車門，方便乘客在車內感受高雅格調。

最近，Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina 在 Robb Report Monaco & Côte d’Azur 的 2024 年度汽車評選中獲評為最佳電動超級跑車。 此車款首度在 2023 年 Goodwood Festival of Speed 上面世，旨在向賽車界傳奇人物、品牌創始人 Battista 'Pinin' Farina 的侄兒兼首位一級方程式世界冠軍 Nino Farina 致敬。

五種獨特例子各具精緻細節，展示了 Nino 賽車生涯中的不同里程碑。 車身採用客製化的 Rosso Nino 漆面，下半部分用上特殊塗裝，搭配 Bianco Sestriere 和 Iconica Blu 漆面，外部設計帶有緞金 10 輻鍛造鋁合金 Glorioso 合金車輪。

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編者按

關於 AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina 的營運總部位於德國慕尼黑，團隊由來自豪華和高級汽車品牌，具備豐富經驗的汽車業行政人員所組成。 Battista hyper GT 和所有未來車款均在意大利人手設計、製造和生產，並以 Pininfarina 品牌在全球所有主要市場銷售。 該品牌的目標是為世界上首屈一指的品味創造者設計出非凡的體驗。 Pininfarina S.p.A. 與 Mahindra & Mahindra Ltd 簽署商標許可協議後，Mahindra & Mahindra Ltd 全權擁有 Automobili Pininfarina GmbH 。 Pininfarina S.p.A. 在生產眾多世界上標誌性汽車具備長達 94 年的獨特經驗，這有助品牌在設計和生產能力方面發揮著重要作用。