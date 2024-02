Linnea SA da Suíça e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) fecham parceria científica para promoção de pesquisa com canabinóides

RIAZZINO, Suíça, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Linnea SA, fabricante líder global de Insumos Farmacêuticos Ativos com mais de 40 anos de experiência e presença de longo prazo na área da América Latina, tem o prazer de anunciar o início de uma parceria estratégica com a Universidade Estadual de Campinas (UniCamp), uma prestigiada universidade pública de pesquisa do estado de São Paulo, Brasil. Esta importante parceria visa agilizar e promover o desenvolvimento e a pesquisa científica de canabinóides.



O mercado de canabinóides da América Latina vem crescendo nos últimos anos como resultado da demanda dos pacientes por uma terapia segura, confiável e eficaz. Muitas vezes as formas de distribuição atuais de canabinóides não estão alinhadas com os padrões de qualidade típicos do mundo farmacêutico que são necessárias para garantir a segurança e a eficácia para os pacientes.

Com o aumento da demanda por terapias com canabinóides, as autoridades de saúde estão criando gradualmente regras para proteger os consumidores e ajudar os profissionais de saúde a identificar os melhores tratamentos com canabinóides.

Para ajudar a acelerar esse processo, a Linnea SA e a Unicamp estão trabalhando em conjunto no desenvolvimento de produtos inovadores à base de canabinóides, alinhados às necessidades médicas atuais e futuras. A Linnea SA e a Unicamp acreditam que a promoção da ciência por meio de produtos de alta qualidade pode ajudar as pessoas a obterem melhores tratamentos.

A Linnea SA vende seus APIs derivados da natureza botânica, incluindo canabinóides, para mais de 300 parceiros de negócios em mais de 70 países em todo o mundo. A Linnea SA tem orgulho de promover as melhores práticas e está profundamente comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento científicos contínuos por meio de parcerias estratégicas globais.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é uma respeitada universidade líder em pesquisa, responsável por cerca de 15% das pesquisas brasileiras e também produz mais patentes do que qualquer outra organização de pesquisas do Brasil.

Sobre a Linnea Cannabinoids:

A Linnea SA fornece componentes botânicos padrão ouro para uso nas indústrias farmacêutica, de cosméticos e de suplementos alimentares há mais de 40 anos. Com a sua expansão para as indústrias de cannabis e canabinóides em 2016, a empresa tem ajudado a abrir caminho em pesquisa, padronização e nível farmacêutico de qualidade para essa indústria global emergente.

