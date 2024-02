Vaultinum, acteur majeur de la Tech Due Diligence et de la Legal Tech, annonce l'arrivée de Stéphane Pere en tant que CRO

GENÈVE, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, acteur majeur de la Tech Due Diligence et de la Legal Tech, nomme Stéphane Pere au poste de Chief Revenue Officer (CRO). Fort d'une solide expérience dans le domaine de la technologie et des médias internationaux, Stéphane Pere aura pour mission de développer la croissance et le positionnement stratégique de l'entreprise.



Avant de rejoindre Vaultinum, Stéphane Pere a été conseiller stratégique indépendant auprès de fournisseurs de SaaS en Europe et aux États-Unis, jouant un rôle clé dans le succès de ces entreprises. Lors de son passage à The Economist, où il a occupé le poste de Chief Data Officer et a été membre du comité exécutif, il a initié le développement de la data science. Stéphane est titulaire d'un Master of Science en Management de l'EM Lyon, et d'un Master en droit de la propriété intellectuelle de l'Université Paris Panthéon-Assas. Sa connaissance approfondie du paysage entrepreneurial et ses connexions dans le secteur de la technologie et des médias seront des atouts clés pour Stéphane sur le poste de CRO de Vaultinum.

Philippe Thomas, PDG de Vaultinum, a souligné l'importance stratégique de la nomination de Stéphane Pere en déclarant : "L'expérience de Stéphane dans l'écosystème des start-ups et chez The Economist permettra à Vaultinum de développer des produits innovants, adaptés à ces marchés et d’ouvrir ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour l’entreprise".

Vaultinum est convaincue que la vision stratégique de Stéphane Pere, sa vaste expérience du secteur technologique et sa formation juridique renforceront la position de l'entreprise en tant que leader du secteur. Sa nomination en tant que CRO représente une étape cruciale pour Vaultinum, qui continue à innover et à façonner l'avenir des solutions technologiques.

À propos de Vaultinum

Vaultinum est un tiers de confiance spécialisé dans la Tech Due Diligence et la protection de la propriété intellectuelle des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum a permis à des milliers d'entreprises et d'investisseurs du secteur numérique de sécuriser leurs innovations en leur fournissant des solutions pour protéger leur PI, gérer le risque cyber, comprendre la maturité de l'IA et la scalabilité d'un actif logiciel.

