SYAGE annonce un chiffre d’affaires de plus de 13 millions d’euros en 2023

L’ESN SYAGE annonce une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires qui se porte à 13,5 millions d’euros contre 11,7 millions en 2022. Cette nette augmentation sur un marché fortement concurrentiel atteste de la qualité de l’offre de service proposée par l’ESN et de sa capacité à accompagner efficacement et en proximité ses clients à l’échelle nationale.

SYAGE est une entreprise de services informatiques experte en infrastructures systèmes, stockage, sauvegarde, réseaux et cybersécurité ainsi qu’en recrutement IT. Acteur indépendant et à taille humaine, SYAGE offre à ses clients grands comptes, PME et collectivités des solutions globales, intégrées et agiles. L’ESN intervient sur des sujets sensibles comme l’accessibilité, la maitrise et la sécurisation de la donnée d’entreprise. À ce jour, l’ESN réunit une trentaine de collaborateurs.

Une croissance portée par l’innovation et une nouvelle organisation

Au-delà de la croissance réalisée sur ses activités historiques auprès de ses clients et de nouveaux entrants, SYAGE a fortement innové en 2023 en annonçant notamment le lancement de son offre SD-WAN multiopérateurs managés/sécurisés. Cette année a également été marquée par la mise en place d’une nouvelle organisation commerciale ainsi que le rachat et la reprise de la société par Luc GARZULINO, Jérôme GARZULINO, et Jean-Pierre GIL suite au départ à la retraite de Gilles GARZULINO, fondateur de l’entreprise.

De nouvelles perspectives de croissance en 2024

Pour accompagner son développement et lancer son nouveau plan de croissance, SYAGE prévoit notamment de compléter ses équipes d’ingénieurs en cybersécurité et pour son centre de services. De nouveaux commerciaux seront aussi recrutés. Pour répondre toujours plus efficacement aux attentes de ses clients et les accompagner au mieux dans leur transformation numérique, une nouvelle offre sera également prochainement annoncée. Enfin, SYAGE entend accroitre significativement ses parts de marché sur les régions où l’entreprise est implantée (Arc méditerranéen, Rhône Alpes et Île-de-France). Dans ce contexte, différentes ressources et actions locales seront entreprises tout au long de l’année (présentations, événements avec des partenaires, etc.).

Jérôme GARZULINO, Président de SYAGE « Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle croissance qui a été portée par une équipe d’experts qui accompagnent au quotidien nos clients autour de sujets à forte valeur ajoutée comme les services managés, l’infrastructureréseaux, cybersécurité, stockage, sauvegarde et le SD-WAN. Nous allons fortement investir pour élever notre niveau d’expertise sur les technologies de nos partenaires et ambitionnons de tisser de nouvelles alliances avec des fournisseurs qui pourront compléter nos offres de service. »