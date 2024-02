Was leistet ein Industriesauger mit HEPA Filter?

Die umgekehrte Glockenkurve der Gesamtfiltration ist ein typisches Merkmal von Faserfiltern. Der Wirkungsgrad unseres EXAIR HEPA Filters beträgt 99,97 %. Je höher die Filterklasse, desto feinere Abstufungen – und die Anzahl der Nachkommastellen steigt.

Unser HEPA Filter gewährleistet eine Mindestfiltrierung von 99,97 % bei 0,3 Mikron. Doch was genau bedeutet das – und wie wird dieser Wert berechnet?

KAUFERING, BAYERN, DEUTSCHLAND, February 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Vereinfacht ausgedrückt, ist Filtration ein mechanisches Trennverfahren. Geht es dabei um die Reinigung von Luft, wird es jedoch diffizil – denn wir haben es mit unterschiedlich großen Partikeln zu tun. Daher erklären wir zunächst den Hintergrund zu Filterklassen und Abscheidegraden.Um die Theorie mit der Praxis zu verbinden, stellen wir anschließend unsere zwei EXAIR Industriesauger mit HEPA Filter vor. Sowohl der EasySwitch Nass-Trockensauger als auch der Heavy Duty HEPA Vac sind vielfältig einsetzbare, druckluftbetriebene Geräte.Ob groß oder klein – irgendwann erwischt es jedenSchmutzpartikel verhalten sich je nach Masse und Größe auf eine bestimmte Weise, wenn sie versuchen, das Fasermaterial eines Filters zu durchdringen. Daraus ergeben sich die folgenden drei wichtigen Mechanismen der Partikelabscheidung:Die direkte Abscheidung durch Trägheit ist typisch für Partikel, deren Durchmesser mehr als 2 Mikrometer beträgt. Diese großen Partikel schaffen es aufgrund ihrer trägen Masse nicht, die Öffnungen des Filtermediums zu passieren, obwohl sie theoretisch hindurchpassen würden. Während es dem Luftstrom gelingt, kleinere und leichtere Partikel an den Hindernissen vorbeizuleiten, prallen größere Schmutzteilchen an die Fasern und bleiben dort haften. Zu beachten ist, dass sich dieser Trägheitseffekt vom Mechanismus eines Porenfilters unterscheidet, der wie ein Sieb funktioniert.Wenn sich der Luftstrom auf verschlungenen Wegen durch die Fasern und Öffnungen des Filtermediums bewegt, kommt bei Partikeln zwischen 0,2 und 2 Mikrometern der sogenannte Sperreffekt zum Tragen. Hierbei führen die vielen Windungen im Gewebe dazu, dass die Schmutzpartikel aufgrund ihrer Trägheit gegen die Fasern geschleudert und aufgehalten werden.Kleinste Partikel mit sehr geringer Masse werden nicht nur vom Luftstrom fortgetragen, sondern gleichzeitig verwirbelt. Je geringer die Größe und das Gewicht ausfallen, desto wilder bewegen sich die Schwebstoffe in alle Richtungen. Dieser Umstand erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen auf Fasern treffen und dort hängenbleiben. Der als Diffusion (Brownsche Bewegung) bezeichnete Effekt betrifft vor allem winzigste Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,2 Mikron.Wie lassen sich möglichst viele Partikel aus der Luft holen?Das Kurvendiagramm in Abb.1 zeigt, wie sich die einzelnen Filtermechanismen ergänzen, um Partikel verschiedener Größe abzufangen. Addiert man die einzelnen Abscheidegrade, erhält man den Gesamtwirkungsgrad des Filters. Dieser ist jedoch nicht nicht konstant, sondern verändert sich in Abhängigkeit von der Partikelgröße. Gut zu wissen: Diese umgekehrte Glockenkurve der Gesamtfiltration ist ein typisches Merkmal von Faserfiltern.Die MPPS (Most Penetrating Particle Size) liegt hierbei zwischen 0,2 und 0,3 Mikron. Der Filter ist also effizienter, wenn die Schmutzteilchen größer als 0,3 Mikrometer oder kleiner als 0,2 Mikrometer sind.Im obigen Beispiel werden Partikel mit Durchmessern zwischen 0,2 und 0,3 Mikron in geringerem Maße abgeschieden. Denn diese Dimensionen bieten genügend Masse, um der „Abprallkraft“ anderer Moleküle zu widerstehen. Gleichzeitig sind Partikel leicht genug, um die Trägheitskräfte zu minimieren, sodass sie an den Fasern des Filters vorbei und um sie herum gelangen können.Und wie sieht das bei unserem Industriesauger mit HEPA-Filter aus?Wie Sie in Abbildung 2 sehen, gibt es auch bei unserem HEPA-Filter den typischen Kurvenverlauf mit einem Minimum, das uns Auskunft zur MPPS gibt. Daneben können wir ablesen, wie gut die Filtrationseffizienz bei einem bestimmten Partikeldurchmesser ist. Angenommen, wir interessieren uns 0,3 Mikrometer große Partikel. Der Wirkungsgrad würde in diesem Fall 99,97 % betragen.EPA, HEPA, ULPA – kennen Sie den Unterschied? Und was bedeuten die Abkürzungen?Luftfilter werden nach internationalen und europäischen Standards klassifiziert und gemäß ihrer Leistung in folgende Gruppen eingeteilt:EPA = Efficient Particulate Air Filter (Effizienter Partikel Luftfilter)HEPA = High Efficiency Particulate Air Filter (Hoch Effizienter Partikel Luftfilter)ULPA = Ultra Low Penetrating Air Filter (Luftfilter mit extrem geringer Durchdringung)Die Abbildung 3 stellt die Filtereffizienz der drei Filtertypen EPA, HEPA und ULPA gegenüber. Mit einem Abscheidegrad von durchschnittlich 99,97 % gehört unser HEPA-Filter demnach zur Klasse H13. Je höher die Filterklasse, desto feinere Abstufungen – und die Anzahl der Nachkommastellen steigt.TIPP: HEPA-Filter als Zubehör zum EasySwitch Nass-TrockensaugerDer EasySwitch ist ein leistungsstarker pneumatischer Sauger, der sich für diverse Anwendung eignet, egal ob nass, trocken, leicht oder schwer. Das von unserem Partner EXAIR zum Patent angemeldete Gerät verbraucht nur wenig Druckluft und ist für die mühelose Bewältigung von anspruchsvollen industriellen Reinigungsaufgaben konzipiert. Es passt auf jedes 205-Liter-Fass und nutzt ein spezielles Design, das es ermöglicht, beim Absaugen von trockenem Material wahlweise einen Standard- oder einen HEPA-zertifizierten Filter zu verwenden.Beim EasySwitch Industriesauger ist das Ein- und Ausbauen des Luftfilters leicht und unkompliziert. Dadurch kann der Staubsauger extra schnell zum Aufsaugen von Flüssigkeiten umgebaut werden – und natürlich auch umgekehrt wieder zum Trockensauger.Der EasySwitch Nass-Trockensauger erzeugt ein starkes Vakuum (mit leisen 79 dB), ohne dass Strom benötigt wird. Da der Vakuumerzeuger keine beweglichen Teile hat und keinen Strom verbraucht, gibt es im Gegensatz zu elektrischen Industriesaugern kaum Bedenken hinsichtlich defekter Teile, Motorausfälle oder dem Arbeiten mit Flüssigkeiten.Hochleistungs-HEPA Vac-System für staubige UmgebungenDer leistungsstarke Heavy Duty HEPA Vac von EXAIR kann an ein offenes Fass mit 112, 205 oder 410 l Fassungsvermögen angeschlossen werden und verwandelt es in einen Hochleistungs-Industriestaubsauger in HEPA-Qualität (High Efficiency Particulate Air).Der druckluftbetriebene Trockensauger funktioniert ohne Strom. Er arbeitet leise, ist verschleißfrei und wartungsarm ohne bewegliche Teile konstruiert.Unser leistungsstärkster Industriesauger mit HEPA Filter ist besonders für staubige Umgebungen geeignet, die eine häufige Reinigung erfordern. Bitte denken Sie dabei an den rechtzeitigen Filterwechsel! Austauschfilter können Sie bequem in unserem EPUTEC Onlineshop bestellen.