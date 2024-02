Bourse Direct et Morgan Stanley célèbrent trois ans de partenariat exclusif sur les produits de bourse

Trois années se sont écoulées depuis le lancement du partenariat entre Bourse Direct et Morgan Stanley. En décembre 2020, cette alliance unique offrait aux clients de Bourse Direct un accès exclusif à la gamme étendue de produits de bourse de Morgan Stanley.



Depuis sa création, cette offre a considérablement évolué pour inclure aujourd'hui plus de 270 000 produits : Leverages & short, Turbos, Warrants…, faisant de ce partenariat la plus large sélection de produits de bourse disponible en France. En plus des sous-jacents classiques comme les indices, actions, devises, matières premières…, l’offre Morgan Stanley permet aussi d’investir sur des secteurs plus spécifiques comme l’Intelligence Artificielle, les nouvelles énergies et les technologies de demain…

Gratuité des ordres sur la gamme de produits Morgan Stanley en 2024

Bourse Direct annonce une évolution majeure dans son offre exclusive : depuis le 1er janvier 2024, tous les ordres sur les produits de la gamme Morgan Stanley seront gratuits pour les clients, quel que soit le montant de l'investissement. Cette démarche vise à offrir une accessibilité sans précédent aux opportunités de trading pour les investisseurs avertis.

De plus, des recommandations élaborées par l'équipe d'experts de Bourse Direct sont accessibles sur le site de Bourse Direct pour accompagner les investisseurs dans leurs prises de décisions.

Catherine Nini, Présidente du Directoire de Bourse Direct, souligne l'engagement continu de l'entreprise à répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle :

« Nous sommes fiers des réalisations accomplies au cours de ces trois années de partenariat. Elles reflètent l’engouement toujours soutenu des particuliers pour l’investissement en bourse. Notre objectif premier demeure de proposer une offre diversifiée et innovante tout en restant résolument axés sur notre cœur de métier : la bourse. Nous nous réjouissons de poursuivre cette alliance fructueuse avec Morgan Stanley et de continuer à offrir à nos clients le meilleur de l'expertise financière internationale. »

Retrouvez l’offre Morgan Stanley pour Bourse Direct sur : https://www.boursedirect.fr/fr/produits-de-bourse/morgan-stanley

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

A propos de Morgan Stanley :

Morgan Stanley, société de services financiers internationale, réputée pour son excellence en matière d’innovation financière et d’exécution de marché est déjà présente dans plus de 41 pays.

Présent en France depuis 1967, Morgan Stanley met à votre disposition un service de qualité avec des produits adaptés à toutes vos stratégies d’investissement.

Morgan Stanley vous offre de loin la gamme la plus large du marché : avec plus de 200 000 produits de bourse (Turbos, Turbos infinis, Turbos best, Leverage et Short, warrants…) sur plus de 2000 sous-jacents (indices, actions, matières premières, devises, taux d’intérêts). Pour découvrir Morgan Stanley, rendez-vous sur https://etp.morganstanley.com/FR

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/



Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

Pièce jointe