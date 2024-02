Two-Wheeler Market : Exploring Growth Drivers and Overcoming Challenges to Reach US$ 230.7 Billion by 2032

According to the latest report by IMARC Group, The global two-wheeler market size reached US$ 130.0 Billion in 2023.

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, February 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group's report titled "๐“๐ฐ๐จ-๐–๐ก๐ž๐ž๐ฅ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐’๐œ๐จ๐จ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ, ๐Œ๐จ๐ฉ๐ž๐๐ฌ, ๐Œ๐จ๐ญ๐จ๐ซ๐œ๐ฒ๐œ๐ฅ๐ž, ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐“๐ฐ๐จ-๐–๐ก๐ž๐ž๐ฅ๐ž๐ซ), ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ (๐ˆ๐‚๐„, ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ), ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง (๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐š๐ฅ, ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ), ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ (<๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐œ๐œ, ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ-๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ“๐œ๐œ, ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ”-๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ๐œ๐œ, ๐Ÿ๐Ÿ–๐Ÿ-๐Ÿ๐Ÿ“๐ŸŽ๐œ๐œ, ๐Ÿ๐Ÿ“๐Ÿ-๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐œ๐œ, ๐Ÿ“๐ŸŽ๐Ÿ-๐Ÿ–๐ŸŽ๐ŸŽ๐œ๐œ, ๐Ÿ–๐ŸŽ๐Ÿ-๐Ÿ๐Ÿ”๐ŸŽ๐ŸŽ๐œ๐œ, >๐Ÿ๐Ÿ”๐ŸŽ๐ŸŽ๐œ๐œ), ๐ ๐ฎ๐ž๐ฅ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐†๐š๐ฌ๐จ๐ฅ๐ข๐ง๐ž, ๐๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ, ๐ƒ๐ข๐ž๐ฌ๐ž๐ฅ, ๐‹๐๐†/๐‚๐๐†, ๐๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ฒ), ๐„๐ง๐-๐”๐ฌ๐ž๐ซ (๐๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐š๐ฅ, ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ), ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ (๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ, ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ". The global two-wheeler market size reached US$ 130.0 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 230.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 6.58% during 2024-2032.

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐“๐ฐ๐จ-๐–๐ก๐ž๐ž๐ฅ๐ž๐ซ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

๐€๐Ÿ๐Ÿ๐จ๐ซ๐๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ-๐„๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ:

The increasing affordability of two-wheelers is bolstering the market growth. Compared to cars, two-wheelers are much more cost-effective, both in terms of initial purchase cost and upkeep costs. This affordability makes them an attractive option for a large segment of the population. Two-wheelers offer a relatively low-cost mode of motorized transport, bridging the gap between public transport and private car ownership. This aspect is particularly appealing in regions with limited public transportation infrastructure. Additionally, the ongoing advancements in two-wheeler technology are making them more fuel-efficient and cost-effective to operate, further boosting their appeal to cost-conscious buyers.

๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

The rising integration of advanced technologies in two-wheelers is impelling the market growth. Modern two-wheelers are equipped with features, such as anti-lock braking systems (ABS), fuel injection, advanced suspension systems, and even connectivity features that synchronize with smartphones for navigation, music control, and ride analytics. Electric two-wheelers, in particular, are at the forefront of this technological evolution, incorporating innovations in battery technology, motor efficiency, and regenerative braking. These advancements enhance the overall riding experience, safety, and efficiency of two-wheelers, making them more attractive to tech-savvy users. Additionally, the increasing development of autonomous and semi-autonomous two-wheelers for enhanced safety and convenience is supporting the market growth.

๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐จ๐ญ๐จ๐ซ๐œ๐ฒ๐œ๐ฅ๐ž ๐“๐จ๐ฎ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฆ ๐š๐ง๐ ๐‹๐ž๐ข๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐€๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ:



The rising popularity of motorcycle tourism and leisure activities is strengthening the market growth. Motorcycles, particularly in the premium segment, are increasingly being viewed not just as a mode of transportation but as a lifestyle choice. Enthusiasts often embark on long-distance tours and off-road adventures and participate in motorcycling events, which is driving the demand for touring bikes, cruisers, and adventure motorcycles. Manufacturers are offering a wide range of motorcycles designed for comfort, long-distance travel, and off-road capabilities. Additionally, the growing number of motorcycle clubs and communities, along with an increase in motorcycle-related events and rallies, are further promoting the culture of motorcycle tourism and leisure riding. This trend is particularly crucial in regions with scenic landscapes and developed road networks.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐“๐ฐ๐จ-๐–๐ก๐ž๐ž๐ฅ๐ž๐ซ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

Harley Davidson

Hero MotoCorp Ltd.

Honda Motor Co., Ltd.

Suzuki Motor Corporation

Yamaha Motor Co., Ltd.

๐“๐ฐ๐จ-๐–๐ก๐ž๐ž๐ฅ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

Scooters

Mopeds

Motorcycle

Electric Two-Wheeler

Motorcycle dominates the market, attributed to their widespread popularity among users for personal transportation needs.

๐๐ฒ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ:

ICE

Electric

ICE represents the largest segment due to its affordability.

๐๐ฒ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง:

Manual

Automatic

Manual holds the biggest market share, attributed to the growing preferences for control and affordability.

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ:

<100cc

100-125cc

126-180cc

181-250cc

251-500cc

501-800cc

801-1600cc

>1600cc

100-125cc segment accounts for the majority of the market share, offering a balance between fuel efficiency and power.

๐๐ฒ ๐ ๐ฎ๐ž๐ฅ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

Gasoline

Petrol

Diesel

LPG/CNG

Battery

Petrol exhibits a clear dominance in the market as it aligns with the prevailing infrastructure and user preferences.

๐๐ฒ ๐„๐ง๐-๐”๐ฌ๐ž๐ซ:

Personal

Commercial

Personal holds the biggest market share, driven by individual transportation needs.

๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:

Offline Channels

Online Channels

Offline channels represent the largest segment due to the increasing presence of brick-and-mortar dealerships and showrooms.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

North America: (United States, Canada)

Asia Pacific: (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

Europe: (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

Latin America: (Brazil, Mexico, Others)

Middle East and Africa

Asia Pacificโ€™s dominance in the telehandler market is attributed to theย need for affordable and convenient two-wheeler transportation.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐“๐ฐ๐จ-๐–๐ก๐ž๐ž๐ฅ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The increasing adoption of electric two-wheelers (E2Ws) due to environmental concerns, advancements in battery technology, and supportive government policies are contributing to the market growth. E2Ws provide an eco-friendly alternative to traditional gasoline-powered motorcycles and scooters, with benefits like lower operating costs and reduced emissions. This trend is particularly strong in urban areas, where short commutes and the need for sustainable transportation solutions are more pronounced. Manufacturers are responding by expanding their E2W portfolios, offering models with improved range, performance, and affordability.

