Renouvellements P&C de janvier 2024

Croissance des lignes cibles dans des conditions de marché attractives

Comme annoncé lors de la présentation de son plan stratégique Forward 2026 en septembre 2023, SCOR affiche une croissance de son activité P&C sur ses lignes cibles tout en construisant un portefeuille équilibré et résilient, dans un marché qui continue à être porteur.

Lors des renouvellements de janvier 2024, SCOR affiche une croissance d’EGPI 1 de 13,6 % 2 , dépassant l’hypothèse moyenne du plan stratégique Forward 2026, avec : Une croissance de l’EGPI de + 13,3 % 2 en « Engineering » , en Marine, en assurance décennale et en responsabilité à l’international, améliorant ainsi la diversification du portefeuille ; Une accélération du développement des « Alternative Solutions » (EGPI plus que doublé 2 ) bénéficiant d’une forte activité sur les nouvelles affaires, qui répond à la demande de solutions sur mesure ; Une souscription qui reste prudente sur les activités exposées au changement climatique tout en accompagnant les clients dans leur besoin de couvertures des risques de catastrophes naturelles ; Un appétit toujours limité en matière de risques de responsabilités aux États-Unis avec un niveau d’EGPI en légère baisse.

Dans l’ensemble, SCOR renforce la rentabilité technique attendue de son portefeuille à travers une amélioration de son ratio net de souscription de 1,5 point (hors « Alternative Solutions » ) grâce à une augmentation des tarifs de + 3,1 %, dont + 6,6 % sur les affaires non-proportionnelles.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de l’activité P&C à SCOR, déclare : « Un an après les renouvellements de 2023, qui s’étaient déroulés dans le contexte de marché le plus porteur de ces 20 dernières années, SCOR poursuit lors de ces renouvellements de janvier 2024 l’amélioration de la qualité et de la rentabilité technique de son portefeuille P&C, en maintenant une souscription disciplinée du point de vue de la tarification et des termes & conditions. Dans ce marché favorable, nous saisissons les opportunités attrayantes qui nous sont offertes, comme l’illustre la croissance de 13,6 % réalisée en janvier. Je m'attends à ce que les conditions de marché restent attractives cette année, soutenues par la demande des cédantes et la discipline maintenue par les réassureurs. Les équipes de SCOR continuent de s’appuyer sur ce marché porteur, afin de créer de la valeur et de mettre en œuvre le plan stratégique Forward 2026 avec succès ».

Renouvellements des traités de réassurance P&C de janvier 2024

Lors des renouvellements de janvier 2024, la demande de couverture de réassurance continue d’augmenter. Bien que l’offre de capacité disponible progresse par rapport à l'année dernière, le déséquilibre entre l’offre et la demande demeure. Dans ce contexte, SCOR affiche une croissance de ses lignes d’activité cibles, conserve des termes et conditions attrayants et améliore la rentabilité de son portefeuille de réassurance P&C.

Portefeuille de réassurance renouvelé au 1 er janvier 2024 1 :

Primes renouvelées

(en EUR millions) 2 Évolution par rapport à janvier 20232 Principales lignes concernées Traités « P&C Lines »3 2 198 + 0,8 % dont risques de Catastrophes Naturelles (+ 9,9 %) dont Engineering, Marine, assurance décennale et responsabilité à l’international (+ 13,3 %) Traités « Global Lines » (hors « Alternative Solutions »)4 1 498 + 9,4 % « Alternative Solutions » 550 + 191,5 % TOTAL 4 246 + 13,6 %

Environ 62 % des primes de réassurance P&C, soit 41 % du total des primes P&C de SCOR, sont renouvelées en janvier. Sans tenir compte d’une transaction structurée de grande ampleur ni de l’apport de capacité de SCOR aux syndicats Lloyd’s en tant que tierce partie (« SUL »). La catégorie de traités « P&C Lines » inclut les branches Dommages, Dommages cat., Responsabilité, Automobile et d’autres lignes d’affaires apparentées (Assurances de personnes, Nucléaire, Terrorisme, Risques spéciaux, Extension de garantie automobile et Rétrocession). La catégorie de traités « Global Lines » inclut les branches Agriculture, Aviation, Crédit Caution, Assurance décennale, Engineering , Marine et Énergie, Espace, Cyber .

L’EGPI des « P&C Lines » progresse de 0,8 %2, porté par une discipline maintenue sur la souscription de risques de Catastrophes naturelles et une exposition en baisse sur les lignes de responsabilité aux États Unis. Les primes liées à la couverture des risques de Catastrophes naturelles affichent une progression de 9,9 % principalement liée à l’augmentation des prix, tout en gardant une sous-pondération de l’exposition net à ce type de risque. En ce qui concerne les risques de responsabilité aux États Unis, SCOR maintient une approche prudente en renouvelant son portefeuille auprès de clients sélectionnés. Ceci conduit à un niveau d’EGPI en baisse par rapport à l’année dernière et donc à une exposition réduite à cette ligne d’affaire.

L’EGPI des « Global Lines », excluant les affaires d’« Alternative Solutions », progresse de 9,4 %2. Cette évolution est tirée par la croissance des lignes d’activité cibles qui améliorent la diversification, telles que les lignes d’« Engineering », de Marine et d’assurance décennale, en accord avec le plan Forward 2026.

L’EGPI des « Alternative Solutions » enregistre une croissance de 191,5 %2, par rapport au 1er janvier 2023, bénéficiant d’une forte activité sur les nouvelles affaires en provenance de toutes les zones géographiques.

L’augmentation attendue de la rentabilité technique se traduit par une amélioration du ratio net de souscription de 1,5 point (hors « Alternative Solutions ») sur le portefeuille renouvelé, grâce à une augmentation des tarifs de + 3,1 %, dont + 6,6 % sur les affaires non-proportionnelles.

En ce qui concerne les termes et conditions des traités, SCOR défend fermement les améliorations obtenues l’année dernière.

En matière de rétrocession, SCOR améliore sa protection à travers le renforcement de sa capacité et l’extension de sa couverture, à coût constant.

Sur les renouvellements à venir en 2024, SCOR anticipe le maintien de conditions tarifaires appropriées vis-à-vis du risque sous-jacent. La croissance du portefeuille va se poursuivre au cours de l’année, en partie grâce aux nombreux contrats actuellement à l’étude en « Alternative Solutions ». En parallèle, SCOR poursuit son développement en matière de « Risk Partnerships » avec des partenaires existants et nouveaux.

Pièce jointe