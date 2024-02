Nicox : Présentations au prochain Congrès Annuel 2024 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)

6 février 2024 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce des présentations sur le NCX 470 et le NCX 1728 au prochain Congrès Annuel 2024 de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), une conférence clé dans le domaine de l’ophtalmologie qui se tiendra du 5 au 9 mai 2024 à Seattle, Washington, Etats-Unis.



Titre : Tolerability and intraocular pressure (IOP)-lowering efficacy following 5-day repeated dosing with NCX 470 0.1% ophthalmic solution, Lumigan® and Rhopressa®: a comparative head-to-head study in rabbits and dogs

Type : Présentation d’un poster

Titre de la session : Tools and advancements in glaucoma diagnosis, monitoring, medications, and lasers

Date : 6 mai 2024 de 8h30 à 10h15 (heure locale Etats-Unis)

Présentation : Francesco Impagnatiello, PhD, Nicox Research Institute



NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) est actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Les résultats de l’étude Mont Blanc, la première des deux études cliniques de phase 3, ont été communiqués en octobre 2022. La deuxième étude clinique de phase 3, l’étude Denali, est actuellement en cours et les résultats sont attendus en 2025 sur la base du taux actuel de recrutement des patients.



Titre : NCX 1728, a novel nitric oxide (NO)-donating avanafil: Formulation development and in vivo testing in a rabbit model of ischemia/reperfusion injury of the optic nerve head and retina

Type : Présentation d’un poster

Titre de la session : Neuroprotection, blood flow, ischemia-reperfusion and aqueous humor dynamics

Date : 5 mai de 15h15 à 17h00 (heure locale Etats-Unis)

Présentation : Corinna Galli, PhD, Nicox Research Institute



NCX 1728 est un inhibiteur de la phosphodiestérase 5 (PDE-5) donneur de NO, le principal candidat d’une nouvelle classe de molécules donneuses de NO basées entièrement sur l’activité modulée par le NO. Le NCX 1728 est actuellement en évaluation préclinique pour un développement dans les maladies de la rétine.



Point des activités de la Société



La Société estime être financée jusqu'en juin 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470. La Société poursuit des discussions de concession de licence et pour d’autres accords générateurs de revenus, étudie plusieurs options stratégiques et est en discussion avec ses créanciers pour restructurer sa dette.