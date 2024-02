PHILIPPINES, February 6 - Press Release

February 6, 2024 Robin: End Cha-Cha Word War by Resolving Voting Issue The Senate and House of Representatives can end a long-running word war over Charter change by acting on a resolution that settles the issue of whether both houses should vote jointly or separately in amending the 1987 Constitution. Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said his Resolution of Both Houses 7 can be tackled along with ongoing discussions on economic amendments to the Charter. RBH 7 seeks to amend Section 1 of Article XVII (Amendments or Revisions) in the Constitution to have both houses of Congress voting separately. "Kasabay po sana natin talakayin ang patungkol sa aking resolusyon na atin pong harapin na, ngayon na, itong patungkol sa voting separately. Sana po ay makasabay nito sa ating padinig patungkol sa pang ekonomiyang probisyon sapagka't sa aking palagay ito na po ang panahon upang linawin natin kung ano man po ang nakaligtaan ng mga bumuo ng 1987 Constitution (Let us tackle RBH 7 now, on voting separately. I hope this can be done simultaneously with hearings on economic amendments because it is high time we resolve what the framers of the Constitution forgot)," he said in his privilege speech late Monday. "Tayo po ang maging daan upang malinawan, matigil ang kalituhan, at tayo ay magkaroon na ng katahimikan at di na maulit uli ang palitan ng salita, palitan ng mga press release sapagka't ito lamang po ang solusyon... Yan na po ang magbibigay ng closure na talagang ang ating Saligang Batas (We can lead the way to stop the confusion and stop the exchange of words and press releases. This is the only solution... That is the way to bring closure to the issue regarding the Constitution)," he added. Padilla, who lamented the recent exchange of words between the two houses of Congress, noted that during Monday's hearing of the subcommittee on constitutional amendments, constitutionalists including former Justice Vicente Mendoza were in favor of both houses meeting jointly but voting separately. He reiterated this issue must be settled first before discussions on other aspects of the Charter can take place. "Tayo na po ang mag-amyenda at ilagay na natin ang sinasabi ng mga expert sa batas kanina sa Saligang Batas sinasabi nila na nakaligtaan. Kaya po tayo ay nagsulong kanina upang amyendahan mismo upang matuldukan na po talaga ang kalituhang dulot ng probisyon na ito sa pamamagitan po yan ng isang resolution na aking ihinain kaninang umaga (Let us be the ones to amend that provision which constitutional experts have said had been forgotten. That is why I filed RBH 7, to end the confusion about voting separately or jointly)," he said. Robin: Tapusin ang Word War sa Cha-Cha sa Pamamagitan ng Pagresolba sa Voting Issue Maaaring tigilan na ng Senado at Kamara ang alitan sa pag-amyenda sa Saligang Batas sa pamamagitan ng pag-aksyon sa resolusyon ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla na tutuldok sa isyu kung boboto ba ng magkasama o magkahiwalay ang Senado at Kamara sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Ani Padilla, ang kanyang Resolution of Both Houses 7 ay maaaring talakayin kasabay ng pagtalakay sa economic amendments sa Saligang Batas. Sa RBH 7, aamyendahan ang Section 1 ng Article XVII (Amendments or Revisions) para magkahiwalay ang pagboto ng dalawang kapulungan. "Kasabay po sana natin talakayin ang patungkol sa aking resolusyon na atin pong harapin na, ngayon na, itong patungkol sa voting separately. Sana po ay makasabay nito sa ating padinig patungkol sa pang ekonomiyang probisyon sapagka't sa aking palagay ito na po ang panahon upang linawin natin kung ano man po ang nakaligtaan ng mga bumuo ng 1987 Constitution," aniya sa kanyang privilege speech Lunes ng gabi. "Tayo po ang maging daan upang malinawan, matigil ang kalituhan, at tayo ay magkaroon na ng katahimikan at di na maulit uli ang palitan ng salita, palitan ng mga press release sapagka't ito lamang po ang solusyon... Yan na po ang magbibigay ng closure na talagang ang ating Saligang Batas," dagdag niya. Ani Padilla, na nalungkot sa palitan ng salita ng Senado at Kamara, nasabi ng constitutionalist sa pagdinig ng subcommittee on constitutional amendments kasama si dating Justice Vicente Mendoza ay pabor sa dalawang kapulungan na mag joint session pero boboto nang hiwalay. Inulit niya na dapat tuldukan ang isyu na ito bago talakayin ang ibang aspeto ng Saligang Batas. "Tayo na po ang mag-amyenda at ilagay na natin ang sinasabi ng mga expert sa batas kanina sa Saligang Batas sinasabi nila na nakaligtaan. Kaya po tayo ay nagsulong kanina upang amyendahan mismo upang matuldukan na po talaga ang kalituhang dulot ng probisyon na ito sa pamamagitan po yan ng isang resolution na aking ihinain kaninang umaga," aniya.