EADPP-Certificering voor Dataprofessionals Gelanceerd door EADPP.eu en PrivacyEnablers.eu

EADPP en Privacy Enablers lanceren de EADPP-certificering voor dataprofessionals, de gouden standaard voor gecombineerde GDPR- en cybersecurity certificering

We zijn trots om de EADPP-certificering aan te kondigen. Deze certificering zet een nieuwe norm voor professionals en waarborgt een hoger niveau van privacy en verantwoording in het Europese landschap” — EADPP-voorzitter, Jaik Dekker

AMSTERDAM, NETHERLANDS, February 6, 2024 / EINPresswire.com / -- EADPP en Privacy Enablers lanceren de EADPP-certificering voor Data Protection Professionals: Het zetten van de gouden standaard binnen de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)De European Association of Data Protection Professionals (EADPP) en Privacy Enablers zijn verheugd de lancering aan te kondigen van de EADPP-certificering voor Data Protection Professionals. Deze baanbrekende certificering, die wordt aangekondigd als de gouden standaard binnen de Europese AVG/GDPR, is klaar om een revolutie teweeg te brengen in het certificeringslandschap voor gegevensbescherming in Europa.EADPP heeft zich ontwikkeld tot een dynamische gemeenschap met meer dan 10.000 leden op LinkedIn. Met het oog op de toenemende vraag naar een Europese standaard voor de erkenning van professionals op het gebied van privacy, gegevensbescherming en cyberbeveiliging, begon de vereniging aan een reis van vijf jaar om de certificering tot stand te brengen.De voorzitter van EADPP, Jaik Dekker, is enorm trots op deze monumentale prestatie: "Deze certificering stelt een nieuwe norm voor professionals en zorgt voor een hogere standaard van privacy en verantwoording in het Europese landschap."Het uitbesteden van het certificeringsproces aan Privacy Enablers benadrukt het streven naar uitmuntendheid van EADPP. Frank van Steenwinkel, medeoprichter van Privacy Enablers, verklaarde: "Deze gouden standaard zal de algehele kwaliteit van gegevensbescherming verbeteren, voortdurende professionele ontwikkeling stimuleren en een robuust platform bieden voor de evolutie van de EADPP-certificering voor de AVG/GDPR."Voor de meest actuele informatie over deze certificering en om zelf een EADPP Certified Data Protection Professional te worden, kunt u de websites van EADPP ( https://www.eadpp.eu/ ) en Privacy Enablers (https:// privacyenablers.eu /) bezoeken.Over EADPP:EADPP, opgericht in 2018, is een prominente organisatie die zich inzet voor het bevorderen van gegevensbescherming binnen de EU en daarbuiten. Het legt de nadruk op de bevordering van ethische praktijken en het handhaven van privacyrechten, en dient als een hub voor professionals die gepassioneerd zijn over het beschermen van persoonlijke gegevens en het naleven van regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.Voor vragen kunt u contact opnemen met EADPP via https:// eadpp.eu/contact Over Privacy Enablers:Privacy Enablers richt zich op het aanpakken van de complexe uitdagingen die de Europese regelgeving voor gegevensbescherming met zich meebrengt. Hun missie draait om het leveren van certificeringsdiensten voor privacy professionals, organisaties en bedrijven met een aanpak die ingaat op het "hoe" van gegevensbescherming, waaronder juridische aspecten, cyberbeveiliging en proceselementen.Voor vragen kunt u contact opnemen met Privacy Enablers via pressroom@privacyenablers.eu