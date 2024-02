Découvrez les produits d’épicerie qui ont le plus augmenté au Québec en 2024

Milesopedia révèle la rétrospective surprenante de 100grammes

MONTREAL, QUéBEC, CANADA, February 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Milesopedia dévoile en exclusivité la rétrospective approfondie réalisée par 100grammes.ca, une analyse méticuleuse qui fait l’état de l’évolution du prix de plus de 3 400 produits d'épicerie sur 2023. Le constat : une hausse du panier d’épicerie de 6,2% (hors taxes) auprès des cinq épiciers majeurs du Québec entre les mois de mars 2023 et janvier 2024.Cette étude menée par 100grammes, pionnier dans l’analyse comparative des prix en épicerie au Québec, a permis de constater l'évolution des prix de 29 produits essentiels, représentant un panier d'épicerie équilibré, à travers cinq des plus grandes chaînes de supermarchés du Québec : IGA, Maxi, Metro, Provigo, et Super C. Avec plus de 43 000 prix analysés, la rétrospective de 100grammes fournit une image claire de la situation actuelle, soulignant une hausse notable des coûts d'épicerie sur la période analysée..« Chez 100grammes, nous avons toujours été motivés par l'idée de rendre l'épicerie plus accessible et économique pour tous. Cette rétrospective est le fruit de notre engagement à fournir des données fiables et utiles pour aider nos abonnés à naviguer dans les défis de l'inflation et des changements du marché. Notre collaboration avec Milesopedia renforce cette mission, en apportant une nouvelle dimension à notre analyse grâce à leur expertise en programmes de fidélité », rapportent Evangelina et Patrick, les fondateurs de 100grammes.ca.Parmi les faits saillants, on note une volatilité marquée dans les prix de certaines catégories comme les viandes et les fruits, ainsi qu'une tendance à la hausse pour des produits comme le poulet (+21% sur l'année, +38% à la même date un an plus tard) et le bœuf haché (+9% sur l'année, +14% à la même date un an plus tard), contrastée par une baisse surprenante du prix du filet de porc (-5% sur l'année, -32% à la même date un an plus tard).L'étude révèle également des variations intéressantes dans les produits du garde-manger et du frigidaire, mettant en lumière la nécessité d'une planification astucieuse des achats et l’importance d’analyser le coût des produits, rapporté sur un poids commun, dixit le 100grammes.Retrouvez ici toutes les statistiques et informations sur la rétrospective de 100grammes.Le partenariat avec Milesopedia apporte aussi une valeur ajoutée notable : les consommateurs détiennent une occasion majeure d’économiser trois fois plus en comparant les prix des produits de 100grammes.ca, en accumulant des points de fidélité avec les programmes PC Optimum, Scène+ ou encore moi et en utilisant une des meilleures cartes de crédit pour l'épicerie afin de maximiser les économies, par exemple:la Carte Cobaltᴹᴰ American Express offrant 5 points par dollar d’achat chez Super C, Metro et certains IGA, la Carte Mastercard World Elite de la Banque Nationale offrant jusqu’à 5 points par dollar d’achat dans toutes les épiceries (dont Maxi), ou encore la Carte American Expressᴹᴰ Or de la Banque Scotiaᴹᴰ offrant 6 points par dollar d’achat dans la plupart des IGA et 5 points par dollar d’achat chez Super C et Metro.« En combinant nos connaissances en matière de programmes de fidélité et cartes de crédit avec l’expertise de 100grammes en matière de prix, ensemble, nous offrons des perspectives inédites et des stratégies concrètes pour aider les consommateurs à optimiser leurs dépenses et budget en épicerie, même en période de fluctuations économiques » selon Jean-Maximilien Voisine, président-fondateur de milesopedia.com.Avec 100grammes, il est facile de s’abonner à leur site pour découvrir les tendances de prix, les comparer, créer sa liste d'épiceries puis d’utiliser la carte de fidélité et la carte de crédit adaptées à la caisse de son épicerie, afin de tripler ses économies.- 30 -RenseignementsMilesopedia: media@milesopedia.com100grammes: bonjour@100grammes.caSalle de presseÀ propos de 100grammes100grammes, plus qu'un simple moteur de recherche, est une plateforme révolutionnaire dédiée à l'économie en épicerie et analyse les prix par tranche de 100 grammes. Sa mission fondamentale est de fournir des informations précises et des outils pratiques à ses membres, les guidant vers des économies importantes à l’épicerie. Fièrement indépendante, cette plateforme prospère grâce au soutien et à la contribution de sa communauté d'abonnés.À propos de MilesopediaDepuis sa création en 2015, la FinTech montréalaise Milesopedia a su s’établir comme la référence canadienne bilingue sur les programmes de fidélité et les cartes de crédit au Canada. L’entreprise propose une solution de comparaison de cartes de crédit, la plus utilisée au pays, rejoignant plus d’un million de lecteurs uniques mensuels, grâce à son réseau de 17 partenaires : Protégez-Vous, François Charron, Educfinance, Dollars et cents | L’actualité, Mon Fric (Attraction Web), BB Jetlag, Retraite 101, Club Boomerang, Le Jeune retraité, NoovoMoi (Bell Media), Guides Ulysse, Ca$hmire+, InfoBref, Chexy, RedFlagDeals et Les Coops de l’information (CN2i), The Canadian Jetsetter.L’entreprise rend les produits financiers plus accessibles aux consommateurs en vulgarisant les informations sur la littératie financière et promeut un usage responsable et profitable des cartes de crédit disponibles au Canada.Socialement engagée, Milesopedia est accréditée Entreprise Enfant Soleil platine depuis décembre 2022.