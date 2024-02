Gestion agricole du Canada lance une nouvelle série d’ateliers d’évaluation des pratiques agricoles – Semer le succès : Évaluer, agir, réussir!

OTTAWA, 05 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce n’est pas un secret : les producteurs primaires qui adoptent des pratiques de gestion d’entreprise agricole bénéficient d’une rentabilité accrue, d’une plus grande confiance, d’une plus grande tranquillité d’esprit et d’une meilleure harmonie au sein de la famille et de l’équipe d’exploitation. Mais quelles sont les meilleures pratiques en matière de gestion d’entreprise agricole? Et par où commencer?



L’atelier d’évaluation des pratiques agricoles « Semer le succès » est conçu pour aider les producteurs à améliorer leurs pratiques d’entreprise en combinant l’auto-évaluation et l’élaboration d’un plan d’action avec l’accès à des ressources de soutien pour obtenir des résultats : Évaluer, agir, réussir!

Cet atelier d’une journée est gratuit et s’adresse à tous les producteurs, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés. Les familles d’agriculteurs et les équipes de gestion sont invitées à participer ensemble à l’atelier.

Les participants parcourront les principaux domaines de gestion et évalueront leurs pratiques actuelles dans ces domaines :

Gestion de la production; Marketing; Gestion financière; Gestion des ressources humaines; Responsabilité sociale; Planification de la relève; Objectifs opérationnels.

En fonction des résultats de leur auto-évaluation, les participants détermineront quels sont les domaines qu’ils doivent améliorer en priorité pour commencer à élaborer des plans d’action en conséquence. On ne demandera pas aux participants de faire part de détails personnels ou financiers en lien avec leur exploitation, mais plutôt de comparer leurs façons de faire avec les pratiques exemplaires en vigueur au sein de l’industrie. Les participants apprendront aussi comment accéder à des ressources et à un soutien supplémentaires, notamment des conseils, des formations et des programmes de financement à frais partagés, afin de soutenir leurs objectifs opérationnels.

L’atelier est offert gratuitement à tous les producteurs agricoles grâce au financement du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture.

Planifiez à participer à « Semer le succès : atelier d’évaluation des pratiques agricoles » près de chez-vous! Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, veuillez consulter la page https://fmc-gac.com/semersucces/?lang=fr.

Ce projet est financé en partie par le Programme de solutions pour la main d’œuvre sectorielle.

À propos de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, de ressources et d’outils spécialisés en gestion d’entreprise, le tout pour placer les agriculteurs canadiens sur la voie du succès. Gestion agricole du Canada peut réaliser ses activités et programmes grâce au soutien de généreux commanditaires et alliés, dont le gouvernement du Canada.

À propos du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture

Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) est un organisme national, sans but lucratif, qui se consacre à répondre aux enjeux liés aux ressources humaines qu’affrontent les entreprises agricoles de tout le Canada. Le CCRHA travaille avec les intervenants des associations agricoles, les enseignants et les responsables de tous les ordres de gouvernement à l'examen des enjeux en matière de main-d'œuvre et à la création de solutions constructives afin d'assurer le dynamisme futur de l'industrie agricole canadienne.

À propos du Programme de solutions pour la main d’œuvre sectorielle

Le Programme de solutions pour la main d’œuvre sectorielle aide les secteurs clés de l’économie à mettre en œuvre des solutions afin de répondre à leurs besoins actuels et émergents en matière de main-d’œuvre. Le programme soutient des projets centrés sur une série d'activités axées sur l'industrie, telles que la formation et la requalification des travailleurs, l'aide aux employeurs pour conserver et attirer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée et d'autres solutions créatives pour aider les secteurs à répondre aux besoins du marché de l'emploi.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Colleen Acres

Gestionnaire de projet

Ottawa, Ontario

Courriel : info@fmc-gac.com

www.FMC-GAC.com

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac98b9a2-0f39-4077-a266-703ef84d8886/fr