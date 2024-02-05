Yiviva（醫起）宣布與阿斯特捷利康簽署諒解備忘錄，透過系統生物學方法開發（創新）平台、技術和創新療法

美國紐約和中國上海, Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yiviva，一家正在開發系統生物學藥物用於治療衰老相關疾病處於臨床階段的平台生物技術公司，與阿斯特捷利康中國簽署了一份合作備忘錄 （MOU），將在中國成都的阿斯特捷利康創新園區（iCampus）建立研發合作關係。 簽約儀式在上海國家會展中心舉辦的2023年中國國際進口博覽會（CIIE）上舉行。 為了解決全球未滿足的醫療需求，Yiviva和阿斯特捷利康中國將共同建構由院士和專家團隊領導的科研轉化和產業發展平台，旨在根據美國食品藥物管理局（FDA）和中國國家藥品監督管理局 （NMPA）對植物藥的新監管途徑實現植物藥現代化。



阿斯特捷利康中國區副總裁兼DCI和CSE負責人Lily Zhu表示：「2023年是阿斯特捷利康在中國成立的第30週年。阿斯特捷利康與成都市政府和成都高新技術產業區（CDHT）合作， 正在建立一個中西醫結合的現代醫療保健發展平台。在CIIE上，阿斯特捷利康宣布了進一步實現中藥全球化的計劃。我們與Yiviva的戰略合作夥伴關係將推進我們如何開發受中藥啟發的創新藥物的藍圖。”

Yiviva聯合創辦人兼執行長鄭培堃表示：「疾病無國界。透過將西方和東方醫學的理論知識和最佳實踐經驗結合起來，我們可以從古老的智慧中學習，並用來開發未來的藥物。這種開發模式稱之為WE (West+East) Medicine。結合阿斯特捷利康中國的專業知識、生態系統和資源，與Yiviva的團隊、平台技術和研發管線，我們可以開創系統生物學藥物開發的新範式，以應對全球未被滿足的醫療需求。”

關於Yiviva（醫起）在腫瘤學領域的平台技術和研發管線

Yiviva的藥物發現平台- STAR（訊號傳導、活性和反應）加速了可影響免疫功能、發炎反應、細胞生長、代謝功能和激素活性的植物療法的識別。 透過STAR，Yiviva可以設計精密的多標靶藥物，以適應複雜的疾病生物學。 Yiviva至今已經發現了六種治療癌症和發炎性疾病的一級候選藥物。 運用與生物活性相關的、基於機制的專利品質控制技術，Yiviva可以生產批次間品質一致的藥品，以滿足複雜藥品的既定監管要求。

Yiviva的主要候選藥物YIV-906是4種藥用植物的特定萃取物，靈感來自一種有1800年歷史的中藥配方。 YIV-906在腫瘤微環境中起免疫調節劑的作用，使「冷」腫瘤變「熱」並增強化療、免疫療法、細胞療法或放射療法的抗腫瘤活性；且在胃腸道中起細胞保護劑 的作用，減少非血液毒性並加速受損組織的恢復。 Yiviva已經在實體瘤（肝細胞癌、癌症、癌症和直腸癌）中開展了8項早期臨床試驗，有前景的數據表明YIV-906可以延長患者生存期並提高患者生活品質。 Yiviva最近招募了最後一名受試者參與索拉非尼聯合YIV-906治療乙型肝炎相關的肝細胞癌患者的一線隨機雙盲2b期臨床研究。 這個被稱為「CALM」 的項目，是在美國、中國大陸、香港和台灣進行的一項國際多中心臨床試驗，數據預計將於2024年公佈。

Yiviva最近發表了在耶魯大學進行的關於其治療前列腺癌的新型治療藥物YIV-818-A的臨床前數據。 YIV-818-A透過多種機制發揮作用，包括雄性激素受體下調、糖皮質激素受體抑制、表觀遺傳學調節，可以幫助克服前列腺癌的抗藥性，並提高阿帕魯胺、達魯胺或恩札魯胺的療效。

關於Yiviva（醫起）

Yiviva是一家處於臨床階段的平台生物技術公司，透過開發系統生物學藥物，以預防、治療和/或治癒與老化相關的疾病，包括癌症和發炎性疾病。 該公司由耶魯大學的亨利·布朗森藥理學和醫學講席教授鄭永齊院士共同創立，團隊分佈於美國和大中華區。 Yiviva的投資者包括美國國家癌症研究基金會和亞洲癌症研究基金會。 欲了解更多信息，請訪問https://yiviva.com.

關於阿斯特捷利康

阿斯特捷利康（倫敦證券交易所/STO/納斯達克股票代碼：AZN）是一家全球性、以科學為本、患者至上的製藥公司，專注於腫瘤、心血管、腎臟、代謝、呼吸、免疫、 罕見疾病等治療領域的藥物研發、生產營運及商業化。 總部位於英國劍橋的阿斯特捷利康在100多個國家開展業務，其創新藥物已被全球數百萬名患者使用。 請造訪astrazeneca.com並在社群媒體@astrazeneca上關注該公司。





聯絡方式：

電郵：hello@yiviva.com

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