Yiviva（医起）宣布与阿斯利康签署谅解备忘录，通过系统生物学方法开发（创新）平台、技术和创新疗法

美国纽约和中国上海, Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yiviva，一家正在开发系统生物学药物用于治疗衰老相关疾病处于临床阶段的平台生物技术公司，与阿斯利康中国签署了一份合作备忘录（MOU），将在中国成都的阿斯利康创新园区（iCampus）建立研发合作关系。签约仪式在上海国家会展中心举办的2023年中国国际进口博览会（CIIE）上举行。为了解决全球未满足的医疗需求，Yiviva和阿斯利康中国将共同构建由院士和专家团队领导的科研转化和产业发展平台，旨在根据美国食品药品监督管理局（FDA）和中国国家药品监督管理局（NMPA）对植物药的新监管途径实现植物药现代化。

阿斯利康中国区副总裁兼DCI和CSE负责人Lily Zhu表示：“2023年是阿斯利康在中国成立的第30周年。阿斯利康与成都市政府和成都高新技术产业区（CDHT）合作，正在建立一个中西医结合的现代医疗保健发展平台。在CIIE上，阿斯利康宣布了进一步实现中药全球化的计划。我们与Yiviva的战略合作伙伴关系将推进我们如何开发受中药启发的创新药物的蓝图。”

Yiviva联合创始人兼首席执行官郑培堃表示：“疾病无国界。通过将西方和东方医学的理论知识和最佳实践经验结合起来，我们可以从古老的智慧中学习，并用来开发未来的药物。这种开发模式称之为WE (West+East) Medicine。结合阿斯利康中国的专业知识、生态系统和资源，与Yiviva的团队、平台技术和研发管线，我们可以开创系统生物学药物开发的新范式，以应对全球未被满足的医疗需求。”

关于Yiviva（医起）在肿瘤学领域的平台技术和研发管线

Yiviva的STAR（信号转导、活性和反应）药物发现平台加速了可影响免疫功能、炎症反应、细胞生长、代谢功能和激素活性的植物疗法的识别。通过STAR，Yiviva可以设计精密的多靶点药物，以适应复杂的疾病生物学。Yiviva至今已经发现了六种治疗癌症和炎症性疾病的一级候选药物。运用与生物活性相关的、基于机制的专利质量控制技术，Yiviva可以生产批次间质量一致的药品，以满足复杂药品的既定监管要求。

Yiviva的主要候选药物YIV-906是4种药用植物的特定提取物，灵感来自一种有1800年历史的中药配方。YIV-906在肿瘤微环境中起免疫调节剂的作用，使“冷”肿瘤变“热”并增强化疗、免疫疗法、细胞疗法或放射疗法的抗肿瘤活性；且在胃肠道中起细胞保护剂的作用，减少非血液毒性并加快受损组织的恢复。Yiviva已经在实体瘤（肝细胞癌、癌症、癌症和直肠癌）中开展了8项早期临床试验，有前景的数据表明YIV-906可以延长患者生存期并提高患者生活质量。Yiviva最近招募了最后一名受试者参与索拉非尼联合YIV-906治疗乙型肝炎相关的肝细胞癌患者的一线随机双盲2b期临床研究。这个被称为“CALM” 的项目，是在美国、中国大陆、香港和台湾进行的一项国际多中心临床试验，数据预计将于2024年公布。

Yiviva最近发表了在耶鲁大学进行的关于其治疗前列腺癌的新型治疗药物YIV-818-A的临床前数据。YIV-818-A通过多种机制发挥作用，包括雄激素受体下调、糖皮质激素受体抑制、表观遗传学调节，可以帮助克服前列腺癌的耐药性，并提高阿帕鲁胺、达鲁胺或恩扎鲁胺的疗效。

关于Yiviva（医起）

Yiviva是一家处于临床阶段的平台生物技术公司，通过开发系统生物学药物，以预防、治疗和/或治愈与衰老相关的疾病，包括癌症和炎症性疾病。该公司由耶鲁大学的亨利·布朗森药理学和医学讲席教授郑永齐院士共同创立，团队分布于美国和大中华区。Yiviva的投资者包括美国国家癌症研究基金会和亚洲癌症研究基金会。欲了解更多信息，请访问https://yiviva.com.

关于阿斯利康

阿斯利康（伦敦证券交易所/STO/纳斯达克股票代码：AZN）是一家全球性、科学为本、患者至上的制药公司，专注于肿瘤、心血管、肾脏、代谢、呼吸、免疫、罕见病等治疗领域的药物研发、生产运营和商业化。总部位于英国剑桥的阿斯利康在100多个国家开展业务，其创新药物被全球数百万患者使用。请访问astrazeneca.com并在社交媒体@astrazeneca上关注该公司。





联系方式：

邮箱：hello@yiviva.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd9742a6-ae63-4baa-879e-ad38eed67329/zh-Hans