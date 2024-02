L’étude révèle que le marché devrait progresser au rythme de 10 % par an au cours des cinq prochaines années, pour dépasser les 2,6 millions d’interventions dans l’UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis

FRAMINGHAM, État du Massachusetts, 02 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health , cabinet de conseil international en recherche clinique dont la mission vise à humaniser les soins de santé et les sciences de la vie, copublie ce jour le rapport Chirurgie robot-assistée en orthopédie : périmètre 2024 en partenariat avec MassMEDIC, le Massachusetts Medical Device Industry Council, la plus grande association régionale de technologie médicale aux États-Unis, son partenaire en la matière. L’étude passe au crible l’environnement clinique et commercial actuel, y compris les applications actuelles et à venir de la robotique en orthopédie, les tendances du marché, tout en identifiant les acteurs et technologies de demain.

Parmi ses observations, le rapport apporte plusieurs éclairages clés :

Le recours à la chirurgie robot-assistée représente aujourd’hui 40,6 % des arthroplasties du genou, et atteindra 52,5 % dans les cinq prochaines années, suivies des arthroplasties de la hanche (30,5 %) et des fusions vertébrales (24,4 %).

Le marché de la chirurgie robot-assistée en orthopédie connaîtra un essor considérable dans les principaux pays de la région Asie-Pacifique, dont la Chine, l’Inde et le Japon. Son périmètre actuel enregistrera une progression de 45 %, soit un bond de près de 50 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Les technologies de réalité virtuelle et augmentée deviennent de plus en plus fondamentales en robotique orthopédique, réduisant la courbe d’apprentissage et prodiguant davantage de confort aux chirurgiens.



Pour Piergiulio Lauriano, directeur de la stratégie chez Alira Health, « Les patients et les prestataires de santé d’aujourd’hui attendent des solutions chirurgicales moins invasives, plus rentables, plus précises, et assorties de périodes de convalescence moins longues. En outre, force est de constater une demande à la hausse pour des traitements qui optimisent non seulement la récupération des patients, mais qui leur permettent également de recouvrer l’état de santé qu’ils avaient avant leurs problèmes médicaux. Cette recherche montre comment notre industrie peut réagir en développant des robots orthopédiques de taille inférieure, plus abordables, plus spécialisés et favorisant la collaboration. Ces avancées ne se limitent pas qu’à la réduction des séjours à l’hôpital et des complications postopératoires ni à des besoins moindres en chirurgie révisionnelle ; elles sont de plus en plus axées sur le recouvrement de la santé, et visent à garantir que les patients retrouvent une qualité de vie optimale ».

Chirurgie robot-assistée en orthopédie : périmètre 2024 donne suite au rapport d’Alira Health intitulé Inventaire des pratiques de chirurgie robot-assistée , largement diffusé en 2022, et à sa collaboration avec le HTAi Medical Device Interest Group pour concevoir des directives fondées sur des preuves visant la conduite d’audits des technologies de la santé en matière de chirurgie robot-assistée. Les résultats récemment publiés de cette collaboration peuvent être consultés ici .

