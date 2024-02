Emperor renouvelle l’entente d’option sur la propriété

Duquesne West-Ottoman appartenant à 50% à Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 02 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’Emperor Metals Inc. (AUOZ-CSE, EMAUF-OTCQB, 9NH-FSE) a payé à Duparquet Assets Ltd., une compagnie privée détenue à 50% par Globex, le paiement du deuxième anniversaire de l’entente d’option afin de poursuivre l’entente d’option sur la propriété Duquesne West-Ottoman dans le canton Duparquet, Québec, SNRC-32D06. Les conditions de renouvellement pour l’année 2024 comprennent un paiement en argent comptant de 500 000 $ et une valeur de 300 000 $ en actions d’Emperor basée sur un 20 jours VWAP (prix moyen pondéré en fonction du volume calculé sur 20 ans) s’élevant à 2 583 119 actions. En 2023, Emperor a entrepris une campagne de 14 forages en plus de reprendre la description et faire l’analyse de 3 000 nouveaux échantillons provenant des forages historiques basé sur le concept d’un dépôt aurifère provenant d’une fosse à ciel ouvert à basse teneur plutôt qu’une mine souterraine à haute teneur. Lors des communiqués de presse précédents, Emperor a annoncé des intersections à hautes teneurs ainsi que des intersections à basses teneurs sur la base de leur modèle de fosse à ciel ouvert. Des résultats d’analyse additionnels sur les forages sont attendus et les 3 000 mètres d’échantillons provenant des forages historiques en préparation seront bientôt soumis pour analyse.

La propriété Duquesne West-Ottoman chevauche le métallotecte aurifère qu’est la Faille Destor-Porcupine sur plusieurs kilomètres à l’est de la ville de Duparquet, Québec. De nombreuses campagnes de forage antérieures ont délimité une ressource inférée de 4,17 millions de tonnes à une teneur de 5,42 g/t Au (coupée) ou 6,36 g/t Au (non-coupée) telle que mentionnée dans le rapport NI43-101 "Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duquesne-Ottoman Property, Quebec, Canada by Watts, Griffis and McOuat, David Power-Fardy, M.Sc., Senior Geologist and Kurt Breede, P.Eng., Senior Resource Engineer" daté du 20 octobre 2011. Le rapport est disponible sur le site internet de Globex le site internet de Globex. À noter qu’un prix de 960 $ USD l’once d’or et qu’un taux de change de 0,95 $ USD = 1,00 $ CAD ainsi qu’une épaisseur minimum des composites de 2,5 mètres ont été utilisés dans le calcul des ressources.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.