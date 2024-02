La Financière Canoe lauréate de cinq prix FundGrade A+ 2023 pour des rendements exceptionnels

CALGARY, Alberta, 02 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (“Financière Canoe”) a reçu cinq prix FundGrade A+ 2023 pour sa performance exceptionnelle.



Fonds lauréats du prix FundGrade A+® 2023 de la Financière Canoe :

Date de calcul FundGrade 31 décembre 2023.

La notation FundGrade A+® a été conçue pour reconnaître les fonds les plus performants qui génèrent les rendements ajustés au risque les plus constants. Il s'agit d'un prix annuel qui récompense « la crème de la crème » parmi les fonds de placements canadiens qui ont maintenu une note FundGrade élevée tout au long d'une année civile.

“Je suis extrêmement fier de notre équipe de placement et de sa réussite à offrir des rendements de premier ordre dans certaines des catégories d'actifs les plus importantes pour les investisseurs canadiens,” a déclaré Darcy Hulston, Président et chef de la direction, Financière Canoe.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur à 14,7 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

À propos de FundGrade A+ Awards

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les prix FundGrade A+® annuels sont décernés par Fundata Canada Inc. pour reconnaître « la crème de la crème » parmi les fonds de placements canadiens. Le calcul FundGrade A+® complète les notes FundGrade mensuelles et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio Sharpe, le ratio Sortino et le ratio d'information. La note de chaque ratio est calculée individuellement, couvrant toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d’un FundGrade mensuel. Les 10 % des fonds les plus riches obtiennent une note A ; les 20 % suivants des fonds obtiennent une note B ; les 40 % suivants des fonds obtiennent une note C ; les 20 % suivants des fonds reçoivent la note D ; et les 10 % des fonds les plus bas reçoivent une note E. Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une notation FundGrade chaque mois au cours de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de style GPA, où chaque FundGrade mensuel de « A » à « E » reçoit une note de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d’un fonds pour l’année détermine sa moyenne cumulative. Tout fonds avec une GPA de 3,5 ou plus reçoit un prix FundGrade A+®. Pour plus d’informations, consultez www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata s'efforce d'assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.

Le rendement de la Catégorie portefeuille d'actions Canoe, série A pour la période finissant le 31 décembre 2023 est le suivant : 4,13 % (1 an), 15,22 % (3 ans), 13,70 % (5 ans), 9,70 % (10 ans) et 7,12 % (depuis la création en février 2011). Le rendement de la Catégorie portefeuille de répartition d'actifs Canoe, série A, pour la période finissant le 31 décembre 2023 est le suivant : 4,34 % (1 an), 10,47 % (3 ans), 9,79 % (5 ans), 7,21 % (10 ans) et 5,20 % (depuis la création-février 2011). Le rendement de la Catégorie portefeuille nord-américain de revenu mensuel Canoe, série A, pour la période finissant le 31 décembre 2023 est le suivant : 4,71 % (1 an), 7,76 % (3 ans), 7,45 % (5 ans), 6,21 % (10 ans) et 6,71 % (depuis la création – décembre 2012). Le rendement de la Catégorie portefeuille défensif d'actions américaines Canoe, série A, pour la période finissant le 31 décembre 2023 est le suivant : 13,34 % (1 an), 9,74 % (3 ans), 11,93 % (5 ans), 11,00 % (10 ans) et 11,02 % (depuis la création-novembre 2013). Le rendement du Fonds d'actions mondiales Canoe, série A, pour la période finissant le 31 décembre 2023 est le suivant : -14,57 % (1 an), 6,13 % (3 ans), 10,60 % (5 ans), 10,60 % (10 ans) et 12,24. % (depuis la création-août 2011).

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, et tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, exception faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout détenteur de parts et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.