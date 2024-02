iHit Tech séduit à l’expo TPE24, et se classe comme premier choix pour ses arômes intenses et sa vapeur riche

SHENZHEN, Chine, 02 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 31 janvier, SMISS, l’un des principaux fabricants de solutions technologiques pour atomisation électronique, a dévoilé iHit Tech, sa plateforme technologique de vaporisation innovante, ainsi que deux produits phares de la technologie d’atomisation, iHit Solo et iHit Dual, au salon TPE de Las Vegas, aux États-Unis. La résistance iHit associe une base pour atomisation en céramique recouverte d’un film chauffant Mesh-plex, véritable innovation intégrée qui offre le meilleur des deux technologies d’atomisation.



Lors du salon TPE aux États-Unis, iHit Dual a créé la surprise à plusieurs reprises, et a charmé de nombreux utilisateurs grâce à ses performances exhaustives en matière d’atomisation.

iHit Dual recherche sans relâche des exigences technologiques d’atomisation des arômes pour produits jetables à haute capacité, proposant une nouvelle expérience de vapotage hors du commun, et constituant le meilleur choix grâce à ses arômes intenses et à sa vapeur ultra riche. La technologie iHit avec double résistance permet non seulement d’obtenir de superbes performances en matière de production de vapeur, mais confère à cette vapeur un aspect riche, ainsi que des arômes rafraîchissants et sucrés, comparables à ceux des mèches en coton. Grâce à ses performances constantes et à sa longue durée de vie, la résistance pour atomisation iHit a séduit de nombreux clients par ses performances exhaustives, qui surpassent clairement celles des autres résistances pour atomisation disponibles sur le marché. Sa restitution des arômes rivalise avec celle des mèches en coton, et ses performances fiables dépassent celles des résistances en céramique sur le marché, ce qui favorise également les progrès en matière de normes de réduction des risques dans ce secteur. Engagé pour l’innovation au sein de la technologie d’atomisation, iHit Tech cherche à offrir, dans le même temps, des arômes exceptionnels et une expérience plus sûre pour la santé de ses utilisateurs à chaque bouffée, une philosophie qui se reflète dans le slogan de la marque iHit : « Une expérience à chaque bouffée. »

Le produit présenté employant une technologie de résistance unique, iHit Solo, incarne des performances de premier ordre en matière d’atomisation, et est tout à fait compatible avec les produits jetables de capacité inférieure à 10 ml. Avec une puissance énergétique élevée de 11 W, il offre une expérience de vapotage intense et délicate avec un arôme rafraîchissant, parfumé et sucré sans perte de saveur en 6 000 bouffées, redéfinissant ainsi grandement la technologie d’atomisation. Il offre aux utilisateurs du monde entier un choix sans compromis, qui associe un arôme authentique et une meilleure expérience en termes de santé, ouvrant ainsi la voie vers une nouvelle ère d’application et d’itération innovantes en matière de technologie d’atomisation, pour l’ensemble du secteur.

Chaque résistance iHit, avec ses dimensions compactes de 9 × 4 × 2,5 mm, permet d’utiliser sur tous les produits iHit Tech des réservoirs d’e-liquide transparents de capacité supérieure de 10 à 15 ml. Cela reflète les avancées techniques ayant permis d’obtenir un taux d’atomisation conducteur d’e-liquide, la visibilité totale du e-liquide et un design modulaire pour les composants. Cela offre véritablement l’impression de pouvoir « voir que le produit est sûr ». iHit Tech s’évertue à fournir aux utilisateurs du monde entier un choix inégalé, avec des arômes authentiques et une meilleure option en termes de santé. Des collaborations avec des marques internationales ayant différents besoins technologiques en matière de produits sont d’ores et déjà prévues afin de répondre aux préférences particulières de leurs utilisateurs en matière d’arômes.

À PROPOS DE SMISS

SMISS Technology Co., Ltd est le premier fournisseur mondial de solutions de cigarettes électroniques et de services de fabrication d’équipements pour cigarettes électroniques. Parmi ces composants, citons notamment la technologie des atomiseurs coil, les systèmes électroniques d’administration de nicotine connus sous l’acronyme d’END, les dispositifs de vapotage du CBD/THC, les appareils IMV et HNB, l’équipement de produits à base d’herbes sèches, la technologie de produit du tabac chauffé, les e-liquides, etc.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0430c57-1415-4171-8385-3808323fe93d

Contact : SMISS Technology Co., Ltd. zhangyu@smisscigarette.com