香港互聯網註冊管理有限公司支持《基本法》第二十三條立法

HK, CHINA, February 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- 香港特區政府早前宣佈，就《基本法》第二十三條展開公眾諮詢及立法工作，香港互聯網註冊管理有限公司 （HKIRC）就此表示支持，認為盡快完成立法有助於創造穩定的社會秩序和良好的營商環境，有利香港數碼經濟持續發展。

自回歸祖國以來，《基本法》第二十三條的立法工作一直未能落實，HKIRC相信儘早完成立法有助於建立更加健全和穩定的法律框架，以應對現代社會中不斷出現的新挑戰和問題。第二十三條立法，預期能積極預防危害國家安全的行為和活動，並對相關罪行依法治理，讓市民生活帶來安全保障，為商界創造更穩定的經貿環境。長遠而言，能持續提升香港在區內以至國際市場的競爭力，推動香港未來發展，亦確保「一國兩制」行穩致遠，讓香港社會能夠聚焦數碼經濟發展。

特區政府的諮詢文件中提到，建議第二十三條立法加入防止透過電腦或電子系統危害國安行為，突顯條例與時俱進，因時制宜。近年網絡發展迅速，政府、商界都藉著科技的進步為市民提供不同的服務，網絡與社會運作、市民生活息息相關，因此針對關鍵網絡設施和服務的保障已達國家安全的考量。為應對現時電腦或電子世界及未來可能出現的新技術所帶來的潛在國安風險，HKIRC相信透過是次立法，能為維護國家安全、網絡安全提供更堅實的法律屏障，同時亦保障市民的個人訊息資產，提高香港在國際舞台的形象和競爭力。

總結而言，HKIRC認為《基本法》第二十三條立法刻不容緩，深信落實立法後，有助締造穩定而安全的營商環境與社會秩序。相信香港將能努力克服困難，走向「由治及興」，為香港創造更多的發展空間。

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