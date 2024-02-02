Hazer 成功在商業示範廠房生產首批氫氣和石墨

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在商業示範工廠 (CDP) 成功生產出首批氫氣和石墨。

2024 年上半年將繼續擴大營運，實現連續生產。

Hazer 甲烷熱解技術全球首次在商業水平示範工廠成功生產清潔氫氣和石墨。



澳洲，珀斯, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazer Group Ltd（「Hazer」或「本公司」）(ASX: HZR)，作為業內領先的清潔技術開發商，欣然宣布其商業示範廠房 (「CDP」) 的啟動和首次生產氫氣及石墨。本公司今天在 Hazer 流程條件下將原料氣體引入反應爐，隨後在該設施上實現首次生產氫氣和 Hazer 石墨。

本公司預計在 2024 年上半年透過安全執行性能試驗方案來逐步提高營運水平，提供數據證明其商業化準備就緒。性能試驗方案將着重表明在商業化規模的持續營運，並應用於 Hazer 其全球商業項目組合中。Hazer 將在關鍵結果得出時提供更新。

Hazer 行政總裁兼董事總經理 Glenn Corrie 表示：「這是 Hazer 的一個里程碑式的成就，我們實現了 CDP 的成功啟動，利用我們的世界第一熱解技術生產低成本、低排放的氫氣和石墨。隨着團隊在 2024 年努力實現廠房的持續運行，我們很高興在關鍵市場與全球合作夥伴合作，包括北美、歐洲和亞洲，使這項技術規模升級。」

CDP 地點，澳洲，珀斯

「CDP 是超過 10 年業內領先研究、開發和工程創新成果的結晶，它證明了 Hazer 團隊為實現這一里程碑過程中的堅守、勇氣和韌性。我要感謝我們的股東、合作夥伴和其他關鍵利益相關方在我們成為業內領先的商業清潔技術公司的道路上給予的支援。

這是 Hazer 商業化策略的一個重要轉折點。我們的機會渠道正在增長，隨着我們的 CDP 證明我們的技術可以在商業規模上運行，我們有信心，2024 年會進一步爆發對我們這項具有顛覆性技術的需求，可以提供清潔氫氣來加速全球脫碳。」

本公告經本公司董事會授權發布。

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關於 Hazer Group Ltd

Hazer Group 是一家澳洲技術公司，透過商業化該公司具有顛覆性的世界領先氣候技術，推動全球脫碳努力。Hazer 的先進技術可利用天然氣（或沼氣）原料和鐵礦石作為工藝催化劑，生產清潔且經濟上具有競爭力的氫氣和高質量石墨。

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