Hazer 成功在商业示范工厂生产首批氢气和石墨

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在商业示范工厂 (CDP) 成功生产出首批氢气和石墨。

2024 年上半年将继续扩大运营，实现连续生产。

Hazer 甲烷裂解技术全球首次在商业水平示范工厂成功生产清洁氢气和石墨。



澳大利亚，珀斯, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazer Group Ltd（“Hazer”或“本公司”）(ASX: HZR)，作为业内领先的清洁技术开发商，欣然宣布其商业示范工厂 (“CDP”) 的启动和首次生产氢气及石墨。本公司今天在 Hazer 流程条件下将原料气体引入反应炉，随后在该设施上实现首次生产氢气和 Hazer 石墨。

本公司预计在 2024 年上半年通过安全执行性能试验方案来逐步提高运营水平，提供数据证明其商业化准备就绪。性能试验方案将着重表明在商业化规模的持续运营，并应用于 Hazer 其全球商业项目组合中。Hazer 将在关键结果得出时提供更新。

Hazer 首席执行官兼董事总经理 Glenn Corrie 表示：“这是 Hazer 的一个里程碑式的成就，我们实现了 CDP 的成功启动，利用我们的世界第一裂解技术生产低成本、低排放的氢气和石墨。随着团队在 2024 年努力实现工厂的持续运行，我们很高兴在关键市场与全球合作伙伴合作，包括北美、欧洲和亚洲，使这项技术规模升级。”

CDP 地点，澳大利亚，珀斯

“CDP 是超过 10 年业内领先研究、开发和工程创新成果的结晶，它证明了 Hazer 团队为实现这一里程碑过程中的坚守、勇气和韧性。我要感谢我们的股东、合作伙伴和其他关键利益相关方在我们成为业内领先的商业清洁技术公司的道路上给予的支持。

这是 Hazer 商业化策略的一个重要转折点。我们的机会渠道正在增长，随着我们的 CDP 证明我们的技术可以在商业规模上运行，我们有信心，2024 年会进一步爆发对我们这项具有颠覆性技术的需求，可以提供清洁氢气来加速全球脱碳。”

本公告经本公司董事会授权发布。

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关于 Hazer Group Ltd

Hazer Group 是一家澳大利亚技术公司，通过商业化该公司具有颠覆性的世界领先气候技术，推动全球脱碳努力。Hazer 的先进技术可利用天然气（或沼气）原料和铁矿石作为工艺催化剂，生产清洁且经济上具有竞争力的氢气和高质量石墨。

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