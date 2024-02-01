CF, #FindKorhanBerzeg (#KorhanBerzegiBulun) Kampanyasının Başlatıldığını Duyurdu

İSTANBUL, Türkiye, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CF, 200 gün önce Balıkesir'in Armutlu Mahallesi’nde ailesinden kalma evinden Doberman cinsi köpeği Tina ile birlikte ayrıldıktan sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolan 83 yaşındaki ABD-Türkiye çifte vatandaşı Korhan Berzeg'in ailesi adına aşağıdaki duyuruyu yaptı. O günden bu yana Korhan'ın güvenli bir şekilde geri dönmesi için her türlü umuda tutunan ailenin hayatı belirsizlik ve umutsuzluk içinde askıya alındı.



Aile, Türk yetkililerin şu ana kadar gösterdiği çabaları takdir ediyor. Kapsamlı arama çalışmalarına rağmen Korhan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili detaylar belirsizliğini koruyor ve kendilerini hep edindiklerinden daha fazla bilgi ararken buluyorlar. Hakikat ve adalet arayışlarında aile, davamızı desteklemek için halka, medyaya ve nüfuz sahibi kişilere ulaşıyor.

Bugün aile, Korhan’ın ortadan kayboluşunun kamuoyunun gözünde canlı kalması için #FindKorhanBerzeg kampanyasını başlatıyor ve yetkilileri devam eden soruşturmalarında şeffaflık ve titizlik sergilemeye çağırıyor. Birilerinin bir yerlerde bir şeyler bildiğine inanıyorlar ve bu kampanyanın onlara ulaşacağını ve öne çıkmalarını teşvik edeceğini umuyorlar.

Korhan sadece kayıp bir kişi olayından daha fazlasıdır; bir baba, bir koca, bir arkadaş ve saygın bir topluluk üyesidir. Onun yokluğu, hayatlarında yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı.

Aile, herkesi Korhan'ın hikâyesini paylaşmak ve meseleyi canlı tutmak için onlara katılmaya çağırıyor. Sosyal medya platformlarında #FindKorhanBerzeg etiketini kullanın, hikâyesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın.

Aile ayrıca ABD Büyükelçiliği'ni bu kritik konuya ilgi göstermeye ve destek vermeye çağırıyor. ABD makamlarının katılımı, arama ve soruşturma çabalarını önemli ölçüde destekleyebilir ve bir vatandaş olarak Korhan'ın bu tür bir desteği tam olarak hak ettiğine inanıyorlar.

Desteğiniz sadece farkındalığı arttırmakla kalmayacak aynı zamanda ailenin Korhan’ı bulabileceklerine ve gerçeği ortaya çıkaracaklarına dair umudunu da ateşleyecek.

Umut ve kararlılıkla,

Berzeg Ailesi

Bu duyuruya eşlik eden bir fotoğraf https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb17e158-ce3b-45eb-8adf-5a9ea528fc2d adresinden edinilebilir.

Medya Sorumlusu Sibel Berzeg (Korhan'ın kızı): sibelberzeg@gmail.com