Quadient étend sa présence en Europe et accueille 30 000 nouveaux clients avec l'acquisition de Frama

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce l'acquisition de Frama, un important fournisseur de solutions de traitement du courrier et de gestion documentaire pour les petites et moyennes entreprises, desservant plus de 30 000 clients, principalement en Europe.



Cette acquisition fait suite à une relation de longue date entre les deux sociétés. Frama est un partenaire stratégique de confiance de Quadient depuis plus de dix ans, commercialisant ses inséreuses plieuses et, plus récemment, sa ligne de machines à affranchir, toutes deux vendues sous la marque Frama. Les deux entreprises partagent le même objectif : fournir des solutions intelligentes de traitement du courrier, où celui-ci continue à générer de la valeur grâce à des applications digitales omnicanales enrichies, telles que la facturation et le paiement électroniques ou encore le courrier hybride.

« Je suis très heureux d'accueillir les clients, partenaires et équipes de Frama au sein de la communauté Quadient », a commenté Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Depuis plus de dix ans, Frama est un partenaire solide qui s'appuie sur les solutions Quadient pour aider ses clients à faire la transition vers des communications d’entreprise numériques. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux clients de Frama la possibilité d'accéder aux solutions logicielles et consignes colis automatiques de Quadient. Notre priorité est à présent de maintenir un haut niveau de service pour tous les clients, tout en intégrant rapidement les équipes de Frama au sein de notre organisation. Notre objectif est de créer de fortes synergies à partir de nos opérations européennes combinées, de renforcer notre position de leadership dans les solutions de communication physique et digitale, et d’accélérer la croissance grâce à notre approche de vente croisée de logiciels. Je suis convaincu que la solidité de notre partenariat construit au fil des ans contribuera à accélérer l’intégration de nos équipes et leur permettra de collaborer de manière efficace dès le premier jour ».

Thomas P. Haug, PDG de Frama, a ajouté : « Toute l'équipe de Frama et moi-même sommes très enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de Quadient, en combinant nos atouts pour offrir une valeur inégalée à nos clients et partenaires, et fournir la meilleure expérience client sur notre marché. L'avenir est très prometteur et je suis impatient de remporter des succès durables au sein de Quadient ».

Frama est une entreprise mondiale dont le siège se trouve à Lauperswil, en Suisse. La société sert des clients dans plus de 25 pays, avec des bureaux en Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Royaume-Uni. Grâce à un réseau de partenaires et de distributeurs implantés localement, Frama est représentée en Europe, en Asie et en Afrique. L'acquisition a été finalisée le 1er février 2024.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

