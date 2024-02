Vallourec prévoit des résultats supérieurs à ses précédentes perspectives pour l’exercice 2023

Les résultats estimés indiquent un Résultat Brut d’Exploitation pour l’exercice 2023 supérieur à 1 190 millions d’euros ainsi qu’une dette nette inférieure à 580 millions d’euros

Meudon (France), le 1er février 2024 - Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, prévoit des résultats supérieurs à ses précédentes perspectives pour l’exercice 2023.

Dans le cadre de sa communication financière du troisième trimestre 2023, Vallourec avait présenté ses perspectives pour l'année 2023 comme suit :

Un Résultat Brut d’Exploitation pour l’exercice 2023 attendu entre 1 075 millions d’euros et 1 175 millions d’euros

Une génération de trésorerie globale attendue positive au quatrième trimestre, hors impacts éventuels de cession d’actifs

Une poursuite de la réduction de la dette nette par rapport aux 741 millions d’euros réalisés au troisième trimestre 2023, hors impacts éventuels de cession d’actifs.





Bien que les comptes ne soient pas encore audités et approuvés par le Conseil d’Administration du Groupea, Vallourec confirme aujourd'hui les résultats estimés suivants :

Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) pour l’exercice 2023 devrait être supérieur à 1 190 millions d'euros. Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait 275 millions d'euros

La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023 devrait dépasser 140 millions d’euros, qui incluent environ 37 millions d'euros liés à la cession du site de Muelheim

La dette nette de Vallourec, à la fin du mois de décembre 2023, devrait être inférieure à 580 millions d'euros.





La progression séquentielle du Résultat Brut d’Exploitation est portée par l’augmentation des livraisons, tant en Amérique du Nord que dans la région Hémisphère Est. La hausse des volumes vendus en Amérique du Nord a plus que compensé les baisses de prix dans la région, tandis qu’une meilleure exécution en Amérique du Sud a entraîné une augmentation séquentielle du Résultat Brut d’Exploitation. Les résultats ont également bénéficié, dans une moindre mesure, de prix du minerai de fer plus favorables et d'une amélioration séquentielle du Résultat Brut d’Exploitation en Allemagne, ce qui a conduit à une contribution légèrement positive de l'Allemagne au Résultat Brut d’Exploitation en 2023. Par rapport aux perspectives précédemment communiquées, les résultats ont dépassé les attentes pour les deux principaux segments, en particulier grâce à l'activité Tubes dans les Amériques.

La dette nette de Vallourec a fortement diminué au quatrième trimestre pour s'établir à moins de 580 millions d'euros. Comme attendu, les décaissements liés aux restructurations ont été un facteur défavorable important, mais les flux de trésorerie ont été soutenus par un Résultat Brut d’Exploitation élevé et la poursuite de la réduction du besoin en fonds de roulement. Vallourec anticipe la poursuite de la réduction de son endettement pour atteindre une dette nette zéro fin 2025, au plus tard.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré : « Les résultats du quatrième trimestre clôturent une année en forte progression pour Vallourec. Fort de l'exécution du plan New Vallourec, le Groupe a réalisé son meilleur Résultat Brut d’Exploitation et sa meilleure génération de trésorerie depuis près de 15 ans. Nous avons maintenant réalisé la fermeture de nos opérations en Allemagne, et je remercie les équipes locales pour leur engagement à fournir des résultats et des produits de qualité tout au long de cette dernière année. Je souhaite également remercier les employés de Vallourec pour leurs efforts soutenus en vue d'améliorer nos activités et d'exécuter le plan New Vallourec. Nous sommes fiers des progrès réalisés et nous identifions déjà de nombreuses opportunités d'améliorer notre rentabilité. Nous sommes en bonne voie pour atteindre une dette nette zéro en 2025 au plus tard. Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025 b».

Un résumé des principaux indicateurs financiers estimés est présenté ci-dessous.

en million d'euros, sauf indication contraire T4 2022 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 Exercice 2022 Exercice 2023 Production vendue de Tubes (k tonnes) 514 431 396 343 ~380 1,804 ~1,550 Production vendue de minerai de fer (millions tonnes) 1.4 1.5 1.9 1.8 ~1.7 4.0 ~6.9 Chiffre d'affaires Groupe 1,541 1,338 1,358 1,142 > 1,270 4,883 > 5,110 Résultat Brut d'Exploitation Groupe 312 320 374 222 > 275 715 > 1,190 (en % du CA) 20.2% 23.9% 27.5% 19.4% ~22% 14.6% ~23% Résultat Brut d'Exploitation Tubes 285 279 330 193 > 240 638 > 1,040 Résultat Brut d'Exploitation Mine & Forêts 22 48 50 39 > 35 113 > 170 Génération de trésorerie globale 323 151 118 150 > 140 (200) > 560 Dette nette 1,130 1,000 868 741 < 580 1,130 < 580

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com



Relations Presse

Héloïse Rothenbühler

Tel: +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels



N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com





a Les états financiers de l'exercice 2023 sont en cours de revue par les commissaires aux comptes. Ces états financiers seront examinés et arrêtés par le Conseil d’administration le 29 février 2024 et feront l’objet d’un communiqué de presse le 1er mars 2024.

b La politique de dividende de Vallourec serait en toute hypothèse subordonnée à la décision du Conseil d'Administration prenant en compte les résultats de Vallourec, sa situation financière y compris l'objectif de désendettement du Groupe et les restrictions potentielles applicables au paiement de dividendes. Les dividendes et les rachats d'actions seraient également soumis à l'approbation des actionnaires.

