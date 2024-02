Ceridian devient Dayforce

Le repositionnement de notre marque réunit les employés, les clients et les partenaires autour d’une ambition commune : Améliorer la vie au travail

TORONTO et MINNEAPOLIS, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dayforce, Inc. (NYSE : DAY; TSX : DAY) (la « Société »), un chef de file mondial en gestion du capital humain qui s’est donné pour mandat d’améliorer la vie au travail, a annoncé aujourd’hui son changement de dénomination sociale et son repositionnement de marque de Ceridian à Dayforce. Plateforme phare de gestion du capital humain de la Société, Dayforce génère de la valeur pour des milliers d’organisations et des millions de travailleurs à travers le monde et s’est constamment démarquée à titre de chef de file de l’industrie en s’appuyant sur son riche historique d’innovation et d’excellence.



En repositionnant sa marque, l’entreprise continue de placer la barre toujours plus haut pour le secteur de la gestion du capital humain, avec la volonté d’aider la main-d’œuvre sans limites d’aujourd’hui à devenir plus engagée, autonome, efficace et orientée vers une finalité. Cela se traduit par des investissements soutenus visant la simplicité à grande échelle grâce à des innovations optimisées par l’intelligence artificielle et à une expérience de premier ordre à chaque étape du parcours client – ce qui aide les organisations à tirer pleinement parti de leur potentiel humain, à exercer leurs activités en toute confiance et à générer une valeur quantifiable.

« Sous la marque unifiée Dayforce, nous avons l’intime conviction que nous pourrons mieux concrétiser notre promesse, soit Améliorer la vie au travail », a déclaré David Ossip, président du conseil d’administration et chef de la direction de Dayforce. Dayforce représente de la meilleure façon nos produits, notre entreprise et notre communauté. En tant que Dayforce, nous serons mieux outillés pour accroître la satisfaction de nos clients, l’engagement des employés, la qualité de nos produits et le rendement sur le marché. »

M. Ossip en dit plus dans le billet de blogue intitulé Nous sommes Dayforce, accessible sur le nouveau site Web de la Société.

À propos de Dayforce

Dayforce améliore la vie au travail. Tout ce que nous faisons en tant que chef de file mondial en technologie de gestion du capital humain vise à faciliter le travail de milliers de clients et de millions d’employés à travers le monde. Notre plateforme mondiale unifiée de gestion des RH, de la paie, des talents, des effectifs et des avantages sociaux permet aux clients de tirer pleinement parti de leur potentiel humain et d’exercer leurs activités en toute confiance. Pour découvrir comment Dayforce aide les organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs à générer une valeur quantifiable, visitez Dayforce.com.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels pouvant comporter un certain nombre d’éléments de risque et d’incertitude. Les énoncés qui ne reposent pas sur des faits historiques, y compris les énoncés concernant notre changement de dénomination sociale, les avantages de notre marque unifiée, nos investissements axés sur l’innovation optimisée par l’intelligence artificielle et l’expérience de premier ordre que nous offrons, ainsi que nos attentes, nos intentions et nos stratégies pour l’avenir constituent des énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels sont fondés sur les convictions et les projections des membres de la direction, de même que sur l’information à leur disposition. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison. Ces énoncés se basant sur des attentes concernant nos résultats opérationnels et financiers dans l’avenir, ceux-ci ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de fait. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prévisionnels n’offrent aucune garantie quant à la performance future de l’entreprise et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu à la lumière des risques décrits aux sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information », « Forward-Looking Statement » et « Risk Factors » ainsi qu’à d’autres sections des rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, des rapports annuels sur formulaire 10-K et d’autres rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission. Une copie des rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission est publiée sur notre site Web et est disponible gratuitement sur demande.