Changement de nom : L’Aéroport Montréal Saint-Hubert devient MET - Aéroport métropolitain de Montréal

LONGUEUIL, Québec, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Aéroport Montréal Saint-Hubert dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité de marque. Celle-ci vient concrétiser sa grande transformation vers l’aviation commerciale tandis que la construction de l’aérogare progresse rapidement.



Ainsi, l’aéroport situé à Saint-Hubert depuis 1927 portera dorénavant le nom de MET - Aéroport métropolitain de Montréal. Son nom portera l’abréviation MET afin de favoriser la reconnaissance et l’accessibilité de la marque. Le trait vert apposé sur son logo symbolise le mouvement du fleuve Saint-Laurent et évoque la connectivité, la mobilité et le dynamisme de sa nouvelle vocation. Sa couleur verte électrique s’inscrit dans la continuité du vert forêt anciennement utilisée, tout en faisant évoluer l’identité visuelle vers plus de nouveauté et de vivacité; soulignant par le fait même l’engagement de l’organisation envers le développement des technologies vertes et innovantes.

« Avec son grand développement, nous changeons la nature même de l’aéroport. Notre ambition est de révolutionner le modèle aéroportuaire pour en faire une source de fierté collective et inspirer le monde à voir le transport aérien autrement. C’est ce que représente la nouvelle identité de l’aéroport », a déclaré M. Yanic Roy, président-directeur général de MET - Aéroport métropolitain de Montréal. Dès l'ouverture de la nouvelle aérogare, à l’été 2025, les transporteurs aériens desserviront tout le pays. Dès lors, le MET sera propulsé parmi les plus grands aéroports du Canada. Ce faisant, Montréal joindra la tendance des grandes métropoles du monde qui peuvent profiter de plusieurs aéroports agissant en réseau afin de répondre à leur besoin de transport aérien des populations. Cette complémentarité est centrale dans le développement de MET - Aéroport métropolitain de Montréal et s’exprime à travers quatre grands engagements :

Révolutionner le modèle d’aéroport en initiant et en adoptant des pratiques écoresponsables et d’avant-garde ; Être un aéroport citoyen au service des gens et des communautés ; Contribuer à faire de Montréal une destination aéroportuaire de premier plan ; Améliorer la connexion des gens du Québec avec le reste du monde.

Bien plus qu’un changement de nom, la nouvelle identité de MET – Aéroport métropolitain de Montréal est la promesse d’une expérience aéroportuaire innovante et différente qui est l’écoute des communautés et des acteurs de l’industrie, qui initie les plus récentes avancées pour construire un modèle aéroportuaire de premier plan, innovant et durable.

« Nous ne recherchons pas la croissance à tout prix. Nous développons un aéroport en harmonie avec son environnement, en concertation avec les collectivités et qui profitera de ses installations pour favoriser l’innovation et la transition verte. Avec le MET - Aéroport métropolitain de Montréal, nous voulons dépasser le modèle classique du transport aérien et contribuer davantage à la société », a précisé M. Yanic Roy, président-directeur général de l’aéroport.

Rappelons que le 27 février 2023, l’aéroport a annoncé son partenariat avec Porter Airlines pour la construction d’une aérogare commerciale ayant une capacité de 4 millions de passagers annuellement. Ces investissements de plus de 200 millions $ marquent le point de départ d’une grande transformation vers l’aviation commerciale desservant les grandes destinations domestiques.

MET - Aéroport métropolitain de Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2000 qui est propriétaire des infrastructures et des terrains. Le MET entend mettre en valeur et exploiter le plein potentiel de cet aéroport de première importance pour la région de Montréal et pour le pôle d’innovation aérospatial de Longueuil. Nous développons un nouveau modèle aéroportuaire qui priorise le transport aérien à échelle humaine, la transition écoresponsable, la concertation avec la communauté et l’intégration des pratiques d’avant-garde.

Avec une piste principale de 2,4 kilomètres de longueur, MET – Aéroport métropolitain de Montréal est en mesure d’accueillir la grande majorité des avions commerciaux au Canada. Néanmoins, l’aéroport a fait le choix de concevoir ses installations pour n’admettre que les avions monocouloirs les plus silencieux et écoresponsables. Son aérogare commerciale est en construction depuis le mois d’août 2023 et sera en opération à l’été 2025. Il pourra accueillir 4 millions de passagers par année. À seulement 15 kilomètres du centre-ville de Montréal, MET - Aéroport métropolitain de Montréal est stratégiquement situé pour les compagnies aériennes et l’aviation d’affaires. Son aérogare offrira aux voyageurs une rapidité, une esthétique et un niveau de confort sans précédent.

